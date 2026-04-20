Międzynarodowa Agencja Energetyczna (IEA) ostrzegła, że niedobory paliwa mogą zmusić linie lotnicze do zamykania połączeń. Zakłócenia są bezpośrednią konsekwencją trwającej blokady Cieśniny Ormuz. – Im dłużej potrwa blokada, tym gorzej dla światowego wzrostu gospodarczego i inflacji – ostrzega dyrektor IEA Fatih Birol.

Reklama Reklama

Przewoźnicy lotniczy przygotowują się na kryzys. – Oszacowaliśmy, że do końca maja możemy zacząć obserwować odwołania lotów w Europie z powodu braku paliwa lotniczego. Dzieje się tak już w niektórych częściach Azji – przypomina dyrektor generalny Międzynarodowego Zrzeszenia Przewoźników Powietrznych IATA Willie Walsh.

Dla niego ważne jest, aby władze dysponowały skoordynowanymi planami na wypadek konieczności racjonowania, w tym w przypadku zwolnienia z limitów slotów.

Cięcia lokalne

Spedytorzy lotniczy przyznają, że eskalacja konfliktu na Bliskim Wschodzie istotnie wpływa na lotnicze łańcuchy dostaw. – Cena paliwa lotniczego wzrosła nawet dwukrotnie, w efekcie czego część połączeń przestała być rentowna. Połączenia jako takie nie są masowo zawieszane, natomiast wiele konkretnych serwisów bywa odwoływanych – ocenia Airfreight Product Director- CEE, Rohlig Suus Logistics Mariusz Filec.

Dodaje, że w regionie objętym konfliktem stawki frachtu lotniczego wzrosły nawet czterokrotnie, a globalnie o około 20–25%. – Wynika to z nakładających się czynników: ograniczonej liczby połączeń bezpośrednich, mniejszej dostępności przestrzeni ładunkowej, wspomnianych wyższych cen paliwa oraz dodatkowych opłat wprowadzanych przez linie lotnicze – tłumaczy Filec.

Zarazem spedytorzy uspokajają. – Słyszymy o pojawiających się okresowych trudnościach z dostawami paliwa lotniczego, w wybranych portach czy regionach, ale to wynika głównie z wysokiej ceny ropy, napięć logistycznych czy ograniczeń mocy rafineryjnych i nie jest to zjawisko o zasięgu globalnym. Linie lotnicze nie likwidują połączeń masowo z powodu braku paliwa, a raczej dostosowują siatki połączeń pod popyt i koszty operacyjne – wyjaśnia Air and Rail Transport Manager Leman Piotr Toczyłowski.

Najbardziej poszkodowane przez wojnę są centra przeładunkowe w rejonie Zatoki Perskiej. – Obserwujemy istotne ograniczenia w przestrzeni powietrznej, obecnie funkcjonuje tam około 20% standardowych serwisów. Ma to bezpośredni wpływ na globalne huby, takie jak Dubai International Airport czy Hamad International Airport — kluczowe węzły łączące Europę z Azją Południową i Australią, odpowiadające łącznie za ponad 20% światowego ruchu cargo lotniczego. Konsekwencje są widoczne w całej globalnej siatce połączeń. Część ładunków przekierowywana jest na alternatywne trasy, m.in. przez Turcję czy Arabię Saudyjską, co generuje dodatkowe koszty i wydłuża czas transportu – wymienia przedstawiciel Rohlig Suus.

Popyt nie zmalał

Europejscy przewoźnicy przejmują część ładunków. – Popyt na transporty cargo utrzymuje się na relatywnie wysokim poziomie, mimo że ceny zakupu przestrzeni ładunkowej wzrosły. Rezerwacje na transporty, w większości operujących z Polski linii lotniczych, należy robić z minimum jednotygodniowym wyprzedzeniem. W Polsce linie lotnicze systematycznie wracają do rozkładów rejsów sprzed konfliktu w Zatoce Perskiej, czyli liczba rejsów, do tego regionu, się zwiększa z tygodnia na tydzień – wskazuje przedstawiciel firmy Leman.

Także Filec dostrzega stałe zainteresowanie przewozami lotniczymi cargo. – Dotyczy to zarówno kierunków związanych z Bliskim Wschodem (gdzie przy ograniczeniach w transporcie morskim i zablokowaniu Cieśniny Ormuz, transport lotniczy staje się alternatywą) jak i relacji Azja–Europa, przechodzących przez huby w regionie. Szczególnie dotyczy to branż wrażliwych na czas dostawy, takich jak elektronika, motoryzacja czy świeże produkty, gdzie transport lotniczy pozostaje trudny do zastąpienia – kończy szef spedycji lotniczej w Rohlig Suus.