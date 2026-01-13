Rośnie trudny biznes, czyli dostawy gabarytów

Rynek dystrybucji gabarytów w Polsce znajduje się w fazie wzrostowej, napędzanej przede wszystkim rozwojem e-commerce w kategoriach takich, jak: meble, duże AGD, RTV, wyposażenie wnętrz czy segment DIY – tłumaczy dr hab. Arkadiusz Kawa, prof. Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Zaznacza, że wraz ze wzrostem sprzedaży online produktów wielkogabarytowych rosną oczekiwania klientów dotyczące jakości dostawy, obejmującej nie tylko sam transport, ale również wniesienie, montaż, dopasowane okna czasowe czy sprawną obsługę zwrotów. – W efekcie logistyka gabarytowa przestaje być wyłącznie zapleczem operacyjnym, a coraz częściej staje się elementem budowania przewagi konkurencyjnej po stronie sprzedawców i producentów. Jednocześnie popyt w tym segmencie pozostaje silnie rozproszony i nieregularny, z wyraźną sezonowością oraz skokami wolumenów w okresach promocji, co ogranicza skalowanie usług. Mówiąc najprościej, jest to trudny biznes – ocenia Kawa.

Rozmyte szczyty

Szczyt przewozowy w dystrybucji towarów gabarytowych na ostatniej mili – takich jak sprzęt RTV i AGD, meble czy sprzęt sportowy – jest ściśle powiązany ze szczytami sprzedażowymi w okresie listopadowo-grudniowym: Black Friday, Black Week, Mikołajkami oraz Świętami Bożego Narodzenia. – Tegoroczny sezon wyprzedażowy pokazał jednak wyraźnie, że rynek przestał funkcjonować w rytmie jednodniowych promocji. Coraz częściej mamy do czynienia z tzw. Black Month – kilkutygodniowym szczytem zakupowym, który rozpoczyna się już w listopadzie i rozciąga na znaczną część grudnia, aż do ostatnich dni przed Świętami – zauważa Business Development Manager E-Commerce, Rohlig Suus Logistics Michał Chuchrak.

Dodaje, że w przedostatnim tygodniu listopada Rohlig Suus Logistics zanotował ponad 20-procentowy wzrost liczby dostaw do klientów końcowych rok do roku. – W ostatnim tygodniu listopada wolumeny nadal rosły, osiągając poziomy kilkanaście procent wyższe niż rok wcześniej. Z kolei pierwszy tydzień grudnia okazał się absolutnym pikiem operacyjnym. Wysokie wolumeny utrzymywały się do około 19–20 grudnia. To moment, w którym większość klientów wciąż ma poczucie bezpieczeństwa, że zamówienia dotrą „pod choinkę”. Po tej dacie wolumeny pozostawały zauważalne, jednak rosła ostrożność konsumentów, wynikająca z obaw o ewentualne opóźnienia – opisuje Chuchrak.