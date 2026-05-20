Departament Sprawiedliwości USA oskarżył siedmiu chińskich dyrektorów i czterech największych na świecie producentów kontenerów morskich o spisek mający na celu ograniczenie produkcji — i ustalenie cen — niemal wszystkich standardowych, niechłodzonych kontenerów transportowych na świecie.

Miliardy strat

Według Amerykanów proceder trwał przez ponad cztery lata, od listopada 2019 r. do co najmniej stycznia 2024 r., z naruszeniem sekcji 1 ustawy antymonopolowej Shermana. Departament Sprawiedliwości szacuje, że wieloletni spisek spowodował mniej więcej dwukrotny wzrost cen standardowych kontenerów transportowych w latach 2019–2021, zwiększając zyski producentów kontenerów około stukrotnie w czasie pandemii COVID-19 i globalnego kryzysu łańcucha dostaw. Jeden dyrektor, Vick Nam Hing Ma, został aresztowany, a jego ekstradycja do Stanów Zjednoczonych jest w toku. Sześciu współoskarżonych dyrektorów pozostaje na wolności.

Oskarżony Vick Nam Hing Ma, znany również jako „Vick Ma”, lat 54, mieszkaniec Chińskiej Republiki Ludowej, był zatrudniony w Singamas Container Holdings Ltd. na stanowisku dyrektora ds. marketingu.

Został aresztowany 14 kwietnia 2026 roku we Francji, a jego ekstradycja do Stanów Zjednoczonych jest w toku. Po aresztowaniu Ma, Sąd Okręgowy Stanów Zjednoczonych dla Północnego Okręgu Kalifornii ujawnił 19 maja akt oskarżenia zastępujący poprzednie zarzuty, oskarżający Ma i 10 jego wspólników o „spiskowanie w celu ograniczenia produkcji – i ustalenia ceny – niemal wszystkich standardowych kontenerów transportowych bez chłodnictwa (znanych również jako standardowe kontenery suche) na świecie, czyli kontenerów intermodalnych, które każdego roku przewożą towary o wartości miliardów dolarów przez oceany do amerykańskich gospodarstw domowych.”

Oskarżeni

Amerykanie oskarżyli czterech producentów: Singamas Container Holdings Ltd. (Singamas), China International Marine Containers (Group) Co., Ltd. (CIMC), Shanghai Universal Logistics Equipment Co., Ltd. (zwana dalej „Dong Fang”, „DF” lub „DFIC”), CXIC Group Containers Co. Ltd. (CXIC).

Do tego działania FBI oraz zespołu prokuratury w San Francisco pozwoliły postawić oskarżenia:

- Siong Seng Teo, lat 71, był zatrudniony przez Singamas na stanowisku dyrektora generalnego i prezesa. Uważa się, że Teo jest mieszkańcem Republiki Singapuru.

- Boliang Mai, lat 67, był zatrudniony w CIMC na różnych stanowiskach kierowniczych. Od sierpnia 2015 do lipca 2020 roku Mai pełnił funkcję prezesa i dyrektora generalnego CIMC. Od sierpnia 2020 roku, przez resztę okresu objętego aktem oskarżenia zastępującym, pełnił funkcję prezesa zarządu i dyrektora generalnego CIMC. Uważa się, że Mai jest mieszkańcem Chińskiej Republiki Ludowej.

- Tianhua Huang, lat 62, był zatrudniony przez CIMC na stanowisku wiceprezesa. Uważa się, że Huang jest mieszkańcem Chińskiej Republiki Ludowej.

- Yongbo Wan, lat 47, był zatrudniony przez CIMC na stanowisku dyrektora generalnego Centrum Zarządzania Operacyjnego CIMC. Uważa się, że Wan jest mieszkańcem Chińskiej Republiki Ludowej.

- Qianmin Li, lat 62, był zatrudniony przez Dong Fang na stanowisku dyrektora generalnego. Uważa się, że Li jest mieszkańcem Chińskiej Republiki Ludowej.

