Najlepsi w branży TSL nagrodzeni!

Rzeczpospolita od ponad ćwierćwiecza publikuje doroczne podsumowania branży, która należy do wizytówek polskiej gospodarki. Nagrody dla firm mających największą dynamikę wzrostu przychodów otrzymują podmioty, które udzieliły danych dla publikowanego w maju rankingu firm TSL.

Reklama Reklama

Natomiast nagrody w kategoriach miękkich wyłania spośród zgłoszonych osób fizycznych i prawnych specjalnie powołana Kapituła, która składa się z przedstawicieli branży TSL, uczelni oraz redakcji.

Największa dynamika przychodu firmy logistycznej – Famos Duchnice

Przyrost przychodów o 117 proc. względem 2023 roku