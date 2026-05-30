Obowiązek stosowania tachografów w pojazdach o dopuszczalnej masie całkowitej poniżej 3,5 tony wynika z unijnych rozporządzeń. Będzie wymagany od 1 lipca 2026 r. w międzynarodowym transporcie drogowym i obejmie przewoźników w całej Europie.

Od lipca 2026 r. tachografy również w mniejszych pojazdach

Obecnie tachografy są obowiązkowe w pojazdach i zespołach pojazdów wykorzystywanych w transporcie drogowym o dopuszczalnej masie całkowitej (DMC) przekraczającej 3,5 tony. Od 1 lipca 2026 r. obowiązek ich używania zostanie rozszerzony na pojazdy o dopuszczalnej masie całkowitej od 2,5 tony do 3,5 tony, używane w międzynarodowym transporcie drogowym lub kabotażowym rzeczy. W Polsce takich aut jest niemal 40 tys. To m.in. busy i inne, lekkie pojazdy dostawcze.

Obowiązek dotyczy zarobkowego transportu rzeczy w ruchu międzynarodowym, a także kabotażu, czyli przewozu ładunków na terenie jednego państwa, wykonywanego przez przewoźnika zarejestrowanego w innym kraju. Jeśli zatem bus realizuje tylko przewozy krajowe, to w jego przypadku tachograf nie będzie wymagany. Przepisy obejmują także zestawy pojazdów z przyczepą, jeśli ich masa przekracza 2,5 tony.

Jakie tachografy będą wymagane?

Wymagane będą inteligentne tachografy drugiej generacji G2V2. Urządzenie to nie tylko rejestruje czas jazdy i odpoczynku kierowcy, ale również lokalizację i prędkość. Umożliwia również zdalny odczyt danych przez służby. Dla firm transportowych nowy obowiązek oznacza spore wydatki. Cena zakupu, montażu i kalibracji jednego urządzenia może przekroczyć 5 tys. zł.

Eksperci ostrzegają, że kontrole Inspekcji Transportu Drogowego są wnikliwe i obejmują również brak wymiany tachografów na G2V2.

– Do moich rąk trafiło zawiadomienie po kontroli drogowej w transporcie międzynarodowym. Kontrolowany pojazd wykonywał przewóz z Norwegii do Polski i był wyposażony w tachograf inteligentny G2V1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami pojazdy wykonujące transport międzynarodowy od 19 sierpnia 2025 r. powinny być wyposażone w tachografy inteligentne drugiej generacji G2V2. W związku z tym organ kontrolny uznał, że wykonywany był przewóz pojazdem niewyposażonym w wymagany tachograf posiadający właściwe świadectwo homologacji – powiedział portalowi prawo.pl Damian Bartnikowski, ekspert branży TSL.

Jakie kary grożą za brak tachografu?

Jak podaje portal prawo.pl, za jazdę bez tachografu będą grozić surowe kary. Wyniosą one 10 tys. zł dla firmy transportowej i 2 tys. zł dla zarządzającego transportem. Konsekwencje finansowe grożą również w przypadku posiadania urządzenia, które nie spełnia aktualnych wymagań.

– Naruszenie to klasyfikowane jest jako bardzo poważne naruszenie i może mieć wpływ na dobrą reputację przedsiębiorcy oraz zarządzającego transportem, co może doprowadzić nawet do zawieszenia licencji transportowej – podkreśla Damian Bartnikowski, ekspert branży TSL w rozmowie z portalem prawo.pl