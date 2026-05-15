W ostatnich tygodniach na Litwie wydarzyło się kilka wypadków kolejowych. W środę 13 maja wykoleił się wagon w Radziwiliszach. Rankiem 1 maja z torów kolejowych na stacji Gudziuny w rejonie kiejdańskim wykoleiły się trzy wagony z tłuczniem. Pociąg, składający się z około 20-30 wagonów, jechał z Radziwiliszek do Kowna w Palemonach. Incydent zakłócił ruch pociągów, a ruch przywrócono w sobotę.

Kolejny wypadek miał miejsce w nocy 3 maja w Jiesii w obwodzie kowieńskim, gdzie wykoleiły się lokomotywa i 4 wagony towarowe jadące z Duisburga. Do wypadku doszło w starostwie Rokai, we wsi Vingytė, przy ulicy Upės, na 44. kilometrze drogi Jiesia–Rokai.

W wypadkach nikt nie został ranny, a pracownicy kolei zrobili wszystko, aby jak najszybciej przywrócić ruch pasażerski i towarowy.

Procedury nie zostały złamane

Litewskie Koleje Państwowe LTG zapewniają, że kolej pozostaje bezpieczna, powołały też komisję do zbadania przyczyn wypadków. W jej skład wchodzą wszyscy menedżerowie najwyższego szczebla LTG oraz zespół ds. odporności biznesowej.

Arūnas Rumskas, tymczasowy prezes Litewskich Kolei (LTG), poinformował, że straty poniesione w wyniku wypadków kolejowych w rejonach kowieńskim i kiejdańskim zostaną ujawnione w przyszłym tygodniu. Według niego, w tym samym czasie firma powinna dowiedzieć się, jaka część tych szkód zostanie pokryta z ubezpieczenia. – Wiemy już w większości, dlaczego pociągi się wykoleiły – w jednym przypadku pękło podwozie wagonu, co spowodowało wypadnięcie z torów i przewrócenie się. To, jak do tego doszło, jest bardzo złożoną kwestią techniczną. Mogło to być spowodowane przeciążeniem, a może coś zostało przeoczone podczas ostatniej kontroli. (...) Dokumentacja techniczna wagonu była ważna do listopada, więc wszystko było zgodne z procedurą – powiedział agencji ELTA Rumskas.

Dyrektor LTG Infra, Vytis Žalimas, stwierdził, że incydent w Jiesii mógł być spowodowany błędem ludzkim. Co prawda nie wyklucza, że ​​przyczyną mogła być awaria urządzeń, ale twierdzi, że ta sama trasa i procedury były już wykorzystywane setki razy. „Drugi incydent, w którym naszym zdaniem wystąpił błąd ludzki, ma związek z infrastrukturą” przypuścił w rozmowie z lokalnymi mediami Žalimas.

Przypomniał, że od samego początku powstania tej skomplikowanej stacji, ruchem steruje ręcznie człowiek. „Nie wiemy, dlaczego ktoś popełnił tam błąd, dokonując czynności po raz setny. Trwa dochodzenie i dowiemy się tego” dodał dyrektor infrastruktury LTG.

Stare systemy sterowania

Žalimas zaznaczył, że tydzień przed incydentem na stacji kolejowej w Gudžiūnai, na tym odcinku wyłączony był system sterowania zestawem kołowym wagonów (RAKS). Według niego, producent, austriacka firma, zgłosiła wyłączenie systemu.

Departament ds. Śledztw w Ministerstwie Sprawiedliwości również wszczął dochodzenia w sprawie bezpieczeństwa wypadków, a działania podjęła również Litewska Administracja Bezpieczeństwa Transportu (LTSA).

Litewskie Koleje przyznają, że prawie 40 procent wszystkich systemów bezpieczeństwa nadal pochodzi z czasów ZSRR. Mogłyby one działać jeszcze przez dekadę, a ich remont kosztowałby setki milionów euro. Po dwóch wypadkach kolejowych śledczy odrzucają wersję o sabotażu. Wypadki były spowodowane błędem ludzkim i awarią techniczną. W związku z tym premier dał kolejom i Ministerstwu Transportu dwa tygodnie na przygotowanie planów zapewnienia bezpieczeństwa ruchu.

Przychody Grupy LTG w 2025 r. osiągnęły rekordowe 517 mln euro, pomimo braku ruchu tranzytowego z Białorusi.