Kurierzy widzą szasnę na poprawę zysku w automatach paczkowych

Operatorzy pocztowi o kurierscy szukają alternatyw dla kosztowych dostaw do drzwi. Przed miastami fala inwestycji w automaty paczkowe.

Publikacja: 20.10.2025 12:47

Foto: Robert Przybylski

Robert Przybylski

Firmy pocztowe i kurierskie masowo stawiają na dostawy poza domem i automaty paczkowe. Belgijski bpost zainstalował w maju 1500-ny automat paczkowy i planuje rozbudować sieć do 2500 maszyn (APM) do końca roku, podwajając ją i trzykrotnie zwiększając całkowitą przepustowość do 150 tys. paczek. Ekspansja ta jest częścią strategii Reshape2029, wzmacniającej pozycję firmy na belgijskim rynku dostaw OOH. 

W lipcu DHL rozpoczął roczny okres próbny, umożliwiając konsumentom w Niemczech korzystanie z szafek Packstation bez wcześniejszej rejestracji. Jeśli się powiedzie, może to oznaczać przejście na szersze korzystanie z APM w całych Niemczech. 

W połowie roku estońska Omniva nawiązała współpracę z Jetbeep, aby przez pięć lat wdrożyć w Estonii automaty paczkowe w takiej liczbie, aby za 10 lat każdy użytkownik miał maszynę w promieniu 300 metrów. 

Portugalski Bloq.it zawarł wieloletnią umowę z InPost na 20 tys. zasilanych bateryjnie APM NEXT w całej Europie, wspartą mniejszościowym udziałem InPost. Ten krok sugeruje wzrost popytu na większe automaty w trudno dostępnych lokalizacjach.

Allegro dodało we wrześniu DPD do Allegro Delivery, tworząc „platformę doręczeń”, która liczy w Polsce 31 tys. maszyn i 37 tys. PUDO. 

International Distribution Services, właściciel Royal Mail, nabył 49 proc. udziałów w Collect+, aby zapewnić „maksymalną wygodę” w odbieraniu, wysyłaniu i zwracaniu paczek. Po tej inwestycji prawie 8000 sklepów typu convenience Collect+ będzie nosić logo Royal Mail Shop. 

Coraz więcej automatów w Europie

Te przykłady podał Jakub Rymkiewicz International Post Corporation (IPC) w najnowszym raporcie o dostawach poza domem. Zaznacza, że automaty konkurują z dostawami do punktów nadań i pobrań (PUDO). 

W Szwajcarii, Włoszech i Hiszpanii ponad 80 proc. punktów OOH stanowią PUDO, co sugeruje silne uzależnienie od sieci detalicznych z obsługą personelu. We Włoszech i Hiszpanii operatorzy krajowi oraz przewoźnicy rozbudują sieci APM. Sieci OOH w Niemczech i Danii w dużej mierze wykorzystują PUDO. 

Rynek węgierski wykazuje podział 50/50 pomiędzy automaty i PUDO, podobnie Słowacja, Słowenia, Cypr i Finlandia. Estonia przoduje, mając 93 proc. lokalizacji OOH z automatami paczkowymi. Litwa i Łotwa plasują się na kolejnych miejscach z odpowiednio 86 proc. i 77 proc. udziałem automatów w sieci odbioru. 

Polska, Szwecja i Grecja również wykazują silne uzależnienie od paczkomatów, co wynika z inwestycji w sprzęt u wielu przewoźników, wdrażania technologii i upodobania klientów do wygodnego odbioru paczek 24/7. 

Rymkiewicz wskazuje w raporcie, że ciężar sieci InPost przesuwa się we Francji w kierunku automatów: z 32 proc. w pierwszym kwartale 2024 roku do 50 proc. w połowie br. 

Najwyraźniej klienci polubili odbiór przesyłek w maszynach. – Oczekiwania konsumentów na europejskim rynku dostaw OOH coraz częściej wymagają wygody, szybkości i elastyczności p tłumaczy wiceprezes Last Mile Experts Mirek Gral. 

Dlaczego automaty?

Odpowiedź zawiera się w wynikach InPost, którego sieć w Polsce składa się w 90 proc. z APM, zaś marża operacyjna sięga 50 proc., kilkukrotnie więcej od konkurencji. – Dobrze zarządzane rozwiązania OOH nie tylko zapewnią tak bardzo potrzebną przepustowość, wydajność i korzyści kosztowe, ale także poprawią doświadczenia klientów. W dłuższej perspektywie technologia jeszcze bardziej zmieni ten sektor, a sztuczna inteligencja i zaawansowana robotyka odegrają decydującą rolę w ewolucji i skalowaniu sieci dostaw – przewiduje prezes Last Mile Experts Marek Różycki. 

Szef sprzedaży Bloq.it, portugalskiego producenta maszyn paczkowych Francesco Tribuni przypomina, że ostatnia mila zawsze była bardzo pracochłonna. – Doręczanie 500, a nawet 1000 paczek dziennie przez jednego kierowcę to radykalna ewolucja, której skutki finansowe są łatwo zrozumiałe: koszt za paczkę (CPP) spada do kilku centów. Jeszcze 2 lata temu dotyczyło to tylko Polski i Czech, a teraz słyszę, że dzieje się tak w wielu innych krajach europejskich – zaznacza Tribuni. 

Czy automaty paczkowe podbiją europejskie miasta? - Na niektórych rynkach europejskich nawet supermarkety niechętnie wynajmują powierzchnie wewnętrzne firmom kurierskim, ponieważ dodatkowa półka z produktami o dużym popycie często zapewnia wyższą marżę – wskazuje Jakub Rymkiewicz. 

Ostrzega, że rosnące koszty wynajmu, wzrost liczby umów na wyłączność (zapewniających brak konkurencji w danej lokalizacji) oraz zbliżające się regulacje na poziomie miast i wsi mogą oznaczać spowolnienie rozwoju automatów paczkowych w miejscach publicznych, takich jak parki, przed sklepami i wzdłuż chodników. 

Transport Firmy Paczkomaty InPost rynek przesyłek kurierskich Marki Royal Mail Last Mile Experts DHL e-commerce

