Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych orzekł 14 maja większością 9 do 0, że pośrednicy frachtowi mogą zostać pociągnięci do odpowiedzialności, jeśli z powodu zaniedbania zatrudnią niebezpieczne firmy transportowe, w tym te zatrudniające nielegalnych imigrantów i zagranicznych kierowców, którzy łamią przepisy dotyczące prawa jazdy na samochody ciężarowe i powodują wypadki. 

Sąd rejonowy

Sprawę wniósł Shawn Montgomery, który odniósł poważne i trwałe obrażenia po tym, jak jego ciągnik siodłowy został uderzony przez ciężarówkę prowadzoną przez pozwanego Yosniela Varela-Mojenę. Varela-Mojena przewoził ładunek plastikowych doniczek przez Illinois dla pozwanego Caribe Transport II, LLC, przewoźnika samochodowego. 

Czytaj więcej

Na Litwie seria wypadków kolejowych
Szynowy
Na Litwie seria wypadków kolejowych

Pozwany C.H. Robinson Worldwide, Inc. – koordynował transport. Montgomery pozwał oba podmioty do Federalnego Sądu Okręgowego i zarzucił między innymi, że C.H. Robinson ponosi odpowiedzialność za jego obrażenia, ponieważ niedbale zatrudnił Varela-Mojenę i Caribe Transport. 

Montgomery twierdził, że C.H. Robinson wiedział (lub powinien był wiedzieć) z oceny bezpieczeństwa Caribe Transport, że zatrudnienie go do transportu towarów z uzasadnionym prawdopodobieństwem doprowadzi do wypadków, w których inni odniosą obrażenia. 

Agencja ta rzekomo stwierdziła, że ​​Caribe Transport ma braki „w zakresie kwalifikacji kierowców”, „godzin pracy kierowców”, „przegląd, naprawa i konserwacja”, „rejestrowany wskaźnik wypadków” i inne. 

Montgomery twierdził, że Caribe Transport otrzymało „warunkową” ocenę bezpieczeństwa od Federalnej Administracji Bezpieczeństwa Przewoźników Samochodowych (Federal Motor Carrier Safety Administration), gdy C.H. Robinson ją zatrudnił. 

Sąd Rejonowy orzekł, że Ustawa o Autoryzacji Federalnej Administracji Lotnictwa (FAAAA) – która ma pierwszeństwo przed przepisami stanowymi dotyczącymi cen, tras i usług branży transportu ciężarowego i wykluczył roszczenie Montgomery'ego przeciwko C.H. Robinson z tytułu zaniedbania w zatrudnieniu. 

Czytaj więcej

Amerykanie wracają do atomowych statków
Morski
Amerykanie wracają do atomowych statków

Sąd Rejonowy orzekł, że roszczenie nie mieści się w zakresie wyjątku bezpieczeństwa FAAAA, który stanowi, że przepisy „nie ograniczają uprawnień regulacyjnych stanu w zakresie bezpieczeństwa w odniesieniu do pojazdów mechanicznych”.

Sąd Najwyższy

Z oceną sądu rejonowego nie zgodził się Sąd Najwyższy. „Nawet jeśli FAAAA w inny sposób odsunie roszczenie Montgomery'ego przeciwko C.H. Robinson z tytułu zaniedbania w zatrudnieniu, wyjątek dotyczący bezpieczeństwa je chroni. Odpowiedni tekst stanowi, że przepisy regulujące działanie FAAAA „nie ograniczają uprawnień regulacyjnych stanu w zakresie bezpieczeństwa w odniesieniu do pojazdów silnikowych”.

Sąd Najwyższy przypomniał, że stany zachowują uprawnienia do regulowania bezpieczeństwa „w odniesieniu do pojazdów mechanicznych”. Według Sądu Najwyższego ta sprawa mieści się w tym wyjątku, zatem obowiązkiem C.H. Robinson było dokonanie wyboru przewoźnika z należytą starannością. 

