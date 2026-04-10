Cieśnina Ormuz pozostała zamknięta w piątek, a Izrael prowadził wymianę ognia z Hezbollahem w Libanie. Stany Zjednoczone i Iran uznały te walki za naruszenie porozumienia o zawieszeniu broni w przededniu pierwszych rozmów pokojowych w tej wojnie informuje Iran Daily News.

Abu Dhabi National Oil Company podało, że około 230 statków jest załadowanych ropą i gotowych do wypłynięcia, ale dodaje, że „Cieśnina Ormuz jest zamknięta”.

Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa Narodowego Parlamentu Iranu opublikował na X propozycję parlamentarną, zgodnie z którą opłaty tranzytowe przez Cieśninę Ormuz będą uiszczane w rialu, czyli irańskiej walucie narodowej.

Natomiast według informacji z automatycznego systemu identyfikacji (AIS) na stronie MarineTraffic.com, w ciągu ostatnich 24 godzin przez Cieśninę Ormuz przepłynęło mniej niż 10 statków. Minęło ponad 48 godzin od ogłoszenia przez prezydenta Donalda J. Trumpa dwutygodniowego zawieszenia broni, jeśli Iran otworzy Cieśninę.

Jeśli te dane są prawdziwe, to ruch statków jest o 90 proc. mniejszy niż przed wojną, gdy sięgał 140 statków dziennie.

Analizująca branżę morską firma ASX Marine podała 8 kwietnia, że w ostatnich siedmiu dniach zaobserwowała mierzalny – choć wciąż umiarkowany – wzrost liczby statków handlowych przechodzących przez cieśninę. Dane pochodzące z AIS pokazują 84 potwierdzone przeprawy na segmentach masowców, gazowców i tankowców między 1 a 7 kwietnia, co stanowi wzrost o 75% w porównaniu do 48 przepraw odnotowanych w poprzednim tygodniu (25–31 marca).

Statki płyną w obu kierunkach. Przejścia z zachodu na wschód wzrosły z 28 do 53, natomiast ruchy ze wschodu na zachód z 20 do 31. Pomimo tej poprawy, liczby pozostają znacznie poniżej bazowego poziomu styczeń–luty, wynoszącego około 89 łącznych przepraw dziennie na trzech odcinkach, porównuje ASX Marine.

Rano 8 kwietnia, po obu stronach cieśniny oczekiwało na przejście 1 441 statków handlowych wszelkiego rodzaju. Na zachód od Ormuz, w obrębie Zatoki, było 959 jednostek, w tym 436 tankowców (281 załadowanych), 301 statków masowych (163 załadowane) oraz 55 tankowców gazowych (41 załadowanych).ASX zaznacza, że zatłoczenie osiągnęło szczyt wcześniej podczas zakłóceń, gdy na zachód od Ormuz oczekiwało na przejście 1 061 statków. Po wschodniej stronie, na Morzu Omańskim, znajdują się 482 jednostki, w tym 287 tankowców podzielonych niemal równomiernie między załadowany i balastowy oraz 123 masowce.

ASX Marine przyznaje, że monitorowanie tej floty w czasie rzeczywistym nadal napotyka wyzwania związane z nasilonymi zakłóceniami AIS. „Cienie”, czyli jednostki nie nadające sygnału pozycyjnego lub nadające fałszywe pozycje, stanowią 43% floty. Rozbieżność między obiema stronami pozostaje wyraźna – 34% jednostek na zachód od cieśniny unika podawania apozycji, podczas gdy po stronie wschodniej 61%.Średnia liczba statków unikających podania pozycji w regionie wynosiła około 17% w styczniu i lutym, zanim osiągnęła szczyt 65% 14 marca, kiedy 1 022 jednostki były „ciemne” lub nadawały podrobiony sygnał.