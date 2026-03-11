Polskie urzędy blokują eksport usług

ELMI złożył 10 marca w KPRM skierowany do premiera Donalda Tuska list otwarty kilkunastu polskich naukowców i ekspertów w dziedzinie prawa europejskiego, którzy apelują o „doprowadzenie do respektowania przez urzędników polskiej administracji publicznej art. 56 Traktatu o Funkcjonowaniu UE w związku z upowszechnieniem się praktyki administracyjnej, która narusza podstawowe zasady europejskiego ładu prawnego, sabotuje konkurencyjność polskiej gospodarki, grozi znacznym uszczupleniem wpływów do budżetu i podważa wiarygodność Polski jako praworządnego państwa członkowskiego UE.”

Chodzi o jeden z filarów polskiej gospodarki – eksport usług, którego wartość w 2024 roku wyniosła ok. 32 mld zł. Doliczając samochodowe przewozy międzynarodowe suma sięga 200 mld zł.

Administracja blokuje pozyskanie pracowników

ELMI wskazuje, że za sprawą blokady administracyjnej skala działalności polskich firm usługowych w Unii zaczyna się zmniejszać. Potwierdzają to najnowsze dane ZUS. W 2025 r. liczba unikalnych pracowników delegowanych do innych krajów UE spadła rok do roku o 13%, czyli o około 100 tys. osób.

Jednocześnie spadła także liczba samych delegowań, mierzona liczbą wydanych zaświadczeń A1. – Jeśli problem nie zostanie szybko rozwiązany, konsekwencją będą miliardowe straty dla polskiej gospodarki – alarmuje prezes Europejskiego Instytutu Mobilności Pracy Stefan Schwarz.