Sąd Najwyższy wskazał, że Kongres zaprojektował w ustawie o FAAAA wyjątek dotyczący bezpieczeństwa, „aby zapewnić, że jego pierwszeństwo w sprawowaniu władzy gospodarczej przez stany nad przewoźnikami drogowymi [nie] „ograniczy” istniejącej już wcześniej i tradycyjnej władzy policji stanowej w zakresie bezpieczeństwa”.

Około 28 000 pośredników organizuje transport dla około jednej trzeciej wszystkich ładunków przewożonych w Stanach Zjednoczonych przez ponad 780 000 przewoźników.

Fala wypadków

W USA wydarzyła się w ostatnich kwartałach fala wypadków spowodowana przez imigrantów i zagranicznych kierowców. Zmusiło to administrację federalną do wydania 28 kwietnia 2025 roku rozporządzenia prezydenta Donalda Trumpa o „Utrzymywaniu wymogów dotyczących znajomości języka angielskiego dla operatorów pojazdów użytkowych”. 

Czytaj więcej

Dostawa towaru, np. linii produkcyjnej wraz z montażem, nie zawsze jest objęta w Polsce VAT
Elektromobilność
Więdnie unijny przemysł samochodowy

W ślad za rozporządzeniem, Biuro Certyfikacji Pracowników Zagranicznych Departamentu Pracy Stanów Zjednoczonych opublikowało wytyczne w formie często zadawanych pytań, aby doprecyzować informacje, które pracodawcy są zobowiązani dostarczyć, poszukując zagranicznych pracowników do obsługi pojazdów użytkowych. 

W szczególności, w często zadawanych pytaniach wyjaśniono, że wszystkie zlecenia i wnioski o tymczasowe lub stałe certyfikaty pracy na stanowiska wymagające od zagranicznych pracowników obsługi pojazdów użytkowych muszą zawierać standard znajomości języka angielskiego zgodny z obowiązującymi wymogami federalnymi.

W 2025 roku federalne kontrole znajomości języka angielskiego przez kierowców zawodowych (przepisy dotyczące języka obowiązujące w ramach prawa jazdy CDL) w USA doprowadziły do ​​uznania ponad 7200 kierowców ciężarówek za „wycofanych z eksploatacji”, co oznaczało, że zostali oni natychmiast wycofani z ruchu do czasu udowodnienia wystarczającej znajomości języka angielskiego.

Wyrok o dużym znaczeniu

Wyrok Sądu Najwyższego jest także interesujący w Polsce i Unii Europejskiej. Tutejsi przewoźnicy od lat domagają się większej ochrony ustawowej przed pośrednikami. Takie postulaty regularnie przedstawia Forum Transportu Drogowego. – Nasza branża jak żadna inna musi spełnić wiele warunków formalnych i technicznych, aby prowadzić działalność transportową. Uzasadniano, że robimy to po to, aby klient był spokojny o los ładunku, żeby trafił w pewne ręce i był należycie chroniony. Tymczasem dopuszczono anonimowych graczy, wykonujących zwykłą maklerską robotę, psujących rynek ceną – oceniał prezes Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych Jan Buczek. 

Czytaj więcej

Sprawdza się europejska strategia InPost
Firmy
Sprawdza się europejska strategia InPost

Podkreślał, że pośrednicy przerzucają zlecenia z rąk do rąk, a gdy trafi do przewoźnika, ledwie pokrywa koszty bezpośrednie. – Po wielu latach zgłaszania problemu w różnych gremiach udało mi się zainteresować problemem administrację EU i polityków z Polski, co jest dużym osiągnięciem i możemy rozpoczynać dyskusję merytoryczną na ten temat oraz z udziałem przedstawicieli różnych interesariuszy poszukiwać rozwiązań optymalnych – zaznacza prezes ZMPD, które jest jednym z sygnatariuszy Forum Transportu Drogowego. 