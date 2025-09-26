Z tego artykułu się dowiesz: Jakie znaczenie ma współpraca Orlenu i Poczty Polskiej dla rynku logistycznego?

Jakie zmiany mogą wyniknąć z integracji Orlen Paczki i Poczty Polskiej?

Jaka jest strategia rozwoju dla nowo powstałego gracza logistycznego?

Jaki wpływ ma konsolidacja na konkurencyjność względem innych firm kurierskich?

W jaki sposób współpraca Orlenu i Poczty Polskiej wpisuje się w strategie e-commerce?

Jakie są prognozy dla polskiego rynku e-commerce w nadchodzących latach?

Orlen i Poczta Polska łączą siły na rynku kurierskim. Jak podają w komunikacie, konsolidacja przyspieszy rozwój biznesu. To ogromna zmiana na rynku logistycznym i nowy konkurent dla dotychczasowych graczy, jak InPost, Allegro czy DHL.

Reklama Reklama

Orlen z Pocztą kontra reszta

Orlen Paczka to dziś ponad 14 tys. punktów odbioru paczek, w tym ok. 7 tys. automatów paczkowych. Poczta Polska natomiast dysponuje ponad 20 tys. punktami odbioru paczek, jak placówki pocztowe, automaty paczkowe, sklepy Żabka oraz sieci należące do Grupy Eurocash (np. ABC, Lewiatan, Delikatesy Centrum, Groszek, Duży Ben).

Współpraca podmiotów to także połączenia kapitałowe. W dalszych krokach Poczta Polska obejmie mniejszościowy pakiet udziałów w Orlen Paczce. Do majątku spółki trafią automaty paczkowe należące do PP, co pozwoli w krótkim terminie osiągnąć wymierne synergie z połączonych biznesów kurierskich.

Zgodnie z porozumieniem, po zamknięciu transakcji, bazą do dalszego rozwoju będzie zatwierdzona strategia spółki na lata 2025-2028.