W 2025 roku Koleje Niemieckie DB zarezerwowały 19 mld euro na projekty infrastrukturalne. Administrator przeznaczył do odbudowy blisko 2,2 tys. km torów i do wymiany 2,1 tys. zwrotnic. W tym roku z ważniejszych inwestycji toczą się prace na korytarzach Hagen-Wuppertal-Kolonia oraz Norymberga-Regensburg.

Objazdy i opóźnienia

W rezultacie licznych objazdów i utrudnień związanych z budową i modernizacją torów, punktualność pociągów towarowych DB Cargo zmalała do 67,7, czyli o 0,3 punktu.

Spedytorzy także odczuli spadki punktualności. – Remonty są utrudnieniem, natomiast są konieczne, aby infrastruktura mogła obsłużyć wzmożony ruch pociągów i zapewnić jakość oraz efektywność rozwiązaniom multimodalnym. Na chwilę obecną największym wyzwaniem jest zamkniecie łącznic Eichgestell-Stadtforst i Eichgestell Nord-Stadtforst oraz planowane na środek wakacji 3-tygodniowe zamknięcie odcinka Erkner – Fürstenwalde, Fangschleuse-Hangelsberg, co powoduje brak możliwości wjazdu na Ring Berlina – wyjaśnia Business Development Manager w DFDS Seaways Michał Ciułany.

Wskazuje, że alternatywna trasa pozwala na sprawne przekroczenie granicy oraz objazd Berlina, jednak wydłużyła czas transportu o ok. 3-6 h. – W przypadku zamknięć i remontów na granicy holendersko-niemieckiej w Emmerich również mamy już zaplanowaną i zabezpieczoną alternatywną trasę – podkreśla Ciułany.

Niemcy są kluczowym krajem w kolejowym ruchu międzynarodowym. – Na niedogodności związane z niemiecką infrastrukturą narzekają nie tylko polscy operatorzy, ale również ich koledzy z krajów na południe, jak Węgry, Słowenia, Czechy, Słowacja, czemu wyraz dawali w rozmowach podczas Hungarian Forwarders’ Day 2026 w Wyszehradzie 6-7 maja, w którym uczestniczyłem z ramienia PISiL – przyznaje wiceprzewodniczący Polskiej Izby Spedycji i Logistyki oraz dyrektor ds. Spedycji Lądowej i Magazynowania C. Hartwig Szczecin Spedytorzy Międzynarodowi Jerzy Gębski.

Maleje praca przewozowa

Duże remonty i zastój gospodarczy sprawiły, że praca przewozowa na niemieckich kolejach zmalała w ub.r. o 14,6 proc. do 58,3 mld tkm. W ubiegłym roku praca przewozowa na kolejach w Polsce zmalała o 3,5 proc. do ponad 56,2 mld tonokilometrów, podlicza Urząd Transportu Kolejowego.

UTK podkreśla, że udział przewozów intermodalnych w rynku kolejowym ogółem wyniósł w 2025 roku 17,1 proc. według pracy przewozowej i jest to najwyższa wartość w historii statystyk UTK. Jednak spedytorzy oceniają zainteresowanie intermodalem jako niewielkie. – Odczuwalny jest niedobór klientów nadających przesyłki w dużych ilościach. Klienci chcą wysyłać mniej, ale za to częściej, natomiast koleje są przystosowane do dużych ilości. Na dodatek punktualność w Niemczech jak i w Polsce pozostaje wiele do życzenia i w takich warunkach trudno coś planować – uważa wiceprzewodniczący PISiL.