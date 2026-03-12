Iran ostrzega, że ropa będzie po 200 dolarów

Ostrzał rakietowy statków oraz zaminowane akweny zamknęły dostęp do Zatoki Perskiej. W tym rejonie utknęło 1061 statków handlowych z których 738 nadaje sygnał, a pozostałe wyłączyły nadajniki lub manipulują sygnałem, zmieniając lokalizację jednostki.

Wśród uwięzionych statków jest 295 tankowców naftowych, 103 tankowce z ropą lub chemikaliami oraz 53 zbiornikowce chemiczne. Jest tam także 47 gazowców LPG i 20 tankowców LNG – prawie połowa światowej floty.

Około 20 proc. światowego eksportu LNG pochodzi od producentów z Zatoki Perskiej, w tym z zakładów zarządzanych przez QatarEnergy; niektóre z nich wstrzymały produkcję po atakach.

Nie ma czym transportować ropy i gazu

Ubytek dostępnej floty tankowców i gazowców zachęca armatorów do śrubowania stawek wynajmu statków. Dzienne stawki frachtu LNG wzrosły do ​​ponad 200 tys. dol. z niecałych 98 tys. dol. W przypadku bardzo dużych zbiornikowców (Very Large Crude Carrier – VLCC) dzienna stawka najmu przekroczyła 400 tys. dol.