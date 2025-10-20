Najlepsi w branży TSL nagrodzeni!

Aktualizacja: 21.10.2025 11:00 Publikacja: 20.10.2025 23:00
Nagrodzeni podczas Gali Liderów Logistyki 2025
Foto: Rzeczpospolita/Cezary Piwowarski
Rzeczpospolita od ponad ćwierćwiecza publikuje doroczne podsumowania branży, która należy do wizytówek polskiej gospodarki. Nagrody dla firm mających największą dynamikę wzrostu przychodów otrzymują podmioty, które udzieliły danych dla publikowanego w maju rankingu firm TSL.
Natomiast nagrody w kategoriach miękkich wyłania spośród zgłoszonych osób fizycznych i prawnych specjalnie powołana Kapituła, która składa się z przedstawicieli branży TSL, uczelni oraz redakcji.
Największa dynamika przychodu firmy logistycznej – Famos Duchnice
Przyrost przychodów o 117 proc. względem 2023 roku
Największa dynamika przychodu firmy w ramach transportu drogowego – Overis Cargo Łuków
Przyrost przychodów o 111,4 proc. względem 2023 roku
Największa dynamika przychodu firmy w ramach transportu pozadrogowego – Q4Rail Gdynia
Przyrost przychodów o 96,7 proc. względem 2023 roku
Największa dynamika przychodu wśród spedycji - Tirsped
Przyrost przychodów o 79,1 proc. względem 2023 roku
Największa dynamika przychodu w branży KEP - InPost
Przyrost przychodów o 22,9 proc. względem 2023 roku
Innowacje w logistyce: produkt/usługa; wdrożenie – LPP Logistics
W 2024 roku LPP Logistics rozpoczęło robotyzację największego centrum wysyłkowego spółki – FC Bydgoszcz, uruchomionym w tym samym roku. Otrzymało ponad 175 tys. automatycznych miejsc składowania, a kompletację i sortowanie wspiera 555 autonomicznych robotów, co pozwala centrum obsłużyć nawet 5 tys. zamówień internetowych na godzinę. Do końca roku w FC Bydgoszcz będzie pracować ponad 1400 robotów.
Najlepszy pracodawca – TVM
W 2012 roku firmę tworzył kilkuosobowy zespół, który od początku stawia na budowanie zaangażowania i chęci rozwoju wśród pracowników – stworzyliśmy własny system wdrożenia, a kadra ma realny wpływ na decyzje biznesowe. Dziś Grupa TVM to ponad 1000-osobowy zespół. Osobom, które chcą podjąć pracę bez doświadczenia, oferuje program „Młodszy Kierowca”, umożliwiający naukę zawodu pod okiem doświadczonych pracowników.
Rozwój infrastruktury logistycznej – LPP Logistics
Pod koniec 2024 roku powierzchnia magazynowa LPP Logistics wyniosła 644 tys. m kw., co oznacza wzrost o ponad 50% r/r. Spółka uruchomiła i rozbudowała centrum dystrybucyjne w Rumunii, o powierzchni 91 tys. m kw., otworzyła dwa nowe magazyny e-commerce: FC Bydgoszcz o powierzchni 100 tys. m kw. oraz FC w Rumunii (40 tys. m kw.). Spółka rozpoczęła też rozbudowę CD Brześć Kujawski o dodatkowe 85 tys. m kw., docelowo obiekt osiągnie 160 tys. m kw.
Człowiek roku – Rafał Brzoska
Ikona polskiej logistyki, rok 2024 przyniósł nowe przejęcia, np. w Wielkiej Brytanii. Ekspansja InPostu na nowe rynki, paczkomaty pojawiające się w innych krajach. Ponadto, pełne oddanie dla rodzimej, polskiej gospodarki.
W skład Kapituły wchodzą:
Łukasz Chwalczuk – prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Przewoźników Transportu Nienormatywnego,
Arkadiusz Kawa – prezes Spółki Celowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu,
Krzysztof Kowalczyk – kierownik działu ekonomicznego „Rzeczpospolitej”,
Teodor Kula – członek zarządu Polskiego Stowarzyszenia Managerów Logistyki,
Marek Kutarba – dyrektor wydawniczy Gremi Media SA,
Wojciech Paprocki – Katedra Biznesu w Transporcie, SGH,
Cezary Szymanek – zastępca redaktora naczelnego „Rzeczpospolitej” do spraw Ekonomii i Biznesu,
Marek Tarczyński – przewodniczący Polskiej Izby Spedycji i Logistyki,
Beata Trochymiak – organizatorka Forum Kobiet w Logistyce.
Szczegółowa relacja z VII Spotkania Liderów branży TSL ukaże się 27 października w wydaniu internetowym oraz papierowym.
