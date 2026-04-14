InPost zapłacił w Polsce za 2025 rok 498 300 000 zł podatku CIT, o 33% więcej niż rok wcześniej. Przychody spółki wyniosły w Polsce 7,18 mld zł i były o 11% większe niż w 2024 roku, zaś EBITDA wzrosła o 15 proc. do 3,52 mld zł.

Przychody konkrecyjnej spółki DPD (należącej do francuskiej grupy Geopost) wyniosły w 2024 roku 4,6 mld zł, a podatek CIT zapłacony w Polsce wyniósł 30,4 mln zł. Przychody DHL e-commerce sięgnęły w 2024 roku w Polsce 2,8 mld zł i spółka nie zapłaciła podatku CIT, z uwagi – jak wyjaśnia spółka – na m.in. prowadzone w Polsce inwestycje.

Patriotyzm gospodarczy

Założyciel i prezes InPost Rafał Brzoska uważa, że unikanie płacenia podatków w Polsce przez gigantów jest problemem systemowym. – Międzynarodowe koncerny od lat optymalizują swoje zobowiązania podatkowe tak, aby minimalizować przepływ pieniędzy do krajów, w których zarabiają. Polska jest dla nich miejscem biznesu, ale nie miejscem odpowiedzialności – uważa Brzoska.

Zaznacza, że InPost podchodzi do tego inaczej. Firma od lat jest w czołówce płatników CIT, w 2024 roku wpłaciła 380 mln zł do budżetu państwa z tytułu podatku CIT, 5 razy więcej niż cała zagraniczna konkurencja razem wzięta. W 2023 roku ponad 250 mln zł, czyli ponad dwu i półkrotnie więcej niż cała konkurencja razem wzięta.

W 2022 roku wpłacony w Polsce przez InPost podatek dochodowy (CIT) sięgnął 190 mln zł. – Patriotyzm gospodarczy to nie hasło na bannery. To decyzja, którą podejmujesz codziennie: wysyłając paczkę, wybierając przewoźnika, decydując, któremu podmiotowi dajesz swoje pieniądze – zwraca uwagę prezes InPost.

Transgraniczne wypływy

Podobna sytuacja jest w branży medialnej i reklamowej, zdominowanej przez Google i Facebook. Obie firmy nie płacą lokalnych podatków. Ten sam schemat dotyczy także logistyki ostatniej mili i będzie pogłębiał się wraz w rozwojem dostaw transgranicznych. – Wraz z nimi pojawia się agresywna optymalizacja podatkowa przez międzynarodowych graczy. W lokalnych sytuacjach konkurencyjnych robi to ogromną różnicę. Operatorzy płacący pełne lokalne podatki konkurują z tymi, którzy tego nie robią – stwierdza specjalista od rozwoju sieci kurierskich Andre Veskimeister.

Z drugiej strony trzeba pamiętać, że koncerny nie łamią prawa. – Prawo podatkowe na to pozwala i zarządy po prostu z tego korzystają. To nie jest nadużycie. To jest system – wskazuje operations & P&L Director Vega Transport Logistics Piotr Malinowski.

Dlatego twierdzi, że dyskusja o tym, kto ile płaci CIT, jest trochę obok sedna. – Realny problem leży gdzie indziej: w braku woli politycznej, żeby ten system zmienić. Rafał Brzoska brawo za decyzję, żeby zostawić wartość w kraju, w którym się ją tworzy. I za to szacunek.

Bo to jest przykład bardziej polityczny niż ekonomiczny. A dokładnie takich przykładów dziś potrzebujemy, jeśli poważnie myślimy o przyszłości – podkreśla Malinowski.

Polska zamknęła 2025 rok deficytem 6,3 mld euro, czyli 1,3% PKB na rachunku bieżącym, gdy w 2024 roku nadwyżka sięgnęła 0,8 mld euro, czyli 0,1% PKB.

DHL eCommerce Polska wydała także oświadczenie, które publikujemy poniżej:

Grupa DHL działa w kraju od 35 lat i jesteśmy dumni z naszego znaczącego wkładu w rozwój polskiej gospodarki. Uczciwie płacimy wszystkie wymagane podatki w Polsce i konsekwentnie inwestujemy. Jako DHL eCommerce w latach 2022-2024 przeznaczyliśmy na inwestycje aż 17% naszych przychodów – najwięcej w branży. W 2025 roku nasze nakłady inwestycyjne wyniosły aż 329 mln PLN. Za środki te budowane są drogi, rozwijają się przedsiębiorstwa, firmy IT, sektor energetyczny - wszystko to napędza rozwój gospodarczy.Cieszymy się, że możemy być częścią tego, co udało się Polsce osiągnąć przez ostatnie 3 dekady – od zmiany ustrojowej do stania się 20. największą gospodarką świata. Dzięki temu, że jesteśmy obecni od początku tej transformacji, dziesiątki tysięcy przedsiębiorstw, mogły się z nami rozwijać i skalować biznes na rynki międzynarodowe. Grupa DHL w Polsce oferuje stabilne zatrudnienie 10 tysiącom osób i odpowiada na realne problemy społeczne – w ostatnim roku przekazaliśmy 700 000 PLN na walkę z hejtem – jednym z najpoważniejszych problemów dzieci i młodzieży.Jak wynika z szacunków Zespołu Doradców Gospodarczych TOR, w 2025 roku branża kurierska zasiliła PKB kwotą 27,2 mld zł w formie inwestycji, podatków, wynagrodzeń i składek. Znaczący udział w tej wartości ma działalność DHL eCommerce, która jest jedną z 3 firm kurierskich mających największy wpływ na rozwój polskiej gospodarki.

Ewa GrzechPR

Director DHL eCommerce Polska