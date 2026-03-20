Kurierzy i e-handel wydają miliardy na robotykę

Roboty odpowiadają za transport, pobieranie i odkładanie ustandaryzowanych pojemników z towarem na regałach wysokiego składowania, autonomiczne jednostki dostarczające wskazane pojemniki do stacji kompletacyjnych oraz roboty sortujące pojedyncze sztuki towaru pod konkretne zamówienia. – Jedna z największych i najszybciej rozwijających się flot robotycznych w regionie daje nam istotną przewagę operacyjną – zapewnia prezes LPP Logistics Sebastian Sołtys.

W 2025 roku magazyny e-commerce należące do LPP Logistics zrealizowały 60 milionów zamówień. Nakłady grupy LPP na logistykę sięgną 1 mld zł w tym roku, a w latach 2024-2025 roku wyniosły 0,45 mld zł.

Potężne inwestycje w automatyzację prowadzi też InPost, który w ub.r. doręczył 1,4 mld przesyłek. W ostatnich dwóch latach firma przeznaczyła 3,2 mld zł na automaty paczkowe oraz sortownie. Jest największym w Europie nabywcą nowych sorterów. – Segment KEP jest dziś jednym z najbardziej zaawansowanych technologicznie obszarów logistyki, ale nie wynika to wyłącznie z poziomu marż. Kluczowa jest tu skala operacji i presja efektywności. Firmy kurierskie obsługują miliony przesyłek dziennie, a każdy procent poprawy w planowaniu tras, sortowaniu czy integracji systemów przekłada się bezpośrednio na koszty i jakość obsługi – tłumaczy dyrektor generalny Komputronik Biznes Paweł Stapf.

Kurierzy najszybsi w cyfryzacji

Prof. UE w Poznaniu Arkadiusz Kawa przypomina, że w KEP od zawsze kluczowe znaczenie miał nie tylko sam fizyczny przepływ towaru, ale również szybki, wiarygodny i nieprzerwany przepływ informacji o przesyłce. – Informacja poprzedzała ruch towaru, towarzyszyła mu na każdym etapie i pozostawała istotna również po zakończeniu dostawy. Dlatego przewoźnicy ekspresowi bardzo wcześnie sięgali po technologie, które pozwalały tę informację gromadzić, przetwarzać i udostępniać klientowi oraz własnej sieci operacyjnej – wyjaśnia Kawa. – KEP od dawna jest jednym z najbardziej naturalnych obszarów rozwoju dla rozwiązań IT, ponieważ właśnie tutaj technologia od początku stanowiła nie dodatek do operacji, lecz jeden z jej podstawowych fundamentów – podkreśla prof. UE w Poznaniu.

Przykładem mogą być programy służące optymalizacji tras aut kurierów. – W zasadzie większość firm kurierskich i pocztowych nie może się obejść bez tego typu narzędzi. Technologia i sztuczna inteligencja pomagają bardzo skutecznie optymalizować trasy dostaw, a za tym kryją się ogromne oszczędności kosztów operacyjnych oraz lepszej efektywności – wskazuje wiceprezes Last Mile Experts Mirek Gral.