Światowy popyt na lotnicze przewozy ładunków szybko odbudował się po wybuchu wojny w Iranie, w przeciwieństwie do przewozów pasażerskich. Wojna w Zatoce Perskiej dotknęła 22 proc. światowego towarowego ruchu lotniczego (liczonego według masy), z czego 9,5 pp. tworzył ruch tranzytowy, a 8,8 proc. przywozy na Bliski Wschód. W dziesiątym tygodniu roku, po wybuchu wojny, przewozy towarowe na Bliski Wschód zmalały o 60 proc. rok do roku, wskazał analityk WorldADC Ken de Witt Hamer podczas warszawskiego szczytu The International Air Cargo Association (TIACA).

Reklama Reklama

Ceny ostro w górę

Zaznacza, że w marcu światowy spadek przewozów lotniczych wyniósł 3 proc., ale w kwietniu i maju popyt odbudował się i na koniec 21 tygodnia br. (czyli do 24 maja) przewozy były o 4 proc. większe rok do roku.

Czytaj więcej Produkty i Usługi Raport UKE: maleją marże kurierów Podsumowanie rynku pocztowego i kurierskiego pokazuje rosnącą presję cenową i stabilność popytu na doręczenia listów.

W Europie do 24 maja niemieckie lotniska zanotowały 25 proc. wzrostu przywozów, Holandia blisko 20 proc. wzrostu przywozów i ponad 3 proc. spadku wywozów.

Węgry mogą pochwalić się niemal 15-procentowym wzrostem przywozów i blisko 3-procentowy spadek na kierunku wywozowym.

Polska zajęła w regionie szóste miejsce, mając 8 proc. wzrostu przywóz, przy niezmienionym tonażu wywozu.

Analityk WorldADC zaznaczył, że ceny frachtów wzrosły od początku roku do 24 maja o 12 proc. do 3,23 dol. za kg, ale pozostają o 30 proc. poniżej szczytu kowidowego, gdy ceny sięgnęły 4,43 dol.

Niepokojącym sygnałem dla nadawców jest rosnące tempo podwyżek: w kwietniu wyniosło 30 proc. rok do roku, ale już 36 proc. w maju. Europa znajduje się w strefie wysokich podwyżek, wyniosły do 24 maja 36 proc. i po Zatoce Perskiej to najbardziej poszkodowany region (na Bliskim Wschodzie dynamika sięgnęła 53 proc.), gdy ceny w Ameryce Północnej powiększyły się o 26 proc., w Azji i Pacyfiku o 32 proc.

Prognoza na 2026 rok

W tym roku w ładowniach samolotów jest o 9 proc. więcej kwiatów (liczone wg masy, głównie z Kolumbii i Ekwadoru), o 8 proc. cennych ładunków, o 6 proc. dóbr wysoko przetworzonych. Natomiast mniej o 12 proc. jest mięsa i o 5 proc. jest mniej żywych zwierząt.

Czytaj więcej Roboty Automatyzacja doprowadzi do koncentracji w logistyce kontraktowej Brak rąk do pracy, wymagania jakościowe i ESG zmuszają logistyków do sięgnięcia po roboty.

Chiński e-handel powiększył się we wszystkich kierunkach do końca kwietnia o 7 proc., w tym do Europy o 30 proc., a do Północnej Ameryki zmalał o 12 proc.

Azja najszybciej rozwija się i tam notowane są największe wzrosty wylotów – 80 proc. wzrostów pochodzi z Azji/Pacyfiku, zaś między krajami Azji zanotowano 38 proc. wzrostu tonażu.

W pierwszym kwartale 2026 roku wzrost wyniósł 3,5 proc., a sięgnie prawdopodobnie 2,8 proc. w całym 26 roku. Rok 2025 zamknął się 4,3-procentowym wzrostem.

Nadal brakuje zdolności przewozowych, szczególnie dotkliwy jest brak samolotów szerokokadłubowych, na ich odbiór czeka się blisko 4 lata i zapotrzebowanie utrzyma się na wysokim poziomie przez co najmniej dekadę.