Pepco powierzyło DHL Supply Chain operacyjne zarządzanie pięcioma strategicznymi centrami dystrybucyjnymi w Europie. W Europie Środkowo-Wschodniej są to lokalizacje w Sosnowcu i Rawie Mazowieckiej (Polska), Gyál (Węgry) oraz Bukareszcie (Rumunia).

Reklama Reklama

Czytaj więcej Morski Koncentracja spedycji w Gdyni Gdyńska spółka Speed stała się większościowym udziałowcem spedycji morskiej Terramar z siedzibą w Gdyni.

Wcześniej DHL Supply Chain obsługiwało Pepco w Sosnowcu (Polska) oraz w Hiszpanii i udane doświadczenia zachęciły sieć dyskontowych sklepów wielobranżowych do rozszerzenia współpracy. – Rozszerzenie partnerstwa z DHL Supply Chain wspiera bardziej ustandaryzowany model operacyjny w Europie i wzmacnia naszą zdolność do skalowania działalności, poprawy efektywności, a także gwarantuje wysoki poziom usług dla naszych sklepów. Przekazanie odpowiedzialności za magazyn w Bukareszcie zostało starannie zaplanowane, tak by zapewnić ciągłość pracy naszych zespołów i płynnie przekazać wszystkie operacje – zapewnia dyrektor ds. Globalnych Zakupów i Łańcucha Dostaw w Pepco Javier Rubio.

Wieloletnia umowa

Przejęcie przez DHL Supply Chain operacyjnego zarządzania centrum dystrybucyjnym Pepco w Bukareszcie, oznacza jednocześnie wejście oddziału tej firmy na rynek rumuński. – Siłą łańcucha dostaw Pepco jest jego odporność oraz rozbudowana i wzajemnie powiązana europejska sieć – podkreśla CEO Europe, DHL Supply Chain Rainer Haag.

Łącznie DHL Supply Chain zarządza obecnie 290 000 m kw. operacji magazynowych, obejmując ponad 1500 nowych pracowników i obsługując 4020 sklepów Pepco w całej Europie. Przy pięciu centrach dystrybucyjnych pod zarządzaniem i obecności na wielu rynkach Europy Środkowej i Wschodniej, współpraca ta stanowi jedno z największych wielooddziałowych partnerstw w obszarze logistyki kontraktowej w sektorze handlu detalicznego w regionie w ostatnich latach. – Grupa Pepco nie ujawnia wartości kontraktu, ani czasu jego obowiązywania, chcemy natomiast podkreślić, że jest to współpraca długoterminowa – ujawnia dyr. komunikacji Pepco Group Carola Okhuijsen.

Czytaj więcej Systemy IT Cyfrowy bliźniak dla logistyków Informatycy: cyfrowy bliźniak oznacza koniec ery tradycyjnego TMS (Transport Management System). Nowość jest nie tylko dla dużych firm.

Przyznaje, że Pepco Group ma pozytywne doświadczenia we współpracy z DHL Supply Chain w centrach dystrybucyjnych Pepco w Polsce oraz w Hiszpanii, dlatego Grupa zdecydowała się na rozszerzenie współpracy o pozostałe obiekty w Europie. – Dotychczas Pepco Group zarządzało tymi magazynami samodzielnie – przypomina Okhuijsen.

Nadchodzi automatyzacja

Duży kontrakt nie umknął uwadze branży. – Duże firmy działające w skali kontynentu lub globalnie coraz chętnej sięgają po usługi dużych graczy logistycznych. Wynika to z postępującej automatyzacji, która kosztuje i wymaga dużego potencjału wdrożeniowego. Wybór poważnych graczy to minimalizacja ryzyka –tłumaczy znawca rynku logistyki kontraktowej Andrzej Bekierski.

DHL Supply Chain osiągnął w 2025 roku przychód 17,8 mld euro, z czego 28 proc. pochodziło z obsługi handlu detalicznego. W całości przychodów region Europy, na Bliskiego Wschodu i Afryki stanowi niemal 45 proc. (blisko 8 mld euro), EBIT sięgnął w 2025 roku 1,161 mld euro (wzrost o 8,7% rok do roku).