- Yuqiang Zhang, lat 49, był zatrudniony przez CXIC na stanowisku dyrektora generalnego. Uważa się, że Zhang jest mieszkańcem Chińskiej Republiki Ludowej.

Zarzuty

Amerykanie zarzucają w akcie oskarżenia, że „już w marcu 2019 r. kilku spiskowców rozpoczęło rozmowy o planie ograniczenia produkcji i ustalenia cen standardowych kontenerów do transportu suchego. Około 14 listopada 2019 r. Yongbo Wan i Tianhua Huang z CIMC, Qianmin Li z Dong Fang, Yuqiang Zhang z CXIC oraz współuczestniczący w spisku dyrektor firmy A spotkali się w siedzibie CIMC w Shenzhen. Celem porozumienia było podniesienie cen standardowych kontenerów do transportu suchego.”

Amerykanie wskazują, że spiskowcy „uzgodnili ograniczenie produkcji standardowych kontenerów do transportu suchego przez CIMC, Dong Fang, CXIC i firmę A, w tym poprzez:

- Ograniczenie liczby zmian i godzin pracy każdej linii produkcyjnej standardowych kontenerów do transportu suchego;

- Zainstalowanie 87 kamer monitoringu wizyjnego na wszystkich 49 liniach produkcyjnych suchych kontenerów, aby zapewnić, że firmy nie przekroczą uzgodnionych limitów;

- Niebudowanie żadnych nowych fabryk produkujących kontenery; oraz

- Utworzenie funduszu, który obejmowałby mechanizm kar finansowych za wszelkie oszustwa związane z umową o ograniczeniu produkcji.

Uczestnicy rozważali, że Singamas i współuczestnicząca w spisku firma B dołączą do umowy o ograniczeniu produkcji w późniejszym terminie. Firmy te uczyniły to co najmniej do marca 2020 roku.

Amerykanie twierdzą, że „do września 2020 roku spiskowcy zgodzili się ograniczyć liczbę standardowych kontenerów do transportu suchego, które ich firma będzie produkować dla poszczególnych klientów. Wśród tych klientów znaleźli się główni amerykańscy leasingodawcy kontenerów, linie żeglugowe i firmy logistyczne, a także leasingodawcy kontenerów, linie żeglugowe i firmy logistyczne z siedzibą w Europie, Chińskiej Republice Ludowej i innych krajach.”

Zyski wzrosły stukrotnie

Co najmniej od września 2022 roku do co najmniej listopada 2023 roku spiskowcy zgodzili się ograniczyć całkowitą ilość kontenerów produkowanych przez ich firmy. Na przykład około 20 listopada 2023 roku Vick Ma z Singamas wspólnie przedstawił swojemu prezesowi, współoskarżonemu Siong Seng Teo, „Całkowitą Dopuszczalną Zdolność” i „Dopuszczalny Kwot” produkcji spiskowców – ustalone przez każdego z konspiratorów i linie produkcyjne. Jak dalej twierdzono w akcie oskarżenia, zyski segmentu biznesowego produkcji kontenerów CIMC wzrosły prawie stukrotnie, z około 19,8 mln USD w 2019 r. do około 288 mln dol. w 2020 roku i do około 1,75 mld dol. w 2021 r. Dochód netto Singamas wzrósł ze straty około 110 mln dol. w 2019 r. do zysku około 4,6 mln dol. w 2020 r. i około 186,8 mln dol. w 2021 roku.

Naruszenie ustawy Shermana pociąga za sobą karę do 10 lat więzienia i grzywnę w wysokości 1 miliona dolarów dla osób fizycznych oraz karę grzywny w wysokości 100 milionów dolarów dla podmiotów prawnych.

Wartość globalnego rynku kontenerów transportowych w 2024 r. szacowano na 11,88 mld dol. Przewiduje się, że do 2032 r. wartość rynku wzrośnie z 12,32 mld dol. do 15,53 mld dol.