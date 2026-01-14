Przyspiesza konsolidacja kurierów

W ostatnich dwóch tygodniach FedEx ogłosił współpracę z Żabka, zaś w listopadzie DPD Nederland ogłosiło współpracę z Budbee. FedEx zwiększył liczbę punktów dystrybucji o 12 tys. do 16 tys. – Nasza rozszerzona sieć odbioru i zwrotów w Polsce daje konsumentom większy wybór, wygodę i kontrolę nad przesyłkami – tłumaczy Mariusz Mik, wiceprezes ds. OPS Nordics, Europa Wschodnia i UE GSP, FedEx.

Reklama Reklama

Wiceprezes Last Mile Experts Mirek Gral ocenia, że to dobry ruch dla Fedex Polska. – Na podstawie moich statystyk z 2024 roku (najnowsza baza danych dla naszego raportu europejskiego OOH) Fedex ma stosunkowo niską liczbę punktów OOH w porównaniu z innymi przewoźnikami w Polsce. Następnym krokiem będzie włączenie kilku APM do sieci, we współpracy z... ? Z kim? – zastanawia się Gral.

Automaty kluczowe

Natomiast prezes Last Mile Experts Marek Różycki uważa, że na rynku, gdzie konsumenci oczekują wygody i gęstości, integrator nie miał zbyt wiele wyboru poza zawarciem tej umowy. – Niemniej jednak wydaje się, że to moment za mało i za późno i bądźmy szczerzy, OOH (out-of-home) jest kluczowe, jeśli FedEx chce pozostać istotny – podkreśla Różycki.

DPD powiększyło sieć automatów paczkowych o ponad tysiąc, z których przeszło 800 znajduje się w pierwszorzędnych lokalizacjach. – W Budbee dzielimy tę samą wizję: klienci chcą wyboru, wygody i kontroli nad dostawą – przekonuje CEO, DPD NL Erik Uljee.