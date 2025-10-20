Kurierzy widzą szasnę na poprawę zysku w automatach paczkowych

Firmy pocztowe i kurierskie masowo stawiają na dostawy poza domem i automaty paczkowe. Belgijski bpost zainstalował w maju 1500-ny automat paczkowy i planuje rozbudować sieć do 2500 maszyn (APM) do końca roku, podwajając ją i trzykrotnie zwiększając całkowitą przepustowość do 150 tys. paczek. Ekspansja ta jest częścią strategii Reshape2029, wzmacniającej pozycję firmy na belgijskim rynku dostaw OOH.

W lipcu DHL rozpoczął roczny okres próbny, umożliwiając konsumentom w Niemczech korzystanie z szafek Packstation bez wcześniejszej rejestracji. Jeśli się powiedzie, może to oznaczać przejście na szersze korzystanie z APM w całych Niemczech.

W połowie roku estońska Omniva nawiązała współpracę z Jetbeep, aby przez pięć lat wdrożyć w Estonii automaty paczkowe w takiej liczbie, aby za 10 lat każdy użytkownik miał maszynę w promieniu 300 metrów.

Portugalski Bloq.it zawarł wieloletnią umowę z InPost na 20 tys. zasilanych bateryjnie APM NEXT w całej Europie, wspartą mniejszościowym udziałem InPost. Ten krok sugeruje wzrost popytu na większe automaty w trudno dostępnych lokalizacjach.