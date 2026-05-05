Amerykańska firma Bot Auto ogłosiła wielki sukces autonomicznej motoryzacji: jej ciężarówka bez kierowcy przejechała 30 kwietnia z bazy transportowej zlokalizowanej bezpośrednio przy wjeździe na autostradę pod Dallas do parkingu zlokalizowanego przy zjeździe z autostrady pod Houston.

Samochód pokonał 231 mil, a średnia prędkość jazdy przekroczyła 100 km/h. Bot Auto zapewnia, że to pierwszy w historii komercyjny przewóz ładunku. W kabinie nie było kierowcy, a ruch pojazdu nie był zdalnie sterowany.

Floty autonomicznych ciężarówek

Kierowca, który miałby wykonać ten przewóz nie mógłby w ciągu jednego dnia pracy pokonać trasy w obu kierunkach. Ciężarówka przejechała po stanowej autostradzie I-45 w godzinach od 1.00 do 5.00.

Firma porównuje, że koszt przewozu na odległość 1 mili wyniósł 1,89 dol. W branży szacuje się, że w tradycyjnych przewozach koszt przewozu na odległość 1 mili wynosi 19,5% więcej.

Przygotowanie zajęły zespołowi Bot Auto niecałe trzy lata. Texas Department of Public Safety oraz Texas Department of Motor Vehicles dopuściły 20 kwietnia autonomiczną ciężarówkę na publiczne drogi stanowe. Także Kalifornia zamierza dopuścić do ruchu autonomiczne ciężarówki.

Bot Auto stosuje model transportu jako usługi, skierowany do spedytorów, którzy potrzebują natychmiastowego transportu towarów, oraz brokerów transportowych poszukujących dedykowanego partnera w zakresie przewozu. Do swoich klientów zalicza jedne z największych firm w branży transportowej: J.B. Hunt, Ryan Transportation, Steves & Sons. Właśnie Ryan Transport był zleceniodawcą pierwszego autonomicznego przewozu.

Konkurencja czyni podobne postępy. Po aktualizacji oprogramowania, autonomiczne ciężarówki Aurory (bez kierowcy), pokonują od lutego 2026 roku 1600 km bez przerwy z Phoenix do Fort Worth. Trasa ma długość 1600 km i jazda zajmuje 15 godzin. Kierowca musiałby zgodnie z prawem zrobić 30-minutową przerwę po 11 godzinach jazdy. Jazdy są wynikiem czterech lat pracy wspólnie z Uber Freight.

Aurora posiada pięć autonomicznych ciężarówek przewożących ładunki bez nadzoru między Dallas, Houston, Fort Worth a El Paso w Teksasie. Do końca 2026 roku startup spodziewa się, że w ruchu będzie ponad 200 ciężarówek autonomicznych.

Amerykańska spółka Waabi pozyskała od inwestorów 1 miliard dolarów i buduje „jeden mózg” dla ciężarówek i robotaksi.

Kto założy łańcuchy?

Prof. Wojciech Paprocki z SGH zauważa, że pojazdy w pełni zautomatyzowane są przeznaczone wyłącznie do ruchu „od parkingu do parkingu”, czyli bez jazdy na odcinkach od miejsca załadunku do parkingu przy autostradzie oraz od takiego parkingu do miejsca rozładunku pojazdu. – Te odcinki nadal będą realizować kierowcy. Praca w segmencie last mile (czyli na trasach lokalnych) pozwoli im na codzienny powrót do domu – zaznacza Paprocki.

Zawodowi kierowcy zastanawiają się, kto przeprowadza kontrolę przed podróżą i po jej zakończeniu. Co stanie się, gdy spadnie śnieg i trzeba będzie założyć na koła łańcuchy. Kto to zrobi? Czy automat poradzi sobie z wystrzałem opony i bezpiecznym zatrzymaniem się lub zjazdem na pobocze?

Ponadto nie wiadomo, czy w razie uderzenia np. ptaka w jeden z czujników LIDAR, radarów lub kamer, ciężarówka będzie w stanie kontynuować jazdę? Wreszcie czy automat będzie w stanie współpracować z innymi użytkownikami drogi: jechać „na suwak”, wpuścić do ruchu?

Nic także nie wiadomo o towarzystwach ubezpieczeniowych: czy ubezpieczają autonomiczne samochody i ładunki, a jeśli tak po jakich stawkach.

Zastrzeżenia mają także inwestorzy. Akcja Aurora innovation Inc wyceniana jest na 6,38 dol., o 36 proc. poniżej poziomu sprzed pięciu lat. W ostatnim roku akcje straciły ponad 18 proc., ale w ostatnim półroczu wzrosły o blisko 42 proc., co może świadczyć o odzyskiwaniu zaufania finansistów. Walory Kodiak AI wyceniane są na 8,29 dol., o 26 proc. poniżej notowań sprzed roku.

Związkowcy obawiają się, że wraz z popularyzacją autonomicznych ciężarówek znikną miejsca pracy kierowców.