Spółki Speed i Terramar ogłosiły 4 maja zmiany własnościowe. Zajmująca się spedycją towarów masowych firma rodzinna Speed wykupiła 51 proc. udziałów w spółce Terramar należące do Marka Tarczyńskiego (prezesa Terramar) oraz Morskiej Agencji Gdynia. Dokapitalizowała też nabywaną spółkę, w rezultacie udziały Zarządu Morskiego Portu Gdynia zmalały do 25 proc. z 49 proc. przed zmianami właścicielskimi. Ostatecznie Speed ma 73 proc. akcji Terramar. – Transakcja jest ważna, czekamy tylko na wpis do rejestru – zapewnia Tarczyński.

Reklama Reklama

Jeden i jeden to więcej niż dwa

W 2024 roku Speed miała przychody na poziomie 164,4 mln zł, zaś Terramar Spedycja Międzynarodowa zanotowała w tym samym roku przychody 107,1 mln zł.

Czytaj więcej Systemy IT Cyfrowy bliźniak dla logistyków Informatycy: cyfrowy bliźniak oznacza koniec ery tradycyjnego TMS (Transport Management System). Nowość jest nie tylko dla dużych firm.

Prezes Terramar przypomina, że wykup jest niejako pokłosiem nieudanej transakcji z 2025 roku, gdy Speed próbował nabyć akcje Terramar należące do ZPMG. Wówczas nie zgodził się na sprzedaż organ nadrzędny ZMPG, czyli Ministerstwo Infrastruktury.

Tarczyński pracuje w Terramarze jeszcze trzy miesiące, przekazując obowiązki i wprowadzając nowy zarząd. Terramar nadal funkcjonuje jako odrębna firma.

Speed należy do braci Pawła i Marcina Zastawnych. Działający od 1996 roku Speed operuje w przeładunkach ładunków sypkich, głównie zboża. Przeładunki ziarna z Ukrainy w 2023 roku sprawiły, że firma zanotowała rekordowy przychód w wysokości 187 mln zł. W 2024 roku Speed przeładował 700 tys. ton ładunków. – Spółka weszła w drobnicę i kontenery, ma dzięki temu drugą specjalizację. Dwie spółki tworzą większą całość – wskazuje Tarczyński.

Speed jest firmą rodzinną i regularnie wypracowuje kilkunastomilionowej wartości zyski (15,5 mln zł w 2024 roku). Tarczyński przyznaje, że wyniki jego firmy były niezadawalające. – Natrafiliśmy na szklany sufit, który samemu trudno było przebić – tłumaczy prezes Terramar.

Zmiana pokoleniowa

Zmiana właścicielska wpisuje się w trend konsolidacji między polskimi podmiotami. Tarczyński tłumaczy, że następuje zmiana pokoleniowa w firmach i jest to jeden z powodów (tak było w przypadku Terramar) zmiany udziałowców.

W ostatnich latach nastąpiło przejęcie C. Hartwig Gdynia przez Rhenusa, Spedimexa kupił francuski ID Logistics, Raben sprzedał spółce Leman spedycję morską i lotniczą.

Czytaj więcej Praca w logistyce Branża TSL obawia się fali powrotów na Ukrainę Czy logistyka zostanie po zakończeniu wojny na Ukrainie bez pracowników? Zdania są podzielone, ale wiele firm już się przygotowuje na zmiany.

Od 2010 roku Speed działa w Rumunii, gdzie oferuje podobny do spółki polskiej zakres usług przeładunkowych, magazynowych i transportowych. Aktywność rumuńskiej spółki koncentruje się w porcie w Konstancy oraz na kolejowych terminalach przeładunkowych w Halmeu i Dornesti. Speed dysponujemy również własnym magazynem dystrybucyjnym w Giarmata koło miasta Timisoara.

16 września 2025 roku Speed przekształcił się ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną. Firma planuje budowę terminalu przeładunkowego w Szczecinie. W grudniu 2024 r. spółka jako lider konsorcjum (z Tridente i Polskim Cementem) podpisała umowę przedwstępną na 30-letnią dzierżawę ok. 10 ha gruntu na Ostrowie Grabowskim przy Nabrzeżu Norweskim. Planują wielofunkcyjny terminal przeładunkowy masowców oraz cementownię o wydajności do 2,5 mln ton rocznie.