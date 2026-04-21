Komisja Europejska upoważniła Metropolitano de Lisboa do zaakceptowania zobowiązań podjętych przez konsorcjum pod przewodnictwem Mota-Engil i zastąpienia w nim Portugal CRRC przez Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz.

KE zaznacza, że Metropolitano de Lisboa, jako podmiot zamawiający, może teraz udzielić zamówienia oferentowi, który złożył najkorzystniejszą ekonomicznie ofertę. To Metropolitano de Lisboa musi ocenić, czy oferta, obejmująca nowego podwykonawcę, spełnia wszystkie wymagania techniczne i jakościowe określone w dokumentacji przetargowej.

Dochodzenie KE

Konsorcjum pod przewodnictwem Mota-Engil uczestniczyło w zorganizowanym przez Metropolitano de Lisboa przetargu, rozpoczętym w kwietniu 2025 roku. Po przeprowadzeniu wstępnej oceny, „Komisja wszczęła 5 listopada 2025 r. szczegółowe dochodzenie w oparciu o przesłanki wskazujące na to, że portugalskie przedsiębiorstwo CRRC Tangshan Rolling Stock Unipessoal mogło otrzymać zagraniczne subsydia, które zakłóciły procedurę przetargową, umożliwiając konsorcjum złożenie nadmiernie korzystnej oferty. Szczegółowe dochodzenie potwierdziło te wstępne ustalenia, ujawniając, że przedmiotowe subsydia rzeczywiście zapewniły konsorcjum nieuczciwą przewagę konkurencyjną, ze szkodą dla innych oferentów biorących udział w przetargu oraz integralności rynku wewnętrznego UE.”

KE podkreśla, że „Jest to pierwszy przypadek, gdy Komisja przyjęła ostateczną decyzję z zastrzeżeniem warunków po przeprowadzeniu dogłębnego postępowania wyjaśniającego w sprawie zamówień publicznych w ramach Foreign Subsidies Regulation (FSR).

Jawna wersja decyzji zostanie opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej po wyjaśnieniu wszelkich kwestii związanych z poufnością.”

Chodzi o 12 tramwajów dla Lizbony. Konsorcjum poprosiło Pesę o złożenie oferty, co producent uczynił. Rzecznik Pesy nie komentuje sprawy, która jest na bardzo wczesnym etapie, zamawiający jeszcze nie rozstrzygnął przetargu.

Europejski przemysł przyklasnął decyzji

Portugalski rynek obsługiwany jest przez hiszpańskich dostawców jak np. CAF. Europejscy producenci kolejowi obawiają się wspomaganej przez państwo chińskiej konkurencji. Organizacja reprezentująca europejskich producentów pociągów i dostawców sprzętu kolejowego UNIFE od dłuższego czasu zabiegała o ochronę. – UNIFE z zadowoleniem przyjmuje dzisiejszą decyzję w ramach rozporządzenia w sprawie subsydiów zagranicznych oraz zdecydowane, a zarazem wyważone podejście Komisji Europejskiej, które chroni integralność jednolitego rynku, jednocześnie zachowując otwartość na globalną konkurencję na uczciwych warunkach – ocenia dyrektor generalny UNIFE Enno Wiebe.

Wskazuje, że po raz pierwszy Komisja przyjęła ostateczną decyzję po dogłębnym dochodzeniu w sprawie zamówień publicznych w ramach rozporządzenia w sprawie subsydiów zagranicznych, „co stanowi bardzo ważny moment dla wiarygodności tego instrumentu jako całości”.

Nowa linia tramwajowa oznaczona jako 16E połączy Praça do Comércio, najsłynniejszy plac miasta, z Parque Tejo na wschodzie. Łączne nakłady na zakup nowego taboru dla tej linii wynoszą 160 mln euro, a przewidywany koszt budowy szacuje się na 298 mln euro.

Badania przeprowadzone przez Carrisa i radę miasta wskazują, że nowa linia będzie przewozić rocznie od 7,6 do 8,1 miliona pasażerów, z czego 16 do 18 procent będą stanowić nowi użytkownicy transportu publicznego.