MSC jest pierwszym na świecie armatorem mającym tysiąc kontenerowców, podliczyła firma doradcza Alhaliner. Tysięczna jednostka to niewielka jednostka przybrzeżna Admiral Neptune o pojemności 868 TEU (kontenerów 20‑stopowych).

MSC zbudowała całą sieć logistyczną: od wielkich statków o pojemności ponad 20 tys. TEU po dowozowe jednostki – w ostatnim miesiącu wdrożyła do służby cztery takie jednostki. - Dla globalnego przewoźnika o skali MSC konkurencyjność to już nie tylko mega-statki i przepustowość linii głównych. Coraz bardziej chodzi o głębokość sieci, elastyczność zasilającą, zasięg regionalny oraz zdolność szybkiego przesunięcia tonażu w zaburzonym świecie – wskazuje Yang Chen z Xinde Marine News.

Flota MSC ma pojemność 7,32 miliona TEU, co zwiększa przewagę nad Maersk do ponad 2,66 miliona TEU. Pojemność floty MSC stanowi 22 proc. światowego rynku, gdy dekadę wcześniej 14 proc. przy 2,7 mln TEU. Złożone przez firmę zamówienia opiewają na 126 nowych jednostek, co stanowi dodatkowe 2,16 miliona TEU, czyli prawie 30 proc. obecnej pojemności.

MSC nie ogranicza się do rozbudowy floty. – W Nigerii inwestujemy w Nigerdock w ramach 45-letniej koncesji, rozwijając nowe centrum logistyczne z jasną perspektywą długoterminową. W Chinach rozszerzyliśmy naszą obecność łańcucha chłodniczego o pięć nowych magazynów chłodniczych. A wraz z dodaniem naszego siódmego samolotu, MSC Air Cargo nadal wzmacnia swoją globalną sieć. Pozostajemy też klarowni co do naszych zasad. Na przykład nie postrzegamy trasy arktycznej jako realnej opcji, biorąc pod uwagę obawy dotyczące bezpieczeństwa i środowiska – zaznacza dyrektor zarządzający MSC Soren Toft.

Założyciel Gianluigi Aponte formalnie przekazał w ostatnim kwartale 2025 roku własność firmy swoim dzieciom: Diego Aponte i Alexie Aponte. Oboje są zaangażowani w przedsiebiorstwie od lat, więc to nie jest nagła zmiana, lecz oficjalne przekazanie pałeczki w rodzinie Aponte.Gianluigi Aponte zaczynał w 1970 roku od jednego statku MSC. Grupa działa w 155 krajach, posiada 675 biur, pływa po 300 szlakach handlowych i zawija do ponad 520 portów na całym świecie. Flota przewozi 30 milionów TEU rocznie i wspierana jest przez ponad 200 000 osób w sektorze żeglugi, logistyki, terminali i operacji pasażerskich. Przychody firmy w ub.r sięgnęły 87 mld euro.

Wielkim konkurentem jest duński Maersk, który dysponuje flotą 735 statków kontenerowych o łącznej pojemności 4,6 mln TEU. W 2025 roku Maersk przewiózł łącznie 23,8 mln TEU. Przychody firmy wyniosły w 2025 roku 54 mld euro. W stosunku do lat wcześniejszych armatorzy zanotowali kilkuprocentowe spadki wynikające z malejących frachtów.