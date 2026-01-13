Rośnie trudny biznes, czyli dostawy gabarytów

Aktualizacja: 14.01.2026 03:49 Publikacja: 13.01.2026 19:02
Foto: Robert Przybylski
Rynek dystrybucji gabarytów w Polsce znajduje się w fazie wzrostowej, napędzanej przede wszystkim rozwojem e-commerce w kategoriach takich, jak: meble, duże AGD, RTV, wyposażenie wnętrz czy segment DIY – tłumaczy dr hab. Arkadiusz Kawa, prof. Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
Zaznacza, że wraz ze wzrostem sprzedaży online produktów wielkogabarytowych rosną oczekiwania klientów dotyczące jakości dostawy, obejmującej nie tylko sam transport, ale również wniesienie, montaż, dopasowane okna czasowe czy sprawną obsługę zwrotów. – W efekcie logistyka gabarytowa przestaje być wyłącznie zapleczem operacyjnym, a coraz częściej staje się elementem budowania przewagi konkurencyjnej po stronie sprzedawców i producentów. Jednocześnie popyt w tym segmencie pozostaje silnie rozproszony i nieregularny, z wyraźną sezonowością oraz skokami wolumenów w okresach promocji, co ogranicza skalowanie usług. Mówiąc najprościej, jest to trudny biznes – ocenia Kawa.
Szczyt przewozowy w dystrybucji towarów gabarytowych na ostatniej mili – takich jak sprzęt RTV i AGD, meble czy sprzęt sportowy – jest ściśle powiązany ze szczytami sprzedażowymi w okresie listopadowo-grudniowym: Black Friday, Black Week, Mikołajkami oraz Świętami Bożego Narodzenia. – Tegoroczny sezon wyprzedażowy pokazał jednak wyraźnie, że rynek przestał funkcjonować w rytmie jednodniowych promocji. Coraz częściej mamy do czynienia z tzw. Black Month – kilkutygodniowym szczytem zakupowym, który rozpoczyna się już w listopadzie i rozciąga na znaczną część grudnia, aż do ostatnich dni przed Świętami – zauważa Business Development Manager E-Commerce, Rohlig Suus Logistics Michał Chuchrak.
Dodaje, że w przedostatnim tygodniu listopada Rohlig Suus Logistics zanotował ponad 20-procentowy wzrost liczby dostaw do klientów końcowych rok do roku. – W ostatnim tygodniu listopada wolumeny nadal rosły, osiągając poziomy kilkanaście procent wyższe niż rok wcześniej. Z kolei pierwszy tydzień grudnia okazał się absolutnym pikiem operacyjnym. Wysokie wolumeny utrzymywały się do około 19–20 grudnia. To moment, w którym większość klientów wciąż ma poczucie bezpieczeństwa, że zamówienia dotrą „pod choinkę”. Po tej dacie wolumeny pozostawały zauważalne, jednak rosła ostrożność konsumentów, wynikająca z obaw o ewentualne opóźnienia – opisuje Chuchrak.
W segmencie przesyłek gabarytowych rośnie także popyt na przesyłki między klientami indywidulanymi (C2C). Statystyki giełdy transportowej Furgonetka.pl mówią jasno: najczęściej transportowane są meble, maszyny i sprzęt, samochody, motocykle i quady oraz drobne rzeczy – jak ubrania, rośliny czy instrumenty muzyczne. – Widzimy dużą potrzebę indywidualnych transportów. Ludzie chętnie kupują i sprzedają przez internet rozmaite rzeczy – meble, pojazdy, części samochodowe czy elektronikę. Kupno z drugiej ręki nie zawsze musi wiązać się z koniecznością osobistego odbioru. Często są to naprawdę duże odległości, nawet do innych krajów. Niedawno mieliśmy na przykład zlecenie przewozu obrazu z Madrytu do Tarnowa, czyli ponad 2800 kilometrów. Innym razem z kolei było ogłoszenie o transporcie… prawie dwóch ton pierogów z Białegostoku do Tromsø w Norwegii – opisuje Andrzej Ciesielski z Furgonetka.pl.
Wśród wysyłających prym wiodą kolejno Warszawa, Kraków i Poznań, natomiast najpopularniejsze miasta nadań to odpowiednio: Warszawa, Wrocław i Kraków. W przypadku transportów zagranicznych, klienci Furgonetki.pl najczęściej wysyłali towary do Niemiec, Francji i Hiszpanii, a nadawali do Polski z Niemiec, Holandii i Włoch.
Nie ukształtował się jeden dominujący schemat działania. – Najczęściej spotykane są rozwiązania hybrydowe, łączące elementy własnej floty z outsourcingiem usług. Własny transport wykorzystywany jest głównie przez dużych sprzedawców i producentów, dla których skala wolumenów uzasadnia inwestycje kapitałowe i pozwala na większą kontrolę jakości obsługi klienta. Z kolei outsourcing dominuje w e-commerce, zwłaszcza w obszarze ostatniej mili, gdzie kluczowe są elastyczność, dostępność ekip do wniesień i montażu oraz zdolność reagowania na wahania popytu tłumaczy prof. UEP.
