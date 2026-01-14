Reklama

Przyspiesza konsolidacja kurierów

W ostatnich miesiącach doszło do kilku spektakularnych przejęć i umów o współdzieleniu sieci dostaw poza domem. Według specjalistów to dopiero początek zmian na rynku kurierskim.

Publikacja: 14.01.2026 18:05

Przyspiesza konsolidacja kurierów

Foto: Sameday

Robert Przybylski

W ostatnich dwóch tygodniach FedEx ogłosił współpracę z Żabka, zaś w listopadzie DPD Nederland ogłosiło współpracę z Budbee. FedEx zwiększył liczbę punktów dystrybucji o 12 tys. do 16 tys. – Nasza rozszerzona sieć odbioru i zwrotów w Polsce daje konsumentom większy wybór, wygodę i kontrolę nad przesyłkami – tłumaczy Mariusz Mik, wiceprezes ds. OPS Nordics, Europa Wschodnia i UE GSP, FedEx. 

Wiceprezes Last Mile Experts Mirek Gral ocenia, że to dobry ruch dla Fedex Polska. – Na podstawie moich statystyk z 2024 roku (najnowsza baza danych dla naszego raportu europejskiego OOH) Fedex ma stosunkowo niską liczbę punktów OOH w porównaniu z innymi przewoźnikami w Polsce. Następnym krokiem będzie włączenie kilku APM do sieci, we współpracy z... ? Z kim? – zastanawia się Gral. 

Automaty kluczowe

Natomiast prezes Last Mile Experts Marek Różycki uważa, że na rynku, gdzie konsumenci oczekują wygody i gęstości, integrator nie miał zbyt wiele wyboru poza zawarciem tej umowy. – Niemniej jednak wydaje się, że to moment za mało i za późno i bądźmy szczerzy, OOH (out-of-home) jest kluczowe, jeśli FedEx chce pozostać istotny – podkreśla Różycki.

Czytaj więcej

Poczta Polska nie idzie śladami poczty duńskiej
Produkty i Usługi
Poczta Polska nie idzie śladami poczty duńskiej

DPD powiększyło sieć automatów paczkowych o ponad tysiąc, z których przeszło 800 znajduje się w pierwszorzędnych lokalizacjach. – W Budbee dzielimy tę samą wizję: klienci chcą wyboru, wygody i kontroli nad dostawą – przekonuje CEO, DPD NL Erik Uljee. 

Reklama
Reklama

Royal Mail właśnie ogłosił nową współpracę z Post Office Ltd, aby przetestować ich automaty paczkowe poza wybranymi oddziałami PO. Royal Mail posiada ponad 24 000 lokalizacji OOH w Wielkiej Brytanii, podczas gdy Post Office Ltd ponad 11 500. Post Office zawarła w listopadzie podobne partnerstwo z InPost.

Tego typu współpraca niesie korzyści. – Kto dołączy do istniejącej sieci APM, uniknie kosztownych nakładów na maszyny. Współdzielenie najczęściej jest płatna za użycie, a do tego zyskuje dostęp do usługi przekierowania i nowy podmiot ma większy zasięg, zaś jego klienci i mniejsze odległości do odbioru przesyłki. W krajach takich jak Polska, gdzie OOH jest konieczne, dopasowanie do znacznie większej liczby punktów jest naprawdę ważne – ocenia szef sprzedaży Bloq.it Francesco Tribuni. 

Zaznacza, że współdzielenie stawia pytanie o konkurencję między operatorami oraz o marże z działalności.  

Austriacy tworzą regionalnego gracza

Dlatego Österreichische Post AG ogłosił 13 stycznia przejęcie od rumuńskiego właściciela 100% Sameday Magyarország, co jest dalszą ekspansją austriackiej firmy w Europie Wschodniej. Wraz z umową Austriacka Poczta wykupiła 1100 automatów, które zostaną zintegrowane z siecią Express One Hungary Network i podwoją jej zasięg. 

Czytaj więcej

Rośnie trudny biznes, czyli dostawy gabarytów
Produkty i Usługi
Rośnie trudny biznes, czyli dostawy gabarytów

To już kolejne przejęcie dokonane przez Austriacką Pocztę, bowiem niedawno dokonała przejęcia 70% euShipments.com, jednego z największych dostawców realizacji zamówień w Bułgarii i Europie Wschodniej. Cała sieć obejmuje obecnie 13 krajów: Azerbejdżan, Bośnię i Hercegowinę, Bułgarię, Chorwację, Gruzję, Chorwację, Czarnogórę, Serbię, Słowację, Słowenię, Węgry, Uzbekistan, Turcję i Austrię. – To świetny przykład, jak operatorzy pocztowi mogą nie tylko dywersyfikować, ale też szybko się rozwijać! – zauważa Tribuni i wskazuje, że w 2025 roku ten operator obsłużył w Austrii 232 mln przesyłek, a w pozostałych krajach, gdzie ma swoją sieć 279 mln. 

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Miejsca Regiony Europa Austria Węgry Firmy Żabka DPD Fedex rynek przesyłek kurierskich Marki Royal Mail Last Mile Experts Mirek Gral Marek Różycki
Poczta Polska nie idzie śladami poczty duńskiej
Produkty i Usługi
Poczta Polska nie idzie śladami poczty duńskiej
Rośnie trudny biznes, czyli dostawy gabarytów
Produkty i Usługi
Rośnie trudny biznes, czyli dostawy gabarytów
Kurierzy podsumowują 2025 rok
Produkty i Usługi
Kurierzy podsumowują 2025 rok
Przybiera styczniowa fala zwrotów
Produkty i Usługi
Przybiera styczniowa fala zwrotów
Wyprzedaż rocznika 2025. Samochody dostawcze FORD PRO już od 64 900 zł
Materiał Promocyjny
Wyprzedaż rocznika 2025. Samochody dostawcze FORD PRO już od 64 900 zł
Advertisement
Wyścig po paczki wygrywa Poczta Polska
Produkty i Usługi
Wyścig po paczki wygrywa Poczta Polska
Wyprzedaż w salonach Jeep®! Tylko teraz Jeep Avenger z korzyścią do 30 000 zł!
Materiał Promocyjny
Wyprzedaż w salonach Jeep®! Tylko teraz Jeep Avenger z korzyścią do 30 000 zł!
Advertisement
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama