Orlen przekazał tę decyzję w raporcie giełdowym. Orlen jest 100 proc. udziałowcem spółki Orlen Paczka, która prowadzi działalność na rynku przesyłek kurierskich.
Pod koniec września ub. roku. Orlen i Poczta Polska podpisały porozumienie wyznaczające ramy strategicznej współpracy w sektorze usług kurierskich. To miała być szansa na wykorzystanie synergii i stworzenie nowej przestrzeni biznesowej Poczty Polskiej na bazie Orlen Paczki, która miała dysponować 30 tys. punktów odbioru przesyłek. – Połączenie firm i ich logistyki istotnie obniży koszty funkcjonowania biznesu i przyniesie korzyści klientom – zapowiadano.
Zgodnie z podpisanym porozumieniem, jeżeli uzgodnione zostałyby ostateczne warunki umowy, Poczta Polska mogła nabyć udziały w tej spółce kurierskiej. Środki pozyskane z takiej transakcji miały zostać przeznaczone na dalszy rozwój podstawowej działalności koncernu.
Orlen Paczka to ponad 14 tys. punktów odbioru paczek, w tym ok. 7 tys. automatów paczkowych. Poczta Polska natomiast to ponad 20 tys. punktów odbioru paczek obejmujących: placówki pocztowe, automaty paczkowe, sklepy Żabka oraz punkty należące do Grupy Eurocash (ABC, Lewiatan, Delikatesy Centrum, Groszek, Duży Ben i inne).
Pierwotnie Poczta Polska miała objąć mniejszościowy pakiet udziałów w Orlen Paczce. Następnie do majątku spółki trafią automaty paczkowe należące do Poczty, co pozwoli w krótkim terminie osiągnąć wymierne synergie z połączonych biznesów kurierskich. Docelowo Poczta Polska mogła nabyć wszystkie udziały Orlen Paczki.
Porozumienie było ważnym elementem Planu Transformacji Poczty Polskiej, zakładającego dynamiczny rozwój obszaru kurierskiego. Miał on pozwolić Poczcie Polskiej odbudować zaniedbany przed laty dział przesyłek kurierskich.
Ostatecznie jednak nic z tych planów nie wyszło mimo ponad 4 miesięcy rozmów. Nie podano przyczyn odstąpienia od transakcji. Niewykluczone, że Poczta Polska ostatecznie nie miała pełnej puli środków na dopięcie transakcji.
Orlen Paczka powstała w 2021 roku jako odpowiedź PKN Orlen na rosnący rynek e-commerce, wykorzystując sieć stacji paliw jako punkty logistyczne.