MediaMarkt Polska operuje w modelu hybrydowym. – Współpracujemy zarówno z dużymi operatorami o zasięgu ogólnopolskim, jak i wyspecjalizowanymi firmami lokalnymi, które najlepiej znają specyfikę danego regionu – wyjaśnia Supply Chain Director w MediaMarkt Polska Piotr Wrzeszcz.
Podkreśla, że kluczowym kryterium doboru podwykonawców nie jest sama liczba firm w portfelu, lecz jakość tzw. ostatniej mili. – W naszej branży sam transport to za mało. Dostawca jest często jedyną osobą z firmy, z którą klient ma bezpośredni kontakt w domu. Dlatego stawiamy na podmioty, które gwarantują kompleksowość usługi: od wniesienia, przez profesjonalną instalację sprzętu, aż po instruktaż i odbiór zużytego urządzenia. Często korzystamy z dedykowanych ekip, szkolonych w standardach MediaMarkt, co pozwala nam utrzymać najwyższy poziom satysfakcji klienta – zaznacza Wrzeszcz.
Kawa zauważa, że struktura rynku logistycznego nadal jest silnie rozdrobniona. – Dominują lokalni i regionalni operatorzy, często wyspecjalizowani w określonych typach usług lub obszarach geograficznych. Firmy deklarujące zasięg ogólnopolski funkcjonują zazwyczaj jako integratorzy, którzy zarządzają kontraktami, standardami i relacjami z klientami, natomiast faktyczna realizacja usług opiera się na lokalnych partnerach. Taki model zwiększa elastyczność kosztową, ale jednocześnie utrudnia standaryzację jakości i skalowanie biznesu – wskazuje prof. UEP.
Na rynku obecne są firmy z 30-lenim stażem jak np. Rohlig Suus Logistics lub wielkopolska spółka Ambro Express, która jest częścią dużej grupy transportowej Ambro Group, ale i stosunkowo młode, jak wrocławski Bigpack Express, założony w 2019 roku. – W średnim okresie można spodziewać się dalszej konsolidacji po stronie integratorów, rosnącej roli technologii wspierających planowanie tras, zarządzanie oknami czasowymi i kontrolę jakości, a także wyraźniejszego różnicowania ofert – od prostych dostaw pod drzwi po kompleksowe usługi obejmujące wniesienie, montaż i odbiór zużytego sprzętu – prognozuje Kawa.
Rynek obsługi ostatniej mili w dostawach paletowych rozwija się i dotyczy również usług dodanych, takich jak wniesienie czy montaż. – W Suusie obserwujemy kilkunastoprocentowy wzrost rok do roku w liczbie realizowanych wniesień i montaży – i dotyczy to całego rynku polskiego, który obsługujemy. Zapewniamy m.in. wniesienie i montaż sprzętu RTV i AGD oraz mebli. Dostawy realizowane są w podwójnej obsadzie, przez zespoły posiadające odpowiednią wiedzę, kwalifikacje oraz wymagane uprawnienia, np. do instalacji kuchenek elektrycznych czy płyt indukcyjnych – wymienia Chuchrak.
Kawa zaznacza, że rośnie presja klientów na coraz bardziej zaawansowane usługi, przy jednoczesnej ograniczonej skłonności do ponoszenia wyższych kosztów dostawy. – Dystrybucja gabarytów pozostanie jednym z najbardziej wymagających segmentów logistyki, ale jednocześnie jednym z kluczowych obszarów budowania wartości w handlu internetowym – podkreśla prof. UEP.
Zwraca też uwagę na kwestię zwrotów. – Nie obserwowaliśmy zwiększonej liczby zwrotów wynikających np. z braku odbioru. Warto pamiętać, że dostawy przesyłek gabarytowych często wymagają obecności odbiorcy na miejscu, zwłaszcza jeśli obejmują usługę montażu – a klienci, którzy wybierają taką opcję, są zazwyczaj przygotowani na odbiór – tłumaczy przedstawiciel Suus.
Specyfika logistyki gabarytowej znacząco różni się od np. branży fashion. – Nie obserwujemy tu gwałtownych wzrostów liczby zwrotów. Wynika to z faktu, że zakup lodówki czy pralki jest procesem znacznie bardziej przemyślanym i poprzedzonym analizą potrzeb, często przy wsparciu naszych doradców. Klienci mają świadomość, że logistyka zwrotna towarów o wadze kilkudziesięciu kilogramów jest procesem złożonym, dlatego decyzje zakupowe rzadziej podejmowane są pod wpływem impulsu – wyjaśnia Wrzeszcz.
