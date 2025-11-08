Aktualizacja: 08.11.2025 11:21 Publikacja: 08.11.2025 11:02
Foto: Adobe Stock
Awizo zostawione w skrzynce pocztowej przez listonosza to prawdziwa zmora klientów Poczty Polskiej. Oznacza, że po list czy przesyłkę poleconą trzeba udać się do placówki pocztowej. To zaś wiąże się zwykle z koniecznością czekania w długiej kolejce. Ale Poczta się zmienia i wygląda na to, że jest wreszcie szansa, że awizo wreszcie przestanie nam spędzać sen z powiek.
Z danych Poczty Polskiej wynika, że polskie instytucje, firmy i osoby prywatne nadały już za pośrednictwem systemu e-Doręczeń aż 38,7 mln przesyłek. Na tę liczbę złożyło się 12 mln cyfrowych listów poleconych i 26,7 mln przesyłek hybrydowych. W dodatku ok. 92 proc. z tych przesyłek, czyli ponad 35,6 mln sztuk, w tym 11,9 mln całkowicie cyfrowych, zostało nadanych w 2025 r.
Czytaj więcej
Z pracy w resorcie aktywów państwowych zrezygnował w środę wiceminister Robert Kropiwnicki. Odpow...
– To dobre wyniki, ale chcemy dalej edukować i przekonywać Polaków, że warto przejść na cyfrową korespondencję. Z każdym kolejnym miesiącem widzimy, jak dynamicznie rozwija się system e-Doręczeń i jesteśmy pewni, że klienci chętniej będą w nim uczestniczyć od stycznia przyszłego roku, gdy skończy się okres przejściowy i dla wielu instytucji administracji publicznej system cyfrowych doręczeń w kontakcie z obywatelami stanie się obowiązkowy – skomentował Paweł Raczyński, prokurent zarządu Poczty Polskiej w obszarze IT i dyrektor departamentu Transformacji Cyfrowej.
Wraz z początkiem przyszłego roku ruszy nowy etap wdrożenia systemu e-Doręczeń, który oznacza koniec papierowych awiz w korespondencji z wieloma urzędami administracji publicznej. Od nowego roku znaczna część administracji publicznej będzie bowiem zobowiązana do doręczania pism przede wszystkim przez system e-Doręczeń. Oczywiście tylko tym osobom, które mają założone konto w systemie i adres do doręczeń elektronicznych (ADE).
Czytaj więcej
Główni gracze polskiego rynku kurierskiego najprawdopodobniej będą musieli zrewidować strategię....
– Pozostałym obywatelom korespondencja będzie dostarczana z pomocą usługi hybrydowej (PUH), czyli wysyłana cyfrowo, a potem drukowana maszynowo w specjalnych ośrodkach Poczty Polskiej, w warunkach zapewniających ochronę tajemnicy korespondencji oraz wrażliwych danych i dostarczana tradycyjnie przez listonoszy – zapewnia Poczta Polska.
Poczta Polska zachęca też do korzystania z usługi e-Polecony. Tłumaczy, że różnica między e-Doręczeniem a e-Poleconym polega na tym, iż w e-Doręczeniu jedną ze stron zawsze jest podmiot publiczny i dla obywateli jest to usługa bezpłatna. e-Polecony to taka sama cyfrowa przesyłka, ale między podmiotami niepublicznymi, np. firmą i osobą prywatną. – Dzięki e-Poleconemu można całkowicie wyeliminować korespondencję papierową – wskazuje Poczta Polska.
I podpowiada, jak aktywować usługę e-Polecony. I tak założenie adresu doręczeń elektronicznych (ADE) jest możliwe po złożeniu wniosku o jego nadanie do ministra cyfryzacji. Można tego dokonać przez stronę internetową gov.pl. Po utworzeniu konta wystarczy aktywować publiczną skrzynkę doręczeń i można aktywować e-Polecony. Po akceptacji regulaminu tworzona jest skrzynka doręczeń kwalifikowana (SDK) i można już swobodnie komunikować się elektronicznie z innymi użytkownikami usługi.
