Ruch lotniczy w Polsce rośnie szybciej niż średnia europejska i nic nie wskazuje na to, by ten trend miał się w najbliższych latach odwrócić. Polacy chcą i będą latać częściej, a odpowiedzią na ten popyt będzie konkurencja przewoźników i inwestycje – z centralnym hubem na czele.

Polski sektor lotniczy wchodzi w fazę transformacji – inwestycje o charakterze systemowym i regionalnym zmienią układ sił na rynku, dadzą nowe możliwości – uczestnikom rynku, pasażerom, gospodarce.

W tym pod wieloma względami przełomowym czasie proponujemy Czytelnikom raport będący wielowymiarową panoramą polskiego latania. Położyliśmy nacisk, jak to w raportowej formie, na fakty i zjawiska, dane i liczby. Ale kluczowe kwestie – dobrane tak, by dawały spójny obraz całości – naświetlamy w taki sposób, by przybliżyć je Czytelnikom spoza branży.

W publikacji znajdziecie Państwo rozdziały o cechach problemowej, syntetycznej publicystyki i części analityczne poświęcone wybranym specjalistycznym zagadnieniom – takimi jak zrównoważone latanie i „zielone paliwo” czy segment serwisu samolotów. W obu przypadkach dotykamy spraw, które mają znaczenie nie tylko dla sektora lotniczego czy lotniskowego, ale przekładają się na stan i perspektywy polskiej i europejskiej infrastruktury i mobilności, koniunktury i rynku.

W raporcie oddajemy głos najważniejszym postaciom sektora: inwestorom, regulatorom, gestorom infrastruktury lotniskowej, liderom kluczowych, konkurujących ze sobą przewoźników lotniczych, których pytamy przede wszystkim o perspektywy latania w Polsce, o plany, o poglądy na kwestie nieoczywiste czy sporne.

Otwartość naszych rozmówców i chęć dzielenia się opiniami z jednej strony, a doświadczenie, wiedza i dociekliwość Autorki i Autorów z drugiej przesądziły o wartości raportu. Zapraszamy do lektury.

