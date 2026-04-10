Upowszechnienie modelu multi-carrier (wielu przewoźników w jednym sklepie) ma bezpośredni wpływ na obniżenie barier zakupowych dla konsumentów. Według raportu ZDG TOR, jeżeli e-sklep oferuje wybór tylko jednego dostawcy, średni koszt przesyłki oscyluje wokół 17 zł. Zwiększenie dostępności opcji dostawy do poziomu siedmiu i więcej podmiotów pozwala na obniżenie ceny do poziomu ok. 11 zł. – Tak znacząca zależność między liczbą dostawców a kosztem usługi dla klienta końcowego jest jednym z najważniejszych czynników wspierających wzrost całego sektora – uważa profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Arkadiusz Kawa.

Dodaje, że unikalną cechą polskiego rynku na tle Europy jest stopień dojrzałości infrastruktury OOH (Out-of-Home). – Budowa gęstych ekosystemów, łączących sieci automatów paczkowych z punktami odbioru, stworzyła nowy standard wygody – przekonuje prof. UE w Poznaniu.

Nowy gracz

Według danych poszczególnych firm kurierskich w 2025 r. podsumowanych w raporcie ZDG TOR, liczba automatów paczkowych wzrosła o około 15 tys. sztuk, a na koniec ubiegłego roku na terenie Polski funkcjonowało ponad 66 tys. tego typu urządzeń. Daje to około 30-proc. wzrost w porównaniu do roku poprzedniego.

Branża kurierska w Polsce notuje w ostatnich latach szybki wzrost osiąganych przychodów – z nieco ponad 17 mld zł w 2022 do ponad 21 mld w 2024 r. oraz szacunkowo 23,4 mld zł w 2025 r. Najwyższymi przychodami w branży kurierskiej na rynku polskim może pochwalić się gigant rynku kurierskiego – InPost – nieco ponad 6,5 mld złotych za 2024 r.

Istotnymi podmiotami na rynku pod względem przychodów są również DPD Polska oraz DHL eCommerce, które w 2024 r. osiągnęły odpowiednio: 4,4 mld złotych oraz 2,8 mld złotych przychodu.

Grupa Allegro jest jedną z firm, których działalność nie skupia się jedynie na branży kurierskiej. W 2024 r. całkowite przychody operacyjne z działalności Grupy w Polsce wzrosły do 9,4 mld złotych, przy czym nowy podmiot kurierski, Allegro One wygenerował zaledwie 137,6 mln złotych, co stanowiło niespełna 1,5% przychodów spółki. W sprawozdaniu firma podała, że w 2024 r. przychody z regularnych dostaw i realizacji zamówień w ramach Allegro One wzrosły ponad dwukrotnie, co znajduje odzwierciedlenie w danych finansowych. Jeszcze w 2023 r. za samą działalność kurierską na terenie Polski spółka wygenerowała tylko 53,7 mln złotych przychodów.

Dla Poczty Polskiej działalność w branży kurierskiej stanowi około 20% przychodów. Główna działalność firmy wciąż opiera się na dostawach przesyłek listowych.

Blisko 1 proc. PKB

Według danych zawartych w sprawozdaniach finansowych tylko w 2024 r. firmy kurierskie zainwestowały w Polsce ponad 1,6 mld złotych. We wcześniejszych dwóch latach kwota ta była zbliżona. Było to odpowiednio 1,62 mld w 2023 r. i 1,5 mld złotych w 2022 r. Szacunkowo w 2025 r. nakłady inwestycyjne branży kurierskiej wyniosły 1,7 mld złotych. – W 2024 roku przeznaczyliśmy na inwestycje 17% naszych przychodów - najwięcej w branży. Tylko w 2025 roku nasze nakłady inwestycyjne w Polsce wyniosły 329 mln zł, koncentrując się na nowoczesnych centrach logistycznych oraz rozbudowie sieci OOH (Out-of-Home) – wskazuje CEO w DHL eCommerce Polska Agnieszka Świerszcz.

Firmy kurierskie: Allegro, DPD, DHL eCommerce, FedEx, GLS, InPost, Orlen Paczka, Poczta Polska oraz UPS tylko w 2025 roku wniosły do gospodarki aż 27,2 mld zł, co stanowiło 0,75% PKB.

Składają się na nią zapłacone podatki, daniny lokalne, składki ZUS, wynagrodzenia, które dalej zasilają gospodarkę poprzez wydatki konsumenckie, a także wydatki związane bezpośrednio z działalnością kurierską, podlicza ZDG TOR w raporcie o branży kurierskiej. – Tylko w 2024 r. branża kurierska zapewniła gospodarce ok. 25 mld zł wkładu, z czego blisko 4,8 mld zł to sam VAT wpłacony do budżetu państwa. Te liczby to również efekt dużych inwestycji, m.in. centra logistyczne i sieci automatów paczkowych – podkreśla prezes ZDG TOR Adrian Furgalski.

Branża kurierska zatrudniała średniorocznie w 2025 roku 21,9 tys. osób i dostarczyła 1,3 mld przesyłek, obsługując wart 152 mld zł rynek e-handlu. – Polski rynek kurierski jest ściśle związany z rozwojem segmentu e-commerce, który wciąż rośnie – wskazuje Furgalski. Uważa, że potencjał wzrostu samego e-commerce nadal istnieje w postaci nowych form zakupu i obsługi handlu międzynarodowego. – Rozwój AI może zmienić sposób wyszukiwania i rekomendacji produktów, ale nie wyeliminuje potrzeby istnienia zintegrowanej infrastruktury sprzedażowej. Transakcja, płatność, dostawa i obsługa zwrotów nadal wymagają platform, które łączą sprzedawców, klientów i operatorów logistycznych – tłumaczy prezes ZDG TOR.