– Nadawanie adresu przez ministra daje gwarancję, że wiemy dokładnie, z kim prowadzimy korespondencję, bo nie ma możliwości podszycia się pod inną osobę. Każdy użytkownik, chcąc skorzystać z usługi, musi się uwierzytelnić, czyli zalogować z pomocą środka identyfikacji elektronicznej, np. profilu zaufanego – tłumaczy Poczta Polska.
Poczta Polska uruchomiła ważne narzędzie, które pomaga pożegnać się z awizem i ułatwia komunikację, np. z partnerami biznesowymi czy klientami. Pod adresem ePoczta-Polska.pl przez 24 godziny na dobę działa nowoczesna platforma służąca do kupowania usług cyfrowych. Każdy może tam wykupić pakiet e-Poleconych, dzięki któremu będzie błyskawicznie nadawał cyfrowe listy do innych osób czy firm. A wszystko nawet taniej niż po 2 zł od sztuki.
Można tu również kupić e-usługi dostarczane przez renomowanego partnera Poczty Polskiej – KIR, szczególnie ważne dla przedsiębiorców: kwalifikowany podpis cyfrowy, kwalifikowaną pieczęć cyfrową czy certyfikat SSL, dzięki którym z dowolnego miejsca i o każdej porze można wysyłać dokumenty szybko, bezpiecznie i z potwierdzoną autentycznością.
Poczta Polska podpowiada, że do podpisywania pism wysyłanych przez przedsiębiorców w ramach e-Doręczeń lub e-Poleconego do klientów, administracji publicznej czy partnerów biznesowych warto wykorzystać kwalifikowany certyfikat podpisu elektronicznego. Taki podpis ma moc prawną podpisu odręcznego i zgodnie z rozporządzeniem eIDAS jest akceptowany na terenie całej UE. Przykładowo, z firmowego konta wysyłane są pisma, ale samo pismo jest dodatkowo podpisane kwalifikowanym podpisem upoważnionego pracownika firmy.
Pakiety na ePoczta-Polska.pl zawierają różne liczby e-Poleconych. Klient, kupując pakiet, ma do wyboru 10, 20 lub 50 sztuk cyfrowych przesyłek na miesiąc oraz w zależności od wybranego pakietu: podpis elektroniczny, pieczęć elektroniczną lub certyfikat SSL. Można też e-Polecone wykupić w ramach płatności jednorazowych.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Awizo zostawione w skrzynce pocztowej przez listonosza to prawdziwa zmora klientów Poczty Polskiej. Oznacza, że po list czy przesyłkę poleconą trzeba udać się do placówki pocztowej. To zaś wiąże się zwykle z koniecznością czekania w długiej kolejce. Ale Poczta się zmienia i wygląda na to, że jest wreszcie szansa, że awizo wreszcie przestanie nam spędzać sen z powiek.
Podczas VII Spotkania Liderów branży TSL zorganizowanego przez redakcję dziennika Rzeczpospolita, które odbyło s...
Wspólna infrastruktura sztucznej inteligencji w sektorze bankowym to ambitny projekt, który w przyszłości (potencjalnie) mógłby obniżyć koszty korzystania z niej. Problemem może być brak jednego standardu takich rozwiązań czy utrata przez banki przewag konkurencyjnych.
Państwowe spółki podpisały porozumienie, dzięki któremu powstaje nowy gracz na ryku logistycznym z ponad 30 tys....
VII Spotkanie Liderów Branży TSL, organizowane 20 października przez „Rzeczpospolitą” i serwis Logistyka rp.pl,...
Wojna handlowa destabilizuje globalny wzrost gospodarczy i handel. Logistycy zmagają się z chaosem niepewnością...
Wiele uwagi przywiązuje się obecnie do innowacji, nie tylko technologicznych, które przynoszą nowe funkcjonalności, ale i takich, których oryginalność polega na unikatowym wzornictwie. Stąd liczba zgłaszanych patentów i zastrzeganych wzorów wciąż rośnie. By ułatwić sprawy urzędowe i zapewnić lepszą organizację pracy urzędów, część spraw będzie można załatwiać on-line
Sektor logistyczno-transportowy w Polsce wytwarza większą część dochodu krajowego niż w innych państwach.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas