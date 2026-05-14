Niemieckie Stowarzyszenie Przemysłu Motoryzacyjnego VDA ostrzega, że do 2035 r. istnieje ryzyko utraty kolejnych 125 000 miejsc pracy w branży motoryzacyjnej. Biorąc pod uwagę, że od 2019 r. utracono już około 100 000 miejsc pracy, utraconych zostanie około 35 000 miejsc pracy więcej, niż przewidywano na podstawie obliczeń z 2024 r.

Reklama Reklama

VDA argumentuje, że odejście od narzucanej przepisami elektromobilności i przyjęcie przez Komisję Europejską przepisów pozwalających na otwartość technologiczną mogłoby uratować 50 000 miejsc pracy.

Czytaj więcej Firmy Sprawdza się europejska strategia InPost Dobry początek roku w Wielkiej Brytanii i na rynkach strefy euro, budowa europejskiej sieci paczkomatów pochłania coraz większe sumy.

Zamykanie fabryk odcina od zleceń przewoźników. Co piąta ciężarówka w Europie wozi ładunki dla szeroko pojętego przemysłu motoryzacyjnego.

Elastyczność technologiczna jest niezbędna

VDA uważa, że Parlament Europejski i państwa członkowskie muszą pilnie poprawić propozycję Komisji Europejskiej dotyczącą pakietu motoryzacyjnego i skupić się na elastyczności i pragmatyzmie. – Miejsca te można by zachować poprzez zwiększenie roli hybryd plug-in (PHEV), pojazdów z wydłużonym zasięgiem i silników spalinowych – w tym tych zasilanych paliwami odnawialnymi – w 2035 roku i później. Te układy napędowe będą nadal odgrywać znaczącą rolę na całym świecie. Dlatego VDA stanowczo domaga się, aby zobowiązanie Brukseli do neutralności technologicznej zostało w końcu powiązane z konkretnymi działaniami i niezbędnymi uelastycznieniami – domaga się prezes VDA, Hildegard Müller.

Obliczenia VDA pokazują, że przyszłe trendy zatrudnienia w znacznym stopniu zależą od struktury napędowej. Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi emisji CO2 dla flot samochodów osobowych i dostawczych, od 2035 r. można rejestrować wyłącznie pojazdy elektryczne zasilane bateriami i ogniwami paliwowymi, co ma odpowiedni wpływ na produkcję.

Wyższy udział hybryd plug-in (PHEV), pojazdów z przedłużaczem zasięgu i silników spalinowych (w coraz większym stopniu wykorzystujących paliwa odnawialne) w krajowej produkcji samochodów osobowych, w porównaniu z obecnie obowiązującymi przepisami dotyczącymi emisji CO2, skutkowałby mniejszymi zmianami w strukturze zatrudnienia.

Czytaj więcej Szynowy PKP Cargo wychodzi na prostą Zarząd PKP Cargo przekonuje, że koszty są pod kontrolą, a kolejne lata przyniosą odbicie przewozów i wyników.

W takim przypadku do 2035 r. można by oczekiwać spadku o około 75 000 miejsc pracy, co oznaczałoby utrzymanie około 50 000 miejsc pracy w Niemczech. – Negatywny wpływ transformacji na zatrudnienie zostałby zauważalnie złagodzony. Nadal dążylibyśmy do neutralnej dla klimatu mobilności przyszłości – zaznacza Müller.

Wydawało się wszystko pod kontrolą

Wcześniej VDA w badaniu przeprowadzonym we współpracy z Prognos (2024) zakładało, że do 2035 roku około 190 000 miejsc pracy może zostać utraconych w porównaniu z 2019 rokiem w wyniku transformacji ku neutralnej klimatycznie mobilności. Argumentowano, że produkcja samochodu elektrycznego jest mniej złożona i wymaga mniejszej liczby części niż produkcja pojazdu z silnikiem spalinowym, dlatego przejście na elektromobilność wiąże się z utratą miejsc pracy – szczególnie w branży dostaw dla przemysłu motoryzacyjnego.

Jednak zmiany w ciągu ostatnich dwóch lat pokazują, że spadek zatrudnienia postępuje szybciej niż wcześniej zakładano. W Niemczech nie powstaje wystarczająco dużo nowych miejsc pracy z powodu złych warunków do prowadzenia działalności gospodarczej, które coraz bardziej zmniejszają konkurencyjność tego kraju na arenie międzynarodowej. Miejsca pracy tworzone w ramach transformacji klimatycznie i cyfrowej mobilności przyszłości coraz częściej powstają za granicą.

Rząd niemiecki już uzgodnił wspólne stanowisko w kluczowych kwestiach dotyczących tzw. pakietu motoryzacyjnego UE. – Wyraźne zobowiązanie rządu niemieckiego do neutralnej technologicznie drogi do mobilności neutralnej dla klimatu – obejmującej hybrydy plug-in, pojazdy z wydłużonym zasięgiem oraz pojazdy z silnikami spalinowymi i coraz bardziej odnawialnymi paliwami – stanowi silny sygnał dla zbliżających się negocjacji w Brukseli i może mieć kluczowe znaczenie dla utrzymania zatrudnienia i dobrobytu w Niemczech – podkreśla prezes VDA.

Czytaj więcej Rynek Wysokie koszty operacyjne odstraszają od inwestycji Spowolnienie w sektorze logistycznym odczuwa branża magazynowa. Rośnie zainteresowanie funduszy polskim rynkiem magazynów.

Przemysł motoryzacyjny jest kluczowym filarem gospodarki Unii Europejskiej, generując ponad 7 proc. całkowitego unijnego PKB i zapewnia miejsca pracy (bezpośrednio i pośrednio) dla niemal 14 mln osób, co stanowi około 6,1 proc. wszystkich miejsc pracy w UE.