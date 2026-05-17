W 2025 roku współczynnik wykorzystania kolei (średnia roczna liczba przejazdów koleją przez przeciętnego mieszkańca Polski) wyniósł 11,7. – Oznacza to, że przeciętny Polak podróżował pociągiem średnio niemal 12 razy w roku. W trzecim i w czwartym kwartale 2025 roku na przeciętnego mieszkańca Polski przypadły przynajmniej 3 przejazdy koleją – taka sytuacja miała miejsce po raz pierwszy od co najmniej 2012 roku – podkreśla prezes Urzędu Transportu Kolejowego Ignacy Góra.

Największy przyrost wielkości wskaźnika rok do roku odnotowano na terenie województwa mazowieckiego – przeciętny mieszkaniec tego regionu korzystał z kolei w 2024 roku 19,2 razy, a w 2025 r. 21,9 razy. Jest to wzrost o 13,7 proc., podlicza UTK. Oprócz tego dwucyfrowy wzrost wskaźnika wykorzystania kolei rok do roku odnotowały województwa:

a) podlaskie –13,6 proc. z 2,5 do 2,8;

b) małopolskie –10,8 proc. z 10 do 11,1;

c) łódzkie –10,8 proc. z 8,2 do 9,1.

We wszystkich województwach udział przewoźników regionalnych i aglomeracyjnych przekroczył połowę. Najwyższy udział takich połączeń odnotowało województwo pomorskie: 90,9 proc. przez cały 2025 rok.

Wiele źródeł finansowania Polregio

Obecne na terenie wszystkich województw Polregio zamierza zakupić za blisko miliard złotych 6 pojazdów elektrycznych w ramach zamówienia podstawowego, a kolejnych 16 w prawie opcji. Pesa zaoferowała dostawy za 968,75 mln zł, ale Polregio podpisze umowę z wykonawcą dopiero po zdobyciu przez przewoźnika dofinansowania z unijnego programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko (FEnIKS).

Polregio potrzebuje ponad 100 elektrycznych zespołów trakcyjnych (ezt) na wymianę zużytego taboru. Prezes zarządu Polregio Andrzej Pawłowski przyznaje, że spółka nie ma możliwości wypracować gotówki na taką inwestycję. Dlatego rozpatruje różne scenariusze w tym wynajem długoterminowy.

W marcu Polregio i CPK nawiązały współpracę, dzięki której przewoźnik uzyska komercyjny dostęp do nowych pociągów, które zostaną kupione przez spółkę Centralny Port Komunikacyjny w ramach tzw. poolu taborowego.

Zakup obejmie łącznie 80 składów, w tym jednostki o prędkości maksymalnej 200 km/h. Mogą być one przeznaczone do obsługi połączeń w formule komercyjnej, czyli bez dofinansowania np. ze strony państwa, ale też dotowanej jako ekspresy regionalne (Regio Expresy) i ekspresy lotniskowe (Aero Expresy). – Dzięki współpracy z Portem Polska mamy szansę zyskać dostęp do nowoczesnego taboru – zaznaczył Pawłowski.

Fundusze na nowe pociągi dla Polregio znajdują także marszałkowie województw. Z programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 pochodzi 47,2 mln zł, na zakup czterech nowych elektrycznych zespołów trakcyjnych wartych 118 mln zł netto. Umowę w tej sprawie podpisano w lipcu 2025 roku, a pierwsze dwa Elfy wyjadą na tory w I połowie 2028 roku, a kolejne – kilka miesięcy później.

Dolny Śląsk rozbudowuje flotę

Dużych inwestycji dokonują także przewoźnicy samorządowi. Koleje Dolnośląskie w lipcu 2025 roku skorzystały z opcji zakupowej w kontrakcie z Pesa, dzięki czemu do województwa trafi kolejne dziesięć nowych pociągów.

Po realizacji tego zamówienia, Koleje Dolnośląskie będą dysponować największą w kraju, bo liczącą 45 sztuk flotą pięcioczłonowych pojazdów typu Elf. – Tylko w tej kadencji podpisaliśmy umowy na dostarczenie aż 30 nowych pociągów, dodatkowo mamy opcję na zamówienie kolejnych 20. I to nie koniec, bo właśnie trwają konsultacje nad możliwością zakupu taboru wodorowego lub akumulatorowego — zaznacz wicemarszałek województwa dolnośląskiego odpowiedzialny m.in. za kolej Michał Rado.

