„Wąchalski” z InPostu kontra Allegro

Firma testuje wersję beta aplikacji InPost Mobile z nową funkcjonalnością, którą są zakupy wspierane przez Asystenta AI z bezpłatną dostawą i zwrotami w ramach InPost Plus. Waśnie wybiera kilka tysięcy osób do prób nowego programowania.

Brzoska zapowiada rewolucję

Von Halsky (Wąchalski), czyli „pies z niezwykłym nosem do okazji”, jak reklamuje usługę InPost, wykorzystuje sztuczną inteligencję do podpowiadania szukającemu produktów. – Usługa została stworzona dla firm, które chcą działać szybciej, efektywniej i bliżej klienta, ale przede wszystkim z myślą o naszych użytkownikach – podkreśla założyciel i CEO Grupy InPost Rafał Brzoska. Obiecuje, że zmieniona aplikacja InPost stanie się rewolucją i dzięki zmienionej aplikacji zakupy będą łatwiejsze, szybsze i bardziej intuicyjne.

Czytaj więcej Morski Kontenery nie przypłyną na czas Zablokowanie portów Zatoki Perskiej poważnie utrudniło funkcjonowanie globalnej siatki morskich połączeń kontenerowych. Rosną ceny i opóźnienia.

InPost stworzył w pełni zamknięty proces w ramach jednej aplikacji: od wyszukiwania i porównania ofert, przez szybką finalizację transakcji dzięki InPost Pay – bez konieczności uzupełniania dodatkowych formularzy, po śledzenie przesyłek i dostawę, a także wsparcie pozakupowe. Von Halsky w kilka sekund zaproponuje produkty najbardziej dopasowane do potrzeb klienta spośród milionów sprawdzonych ofert.

Dla e-sklepów oferta jest za darmo, zaś InPost będzie w przyszłości tylko pobierał wyrównanie kosztów funkcjonowania wyszukiwarki, zaś zarabiał na dostawach przesyłek.