Nastroje w sektorze logistyki i łańcucha dostaw w Polsce uległy ochłodzeniu - wskazuje najnowszy raport CBRE i P3 „Logistics and Supply Chain Confidence Index 2025/26”. Wskaźnik optymizmu obniżył się w porównaniu z poprzednią edycją badania, wracając poniżej poziomu uznawanego za neutralny.

Spadek nastrojów jest związany przede wszystkim z wyzwaniami operacyjnymi, z którymi mierzą się przedsiębiorstwa logistyczne i firmy korzystające z usług łańcucha dostaw. Respondenci wskazują m.in. na wysokie i zmienne koszty działalności, w tym koszty energii i transportu, niedobory wykwalifikowanej siły roboczej oraz niepewność geopolityczną wpływającą na międzynarodowe przepływy towarów i strategie zakupowe.

W przyszłości będzie lepiej

Przedstawiciele firm produkcyjnych i handlowych wykazują większą ostrożność w ocenach nastrojów rynkowych, pozostając poniżej poziomu neutralnego. Operatorzy logistyczni prezentują natomiast postawy bliższe równowagi, sygnalizujące jedynie umiarkowane pogorszenie nastrojów. – Zróżnicowanie nastrojów pomiędzy operatorami logistycznymi a producentami i firmami handlowymi dobrze odzwierciedla różne poziomy ekspozycji na bieżące wyzwania rynkowe – przyznaje Michał Śniadała, z CBRE.

Wśród ankietowanych firm 58 proc. uznało bieżące warunki działalności za bardziej wymagające niż rok wcześniej. Jednocześnie oczekiwania na kolejne 12 miesięcy są nieco bardziej zrównoważone: 40 proc. respondentów spodziewa się stabilizacji, a 38 proc. pogorszenia warunków prowadzenia działalności, wynika z ankiety CBRE.

Mimo ostrożnego sentymentu pojawiają się również pozytywne sygnały dla rynku nieruchomości logistycznych. Aż 58 proc. firm przewiduje zwiększenie zapotrzebowania na powierzchnię magazynową w 2026 roku. – Firmy poszukują dziś przede wszystkim nowych obiektów – preferuje je zdecydowana większość operatorów logistycznych planujących ekspansję. Jednocześnie widzimy, że Polska znacząco poprawiła swoją pozycję w zakresie atrakcyjności inwestycyjnej. W tegorocznym badaniu połowa respondentów ocenia ją jako lepszą od europejskiej średniej, podczas gdy rok wcześniej wskazywał tak co czwarty ankietowany – wskazuje dyrektor zarządzający P3 Logistic Parks w Polsce Bartłomiej Hofman.

Polski rynek magazynowy osiągnął wielkość ponad 36,5 mln mkw. nowoczesnej powierzchni, a w 2026 r. planowane jest oddanie kolejnych prawie 2 mln mkw. – Przy wzroście zasobów rzędu 6 – 7 proc. rocznie najemcy mają z czego wybierać – od starszych, tańszych obiektów po nowe, droższe, ale bardziej energooszczędne parki – wskazuje doradczyni w Dziale Powierzchni Przemysłowych i Magazynowych w Newmark Polska Katarzyna Adamska.

Wracają fundusze z Azji

Najemców jest mniej, ale zainteresowanie zakupami magazynów rośnie, na co wskazują najnowsze dane firmy doradczej Savills. Wartość transakcji inwestycyjnych na polskim rynku nieruchomości przemysłowych i logistycznych wzrosła o 121 proc. w porównaniu do Q1 2025 roku, do 446 mln euro.

Spośród dziewięciu transakcji, kluczowe znaczenie miały umowy typu sale-and-leaseback oraz projekty typu build-to-suit (BTS). Największą z nich w tym sektorze był zakup portfela nieruchomości firmy Raben przez amerykański fundusz W. P. Carey, połączony z 15-letnią umową najmu zwrotnego. Inne istotne transakcje objęły m.in. obiekt wybudowany na potrzeby firmy Bosch w Rzeszowie oraz zakup magazynu Booster na Górnym Śląsku przez Vestas Investment Management Europe, fundusz powiązany z kapitałem koreańskim. – Obserwujemy powrót kapitału z regionu Azji i Pacyfiku, co po dwóch latach braku sfinalizowanych umów kupna-sprzedaży z tego kierunku jest ważnym sygnałem dla rynku – zwraca uwagę szef inwestycji Savills Polska Mark Richardson.

Podkreśla, że stopy kapitalizacji dla najlepszych aktywów pozostają stabilne i w Warszawie wynoszą dla sektora handlowego i magazynowego około 6,25%. – Dobre prognozy makroekonomicze dla Polski, stabilizacja warunków finansowania oraz zbliżenie się oczekiwań sprzedających i kupujących pozwalają nam z umiarkowanym optymizmem patrzeć na prognozy na resztę roku – dodaje Richardson.

Więcej kapitału krajowego

Jednym z kluczowych trendów strukturalnych widocznych w Polsce jest rosnąca rola kapitału krajowego, który nie jest już tylko uzupełnieniem aktywności inwestorów zagranicznych, lecz stał się trwałym i stabilnym źródłem popytu, podkreśla w raporcie „CEE Investment Scene Q1 2026” Colliers. W całym regionie CEE inwestorzy lokalni odpowiadają już za około połowę wartości transakcji. – To wzmacnia płynność rynku, przyspiesza procesy decyzyjne, zwiększa odporność na zewnętrzne wstrząsy makroekonomiczne i wzmacnia zaufanie inwestorów do długoterminowych fundamentów rynku – uważa dyrektor Działu Doradztwa Inwestycyjnego w firmie Colliers Piotr Mirowski.

Wyższe ceny energii, utrzymująca się presja inflacyjna oraz odsuwające się w czasie perspektywy obniżek stóp procentowych sprawiają, że inwestorzy działają ostrożniej. – Inwestorzy działają bardziej selektywnie, koncentrując się na długoterminowych fundamentach, stabilnych dochodach i jakości aktywów. Na tle regionu CEE Polska wyróżnia się skalą, dywersyfikacją oraz dojrzałością rynku, co przekłada się na utrzymujące się zainteresowanie kapitału nawet w niesprzyjającym otoczeniu globalnym – ocenia główny ekonomista na region Europy Środkowo-Wschodniej w Colliers Grzegorz Sielewicz.