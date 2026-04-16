Pesa Bydgoszcz ma apetyt na niemieckiego producenta tramwajów Heiterblick i jeśli warunki umowy wstępnej zostaną spełnione, w najbliższych tygodniach może podpisać wiążącą umowę nabycia tej firmy. Pesa dostarczyła w ostatnich latach także tramwaje do Tallina, Sofii oraz Craiovej.

Kwitnie eksport działu kolejowego Pesy: dostarczył 12 pociągów do Ghany, ponad 100 pociągów do Kolei Czeskich, jest w trakcie dostawy 62 regionalnych pociągów do Kolei Rumuńskich i dla tego samego użytkownika 29 pociągów interregionalnych.

Wodór i hybrydy

Bydgoski producent ma szansę na sprzedaż (nie wykluczone, że jeszcze w tym roku) wodorowych lokomotyw manewrowych w Szwecji. Przebojem eksportowym może stać się regionalny pociąg wodorowy, którego prototyp Pesa zbuduje do końca czerwca. Pociąg pomieści ok. dwustu pasażerów, w tym 120 na miejscach siedzących. Wykorzysta platformową architekturę Elf 3.0, która powala na montaż różnych napędów. Pociąg będzie posiadał potrójne źródło zasilania: z trakcji elektrycznej (pantograf), ogniw wodorowych oraz baterii. Taka konfiguracja pozwoli na obsługę tras zelektryfikowanych i niezelektryfikowanych bez konieczności przesiadek.

Prototypowy pociąg ma dwa człony, każdy wsparty na dwóch wózkach, naciski osi nie przekroczą 18 ton, co ma znaczenie przy obsłudze linii o małym obciążeniu, a takie są niezelektryfikowane. Ten projekt otrzymał 36,16 mln zł dotacji Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Nowosądecki Newag finalizuje prace z wielonapędowymi lokomotywami elektrycznymi, które potrzebne będą nie tylko w Polsce, gdy ruszą linie Kolei Dużych Prędkości z zasilaniem 25 kV prądu zmiennego (w Polsce sieć wyposażona jest w zasilanie o napięciu 3 kV prądu stałego), ale „na już” przewoźnicy dopominają się o takie lokomotyw potrzebne dla pasażerskiego i towarowego ruchu międzynarodowego.

Także Newag przygotowuje hybrydowe pociągi pasażerskie z napędem elektryczno-spalinowym.

Newag i Pesa wspierają się wiedzą i możliwościami dostawców. Jednym z kluczowych jest Medcom, który dostarcza napędy do tramwajów Pesy, a także jej krajowych i zagranicznych konkurentów.

Węglik krzemu

Warszawski Medcom jako jedyna firma na świecie oferujemy na szeroką skalę energoelektronikę z półprzewodnikami z węglika krzemu, który zapewnia zmniejszenie zużycia energii przez pociągi.

Medcom przygotował energoelektronikę dla wielonapięciowych lokomotyw Newag. – Aktualny portfel zamówień gwarantuje firmie stabilny rozwój do roku 2030 i pozwala planować działania w horyzoncie kolejnej dekady, aż do roku 2040. Aby sprostać oczekiwaniom rynku, już w drugiej połowie ubiegłego roku Medcom zwiększył o 12% zatrudnienie oraz moce produkcyjne i zapasy komponentów. Podobne inwestycje będą kontynuowane w roku 2026 – obiecuje wiceprezes firmy Paweł Choduń.

Uprzedza, że w perspektywie najbliższych dwunastu miesięcy urządzenia Medcomu trafią m.in. do kolejnych elektrycznych zespołów trakcyjnych i lokomotyw Newagu z rodziny Griffin MSU i Dragon 2 oraz najnowszych pojazdów Pesy, w tym do dwunapędowej lokomotywy Gamma Dual Power 111 DE oraz tramwajów dla Chorzowa i Krakowa. W segmencie tramwajowym warszawski producent współpracuje również z Modertansem oraz tureckim producentem Bozankaya.

W ubiegłym roku Talgo wybrało energoelektornikę SiC Medcomu dla pojazdów Talgo wyprodukowanych dla dużej prędkości dla Deutsche Bahn.

Eksport daje 30 proc. przychodów Medcom: trwają dostawy przetwornic do zestawów Talgo, przetwornic tramwajowych i wagonowych dla Siemensa w USA oraz przetwornic do wagonów Stadlera dla Kazachstanu. W produkcji jest też kilka zamówień trolejbusowych, w tym realizowany dla Solarisa kontrakt do Vancouver w Kanadzie. Energoelektronika z Polski znajdzie się też na pokładzie pojazdów metra produkowanych dla Sofii, Stambułu oraz Kairu.