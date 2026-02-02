Orlen przekazał tę decyzję w raporcie giełdowym. Orlen jest 100 proc. udziałowcem spółki Orlen Paczka, która prowadzi działalność na rynku przesyłek kurierskich.

To miała być szansa dla Poczty

Pod koniec września ub. roku. Orlen i Poczta Polska podpisały porozumienie wyznaczające ramy strategicznej współpracy w sektorze usług kurierskich. To miała być szansa na wykorzystanie synergii i stworzenie nowej przestrzeni biznesowej Poczty Polskiej na bazie Orlen Paczki, która miała dysponować 30 tys. punktów odbioru przesyłek. – Połączenie firm i ich logistyki istotnie obniży koszty funkcjonowania biznesu i przyniesie korzyści klientom – zapowiadano.

Zgodnie z podpisanym porozumieniem, jeżeli uzgodnione zostałyby ostateczne warunki umowy, Poczta Polska mogła nabyć udziały w tej spółce kurierskiej. Środki pozyskane z takiej transakcji miały zostać przeznaczone na dalszy rozwój podstawowej działalności koncernu.

Orlen Paczka to ponad 14 tys. punktów odbioru paczek, w tym ok. 7 tys. automatów paczkowych. Poczta Polska natomiast to ponad 20 tys. punktów odbioru paczek obejmujących: placówki pocztowe, automaty paczkowe, sklepy Żabka oraz punkty należące do Grupy Eurocash (ABC, Lewiatan, Delikatesy Centrum, Groszek, Duży Ben i inne).