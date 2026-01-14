Przyspiesza konsolidacja kurierów

Aktualizacja: 15.01.2026 00:04 Publikacja: 14.01.2026 18:05
Foto: Sameday
W ostatnich dwóch tygodniach FedEx ogłosił współpracę z Żabka, zaś w listopadzie DPD Nederland ogłosiło współpracę z Budbee. FedEx zwiększył liczbę punktów dystrybucji o 12 tys. do 16 tys. – Nasza rozszerzona sieć odbioru i zwrotów w Polsce daje konsumentom większy wybór, wygodę i kontrolę nad przesyłkami – tłumaczy Mariusz Mik, wiceprezes ds. OPS Nordics, Europa Wschodnia i UE GSP, FedEx.
Wiceprezes Last Mile Experts Mirek Gral ocenia, że to dobry ruch dla Fedex Polska. – Na podstawie moich statystyk z 2024 roku (najnowsza baza danych dla naszego raportu europejskiego OOH) Fedex ma stosunkowo niską liczbę punktów OOH w porównaniu z innymi przewoźnikami w Polsce. Następnym krokiem będzie włączenie kilku APM do sieci, we współpracy z... ? Z kim? – zastanawia się Gral.
Natomiast prezes Last Mile Experts Marek Różycki uważa, że na rynku, gdzie konsumenci oczekują wygody i gęstości, integrator nie miał zbyt wiele wyboru poza zawarciem tej umowy. – Niemniej jednak wydaje się, że to moment za mało i za późno i bądźmy szczerzy, OOH (out-of-home) jest kluczowe, jeśli FedEx chce pozostać istotny – podkreśla Różycki.
Czytaj więcej
Za kilka lat cyfrowe listy zastąpią papierowe, a przyszłość poczt narodowych jest w obsłudze hand...
DPD powiększyło sieć automatów paczkowych o ponad tysiąc, z których przeszło 800 znajduje się w pierwszorzędnych lokalizacjach. – W Budbee dzielimy tę samą wizję: klienci chcą wyboru, wygody i kontroli nad dostawą – przekonuje CEO, DPD NL Erik Uljee.
Royal Mail właśnie ogłosił nową współpracę z Post Office Ltd, aby przetestować ich automaty paczkowe poza wybranymi oddziałami PO. Royal Mail posiada ponad 24 000 lokalizacji OOH w Wielkiej Brytanii, podczas gdy Post Office Ltd ponad 11 500. Post Office zawarła w listopadzie podobne partnerstwo z InPost.
Tego typu współpraca niesie korzyści. – Kto dołączy do istniejącej sieci APM, uniknie kosztownych nakładów na maszyny. Współdzielenie najczęściej jest płatna za użycie, a do tego zyskuje dostęp do usługi przekierowania i nowy podmiot ma większy zasięg, zaś jego klienci i mniejsze odległości do odbioru przesyłki. W krajach takich jak Polska, gdzie OOH jest konieczne, dopasowanie do znacznie większej liczby punktów jest naprawdę ważne – ocenia szef sprzedaży Bloq.it Francesco Tribuni.
Zaznacza, że współdzielenie stawia pytanie o konkurencję między operatorami oraz o marże z działalności.
Dlatego Österreichische Post AG ogłosił 13 stycznia przejęcie od rumuńskiego właściciela 100% Sameday Magyarország, co jest dalszą ekspansją austriackiej firmy w Europie Wschodniej. Wraz z umową Austriacka Poczta wykupiła 1100 automatów, które zostaną zintegrowane z siecią Express One Hungary Network i podwoją jej zasięg.
Czytaj więcej
Firmy logistyczne dostrzegają dużą szansę rynkową w segmencie dostaw towarów gabarytowych na osta...
To już kolejne przejęcie dokonane przez Austriacką Pocztę, bowiem niedawno dokonała przejęcia 70% euShipments.com, jednego z największych dostawców realizacji zamówień w Bułgarii i Europie Wschodniej. Cała sieć obejmuje obecnie 13 krajów: Azerbejdżan, Bośnię i Hercegowinę, Bułgarię, Chorwację, Gruzję, Chorwację, Czarnogórę, Serbię, Słowację, Słowenię, Węgry, Uzbekistan, Turcję i Austrię. – To świetny przykład, jak operatorzy pocztowi mogą nie tylko dywersyfikować, ale też szybko się rozwijać! – zauważa Tribuni i wskazuje, że w 2025 roku ten operator obsłużył w Austrii 232 mln przesyłek, a w pozostałych krajach, gdzie ma swoją sieć 279 mln.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Za kilka lat cyfrowe listy zastąpią papierowe, a przyszłość poczt narodowych jest w obsłudze handlu internetowego.
Firmy logistyczne dostrzegają dużą szansę rynkową w segmencie dostaw towarów gabarytowych na ostatniej mili. Fir...
Druga mocna połowa roku i przesyłki międzynarodowe ożywiają branżę kurierską.
Kurierzy i sklepy spodziewają się rosnącej fali poświątecznych zwrotów internetowych zakupów. Do obsłużenia będą...
Narodowy operator pocztowy i kurierski stopniowo odzyskuje stracony teren, zamyka bardzo udany grudzień.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas