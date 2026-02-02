Reklama

Kurier nie doręczy Orlen Paczki Poczcie Polskiej. Spółki kończą rozmowy

Orlen ostatecznie jednak nie sprzeda Poczcie Polskiej swojej firmy z sektora przesyłek – Orlen Paczka. Podmioty podjęły decyzję o odstąpieniu realizacji porozumienia. Nie podano jednak powodów takiej decyzji.

Publikacja: 02.02.2026 21:48

Kurier nie doręczy Orlen Paczki Poczcie Polskiej. Spółki kończą rozmowy

Sortownia Orlen Paczka

Foto: Orlen Paczka

Bartłomiej Sawicki

Orlen przekazał tę decyzję w raporcie giełdowym. Orlen jest 100 proc. udziałowcem spółki Orlen Paczka, która prowadzi działalność na rynku przesyłek kurierskich.

Czytaj więcej

Przejęcie Orlen Paczka oczami analityków
Firmy
Przejęcie Orlen Paczka oczami analityków

To miała być szansa dla Poczty 

Pod koniec września ub. roku. Orlen i Poczta Polska podpisały porozumienie wyznaczające ramy strategicznej współpracy w sektorze usług kurierskich. To miała być szansa na wykorzystanie synergii i stworzenie nowej przestrzeni biznesowej Poczty Polskiej na bazie Orlen Paczki, która miała dysponować 30 tys. punktów odbioru przesyłek. – Połączenie firm i ich logistyki istotnie obniży koszty funkcjonowania biznesu i przyniesie korzyści klientom – zapowiadano.

Zgodnie z podpisanym porozumieniem, jeżeli uzgodnione zostałyby ostateczne warunki umowy, Poczta Polska mogła nabyć udziały w tej spółce kurierskiej. Środki pozyskane z takiej transakcji miały zostać przeznaczone na dalszy rozwój podstawowej działalności koncernu.

Orlen Paczka to ponad 14 tys. punktów odbioru paczek, w tym ok. 7 tys. automatów paczkowych. Poczta Polska natomiast to ponad 20 tys. punktów odbioru paczek obejmujących: placówki pocztowe, automaty paczkowe, sklepy Żabka oraz punkty należące do Grupy Eurocash (ABC, Lewiatan, Delikatesy Centrum, Groszek, Duży Ben i inne).

Reklama
Reklama

Czytaj więcej

Od lewej: Robert Przybylski, Sławomir Żurawski
Innowacje w logistyce
Najbardziej wyczekiwana konsolidacja na rynku

Pierwotnie Poczta Polska miała objąć mniejszościowy pakiet udziałów w Orlen Paczce. Następnie do majątku spółki trafią automaty paczkowe należące do Poczty, co pozwoli w krótkim terminie osiągnąć wymierne synergie z połączonych biznesów kurierskich. Docelowo Poczta Polska mogła nabyć wszystkie udziały Orlen Paczki.

Porozumienie było ważnym elementem Planu Transformacji Poczty Polskiej, zakładającego dynamiczny rozwój obszaru kurierskiego. Miał on pozwolić Poczcie Polskiej odbudować zaniedbany przed laty dział przesyłek kurierskich.

Fiasko rozmów – zabrakło pieniędzy? 

Ostatecznie jednak nic z tych planów nie wyszło mimo ponad 4 miesięcy rozmów. Nie podano przyczyn odstąpienia od transakcji. Niewykluczone, że Poczta Polska ostatecznie nie miała pełnej puli środków na dopięcie transakcji.

Orlen Paczka powstała w 2021 roku jako odpowiedź PKN Orlen na rosnący rynek e-commerce, wykorzystując sieć stacji paliw jako punkty logistyczne.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Firmy Poczta Energetyka Energetyka zawodowa
Nadchodzi zmierzch znienawidzonego awizo? Poczta Polska poleca usługę e-Polecony
Logistyka
Nadchodzi zmierzch znienawidzonego awizo? Poczta Polska poleca usługę e-Polecony
Najlepsi w branży TSL nagrodzeni!
Logistyka
Najlepsi w branży TSL nagrodzeni!
Orlen łączy siły z Pocztą Polską. InPost ma się czego bać
Logistyka
Orlen łączy siły z Pocztą Polską. InPost ma się czego bać
Redakcja Rzeczpospolitej zaprasza na Galę Liderów Logistyki
Logistyka
Redakcja Rzeczpospolitej zaprasza na Galę Liderów Logistyki
Branża logistyczna szuka antidotum na spadki na rynku
Logistyka
Branża logistyczna szuka antidotum na spadki na rynku
Wyprzedaż Rocznika 2025. Hybrydowe SUV-y Forda Puma i Kuga już od 86 900 zł
Materiał Promocyjny
Wyprzedaż Rocznika 2025. Hybrydowe SUV-y Forda Puma i Kuga już od 86 900 zł
Advertisement
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama