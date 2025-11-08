Z tego artykułu się dowiesz: Co zastąpi awizo?

Kiedy system e-Doręczeń stanie się obowiązkowy dla administracji?

Jakie są różnice między e-Doręczeniem a e-Poleconym?

Jak założyć adres do doręczeń elektronicznych (ADE)?

Awizo zostawione w skrzynce pocztowej przez listonosza to prawdziwa zmora klientów Poczty Polskiej. Oznacza, że po list czy przesyłkę poleconą trzeba udać się do placówki pocztowej. To zaś wiąże się zwykle z koniecznością czekania w długiej kolejce. Ale Poczta się zmienia i wygląda na to, że jest wreszcie szansa, że awizo wreszcie przestanie nam spędzać sen z powiek.

Rośnie liczba e-Doręczeń

Z danych Poczty Polskiej wynika, że polskie instytucje, firmy i osoby prywatne nadały już za pośrednictwem systemu e-Doręczeń aż 38,7 mln przesyłek. Na tę liczbę złożyło się 12 mln cyfrowych listów poleconych i 26,7 mln przesyłek hybrydowych. W dodatku ok. 92 proc. z tych przesyłek, czyli ponad 35,6 mln sztuk, w tym 11,9 mln całkowicie cyfrowych, zostało nadanych w 2025 r.

– To dobre wyniki, ale chcemy dalej edukować i przekonywać Polaków, że warto przejść na cyfrową korespondencję. Z każdym kolejnym miesiącem widzimy, jak dynamicznie rozwija się system e-Doręczeń i jesteśmy pewni, że klienci chętniej będą w nim uczestniczyć od stycznia przyszłego roku, gdy skończy się okres przejściowy i dla wielu instytucji administracji publicznej system cyfrowych doręczeń w kontakcie z obywatelami stanie się obowiązkowy – skomentował Paweł Raczyński, prokurent zarządu Poczty Polskiej w obszarze IT i dyrektor departamentu Transformacji Cyfrowej.