Orlen i Poczta Polska łączą siły na rynku kurierskim. Jak podają w komunikacie, konsolidacja przyspieszy rozwój biznesu. To ogromna zmiana na rynku logistycznym i nowy konkurent dla dotychczasowych graczy, jak InPost, Allegro czy DHL.
Orlen Paczka to dziś ponad 14 tys. punktów odbioru paczek, w tym ok. 7 tys. automatów paczkowych. Poczta Polska natomiast dysponuje ponad 20 tys. punktami odbioru paczek, jak placówki pocztowe, automaty paczkowe, sklepy Żabka oraz sieci należące do Grupy Eurocash (np. ABC, Lewiatan, Delikatesy Centrum, Groszek, Duży Ben).
Współpraca podmiotów to także połączenia kapitałowe. W dalszych krokach Poczta Polska obejmie mniejszościowy pakiet udziałów w Orlen Paczce. Do majątku spółki trafią automaty paczkowe należące do PP, co pozwoli w krótkim terminie osiągnąć wymierne synergie z połączonych biznesów kurierskich.
Zgodnie z porozumieniem, po zamknięciu transakcji, bazą do dalszego rozwoju będzie zatwierdzona strategia spółki na lata 2025-2028.
Docelowo Poczta Polska będzie mogła nabyć wszystkie udziały Orlen Paczki. Połączenie kompetencji obu spółek pozwoli wzmocnić krajowy potencjał i wpłynie na poprawę konkurencyjności podmiotu, który będzie dysponował ponad 30 tys. punktów odbioru.
– Projekt z Pocztą Polską to naturalny krok w kierunku budowy silnego, krajowego operatora logistycznego. Poprzez rozwój organiczny stworzyliśmy podmiot, który już teraz zapewnia klientom nowoczesne, szeroko dostępne rozwiązania. Wspólnie z Pocztą Polską możliwe będzie skokowe zwiększenie skali działania. Docelowo będzie to ponad 30 tys. punktów odbioru budujących mocną przewagę konkurencyjną – mówi Ireneusz Fąfara, prezes Orlenu. – Zgodnie z podpisanym porozumieniem, jeżeli uzgodnione zostaną ostateczne warunki umowy, Poczta Polska będzie mogła nabyć nasze udziały. Środki pozyskane z takiej transakcji zostaną przeznaczone na dalszy rozwój podstawowej działalności koncernu – dodaje.
Konkurencja na rynku jest ogromna. 84 proc. ankietowanych deklaruje, że korzystało z Allegro w ciągu ostatnich 6 miesięcy. Jednocześnie już 83 proc. odwiedziło przynajmniej jedną chińską platformę, jak AliExpress, Shein czy Temu. A to oznacza duże wyzwanie także dla firm kurierskich.
– Podpisane porozumienie jest najważniejszym punktem naszego Planu Transformacji i początkiem konsolidacji polskiego e-commerce. Razem z Orlenem zbudujemy dużego, krajowego gracza kurierskiego. Dzisiejsze porozumienie dla Poczty Polskiej oznacza początek realizacji kluczowego elementu przyjętej przez nas strategii. To zupełnie normalne, że dwie spółki z udziałami Skarbu Państwa współpracują. W praktyce oznacza to większą skalę, lepszą dostępność i realne korzyści zarówno dla klientów, jak i dla polskiej gospodarki – powiedział Sebastian Mikosz, prezes Poczty Polskiej.
Porozumienie wpisuje się również w Plan Transformacji Poczty Polskiej, zakładający rozwój obszaru kurierskiego.
Polacy w sklepach i na platformach internetowych wydają rocznie już ponad 150 mld zł, ale według prognoz ta kwota w 2030 r. może przekroczyć poziom 190 mld zł – wynika z najnowszego raportu Statista Market Insights. Zgodnie z opracowaniem, w latach 2025-2030 wartość polskiego rynku e-commerce ma rosnąć średnio o 4,64 proc. rocznie.
Takie dane dają Polsce czwarte miejsce w Unii Europejskiej (po Hiszpanii, Włoszech i Niemczech) i czternaste miejsce na świecie. W ujęciu globalnym prowadzą Indie, przed Japonią i Indonezją.
