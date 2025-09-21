Aktualizacja: 22.09.2025 04:23 Publikacja: 21.09.2025 22:07
Dzięki otwartości na współpracę z innymi gałęziami biznesu Spotkanie Liderów Branży TSL stały się platformą wymiany doświadczeń, która wykracza poza granice samej branży.
Zaprezentujemy także pierwszy dotyczący Polski raport rynku doręczeń poza domem (OOH), opracowany wspólnie ze specjalistami i na podstawie danych Last Mile Experts.
Kulminacją spotkania jest gala „Rzeczpospolita TSL Award”, podczas której wyróżniane są firmy odnoszące największe sukcesy na rynku. Wieczorna formuła łączy wręczenie nagród, prezentację Rankingu TSL i bankiet, tworząc doskonałą przestrzeń do networkingu.
Partnerami tegorocznej Gali Liderów Logistyki są DHL eCommerce, Orlen Paczka i Raben.
Zapraszamy do rejestracji na: https://konferencje.rp.pl/wydarzenia/6297-vii-spotkanie-liderow-branzy-tsl