Wartość rozszerzonego we wtorek kontraktu z bydgoską Pesą opiewa na blisko 440 mln zł. Koszt jednego pociągu to 44 mln zł. Pierwsze Elfy z puli 20 sztuk trafią na Dolny Śląsk w kwietniu 2026 roku. Po zakończeniu już zamówionych dostaw całej partii, flota Kolei Dolnośląskich wzrośnie do blisko 120 pociągów, co oznacza wzrost taboru o blisko 50 proc. w ciągu zaledwie kilku lat.

Także władze województwa opolskiego wybrały pociągi Pesa Elf i podpisały w maju 2025 roku umowę, obejmującą zakup pięciu pociągów z możliwością rozszerzenia zamówienia o kolejne dziesięć. – Inwestując w kolej, tworzymy potencjał województwa i silną kolej regionalną. W 2030 roku jako region będziemy musieli przystąpić do przetargu na operatora przewozów regionalnych. Jako właściciele dużej puli taborowej chcemy mieć silny głos – tłumaczy marszałek Szymon Ogłaza.

W marcu zarząd województwa opolskiego zdecydował o uruchomieniu opcji na dodatkowe pociągi elektryczne i zakupie kolejnych ośmiu nowych pociągów elektrycznych. – W sumie polski producent, Pesa Bydgoszcz, będzie produkował dla nas 13 pojazdów elektrycznych. Wartość całego projektu to prawie 531 milionów złotych, z tego planujemy, że zewnętrzne środki wyniosą około 246 milionów złotych – wyjaśnia członek zarządu Województwa Opolskiego Robert Węgrzyn. Dostawy pojazdów rozpoczną się w 2027 roku.

Mazowsze przyspiesza

W tym roku Stadler z zakładu w Siedlcach dostarczy do Kolei Mazowieckich 53 nowe pociągi Flirt. Dziewięć pierwszych pojazdów trafiło do przewoźnika w 22 miesiące od podpisania kontraktu.

Umowę ramową na 50 pojazdów wartych 3,2 mld zł zawarło Mazowsze w czerwcu 2024 roku, a miesiąc później na kolejne 15 z opcją na 10, wartości ponad 1,6 mld zł. W ramach realizacji rekordowego zamówienia Kolei Mazowieckich obejmującego łącznie 75 pociągów regionalnych, co tydzień z produkcji wyjeżdża jeden pojazd. – Pracujemy pełną parą – w naszych halach dominują dziś biało-żółto-zielone pojazdy dla Kolei Mazowieckich – podkreśla prezes zarządu Stadler Polska Radosław Banach.

Także Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego wybrał Stadler Polska i podpisał umowę na dostawę do 20 elektrycznych zespołów trakcyjnych Flirt dla Koleje Wielkopolskie. Wartość umowy może przekroczyć 1,1 mld zł, dostawy rozpoczną się w 2028 roku.

W Polsce Stadler wyprodukował już ponad 650 tych pojazdów dla przewoźników z 18 krajów, przeszło 130 z nich jeździ po polskich torach.

Umowa ramowa pomiędzy spółką, a Województwem Małopolskim i Kolejami Małopolskimi zakładała możliwość zamówienia do 25 EZT, natomiast do stycznia Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego zdecydował się na zamówienie łącznie 19 (6+6+7) pojazdów, których dostawy będą miały miejsce w ciągu najbliższych trzech lat.

W Gdańsku Newag podpisał z Marszałkiem Województwa Pomorskiego 18 listopada 25 roku kontrakt na dostawy fabrycznie nowych dwóch elektrycznych zespołów trakcyjnych Impuls 2 z prawem opcji do zamówienia kolejnych 10 pojazdów. Wartość umowy opiewa na kwotę 80 mln zł netto, natomiast z uwzględnieniem prawa opcji kwota ta zwiększy się do 478,35 mln zł netto.