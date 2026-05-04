Spółki Speed i Terramar ogłosiły 4 maja zmiany własnościowe. Zajmująca się spedycją towarów masowych firma rodzinna Speed wykupiła 51 proc. udziałów w spółce Terramar należące do Marka Tarczyńskiego (prezesa Terramar) oraz Morskiej Agencji Gdynia. Dokapitalizowała też nabywaną spółkę, w rezultacie udziały Zarządu Morskiego Portu Gdynia zmalały do 25 proc. z 49 proc. przed zmianami właścicielskimi. Ostatecznie Speed ma 73 proc. akcji Terramar. – Transakcja jest ważna, czekamy tylko na wpis do rejestru – zapewnia Tarczyński.
W 2024 roku Speed miała przychody na poziomie 164,4 mln zł, zaś Terramar Spedycja Międzynarodowa zanotowała w tym samym roku przychody 107,1 mln zł.
Prezes Terramar przypomina, że wykup jest niejako pokłosiem nieudanej transakcji z 2025 roku, gdy Speed próbował nabyć akcje Terramar należące do ZPMG. Wówczas nie zgodził się na sprzedaż organ nadrzędny ZMPG, czyli Ministerstwo Infrastruktury.
Tarczyński pracuje w Terramarze jeszcze trzy miesiące, przekazując obowiązki i wprowadzając nowy zarząd. Terramar nadal funkcjonuje jako odrębna firma.
Speed należy do braci Pawła i Marcina Zastawnych. Działający od 1996 roku Speed operuje w przeładunkach ładunków sypkich, głównie zboża. Przeładunki ziarna z Ukrainy w 2023 roku sprawiły, że firma zanotowała rekordowy przychód w wysokości 187 mln zł. W 2024 roku Speed przeładował 700 tys. ton ładunków. – Spółka weszła w drobnicę i kontenery, ma dzięki temu drugą specjalizację. Dwie spółki tworzą większą całość – wskazuje Tarczyński.
Speed jest firmą rodzinną i regularnie wypracowuje kilkunastomilionowej wartości zyski (15,5 mln zł w 2024 roku). Tarczyński przyznaje, że wyniki jego firmy były niezadawalające. – Natrafiliśmy na szklany sufit, który samemu trudno było przebić – tłumaczy prezes Terramar.
Zmiana właścicielska wpisuje się w trend konsolidacji między polskimi podmiotami. Tarczyński tłumaczy, że następuje zmiana pokoleniowa w firmach i jest to jeden z powodów (tak było w przypadku Terramar) zmiany udziałowców.
W ostatnich latach nastąpiło przejęcie C. Hartwig Gdynia przez Rhenusa, Spedimexa kupił francuski ID Logistics, Raben sprzedał spółce Leman spedycję morską i lotniczą.
Od 2010 roku Speed działa w Rumunii, gdzie oferuje podobny do spółki polskiej zakres usług przeładunkowych, magazynowych i transportowych. Aktywność rumuńskiej spółki koncentruje się w porcie w Konstancy oraz na kolejowych terminalach przeładunkowych w Halmeu i Dornesti. Speed dysponujemy również własnym magazynem dystrybucyjnym w Giarmata koło miasta Timisoara.
16 września 2025 roku Speed przekształcił się ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną. Firma planuje budowę terminalu przeładunkowego w Szczecinie. W grudniu 2024 r. spółka jako lider konsorcjum (z Tridente i Polskim Cementem) podpisała umowę przedwstępną na 30-letnią dzierżawę ok. 10 ha gruntu na Ostrowie Grabowskim przy Nabrzeżu Norweskim. Planują wielofunkcyjny terminal przeładunkowy masowców oraz cementownię o wydajności do 2,5 mln ton rocznie.
