Reklama

Rośnie trudny biznes, czyli dostawy gabarytów

Firmy logistyczne dostrzegają dużą szansę rynkową w segmencie dostaw towarów gabarytowych na ostatniej mili. Firmy konsekwentnie rozwijają ofertę usług dodanych.

Publikacja: 13.01.2026 19:02

Rośnie trudny biznes, czyli dostawy gabarytów

Foto: Robert Przybylski

Robert Przybylski

Rynek dystrybucji gabarytów w Polsce znajduje się w fazie wzrostowej, napędzanej przede wszystkim rozwojem e-commerce w kategoriach takich, jak: meble, duże AGD, RTV, wyposażenie wnętrz czy segment DIY – tłumaczy dr hab. Arkadiusz Kawa, prof. Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. 

Czytaj więcej

Bankructwa firm w 2025 roku na najwyższym poziomie od lat
Drogowy
Bankructwa firm w 2025 roku na najwyższym poziomie od lat

Zaznacza, że wraz ze wzrostem sprzedaży online produktów wielkogabarytowych rosną oczekiwania klientów dotyczące jakości dostawy, obejmującej nie tylko sam transport, ale również wniesienie, montaż, dopasowane okna czasowe czy sprawną obsługę zwrotów. – W efekcie logistyka gabarytowa przestaje być wyłącznie zapleczem operacyjnym, a coraz częściej staje się elementem budowania przewagi konkurencyjnej po stronie sprzedawców i producentów. Jednocześnie popyt w tym segmencie pozostaje silnie rozproszony i nieregularny, z wyraźną sezonowością oraz skokami wolumenów w okresach promocji, co ogranicza skalowanie usług. Mówiąc najprościej, jest to trudny biznes – ocenia Kawa.  

Rozmyte szczyty

Szczyt przewozowy w dystrybucji towarów gabarytowych na ostatniej mili – takich jak sprzęt RTV i AGD, meble czy sprzęt sportowy – jest ściśle powiązany ze szczytami sprzedażowymi w okresie listopadowo-grudniowym: Black Friday, Black Week, Mikołajkami oraz Świętami Bożego Narodzenia. – Tegoroczny sezon wyprzedażowy pokazał jednak wyraźnie, że rynek przestał funkcjonować w rytmie jednodniowych promocji. Coraz częściej mamy do czynienia z tzw. Black Month – kilkutygodniowym szczytem zakupowym, który rozpoczyna się już w listopadzie i rozciąga na znaczną część grudnia, aż do ostatnich dni przed Świętami – zauważa Business Development Manager E-Commerce, Rohlig Suus Logistics Michał Chuchrak. 

Dodaje, że w przedostatnim tygodniu listopada Rohlig Suus Logistics zanotował ponad 20-procentowy wzrost liczby dostaw do klientów końcowych rok do roku. – W ostatnim tygodniu listopada wolumeny nadal rosły, osiągając poziomy kilkanaście procent wyższe niż rok wcześniej. Z kolei pierwszy tydzień grudnia okazał się absolutnym pikiem operacyjnym. Wysokie wolumeny utrzymywały się do około 19–20 grudnia. To moment, w którym większość klientów wciąż ma poczucie bezpieczeństwa, że zamówienia dotrą „pod choinkę”. Po tej dacie wolumeny pozostawały zauważalne, jednak rosła ostrożność konsumentów, wynikająca z obaw o ewentualne opóźnienia – opisuje Chuchrak. 

Reklama
Reklama

Czytaj więcej

Rynek magazynowy spodziewa się ożywienia
Rynek
Rynek magazynowy spodziewa się ożywienia

W segmencie przesyłek gabarytowych rośnie także popyt na przesyłki między klientami indywidulanymi (C2C). Statystyki giełdy transportowej Furgonetka.pl mówią jasno: najczęściej transportowane są meble, maszyny i sprzęt, samochody, motocykle i quady oraz drobne rzeczy – jak ubrania, rośliny czy instrumenty muzyczne. – Widzimy dużą potrzebę indywidualnych transportów. Ludzie chętnie kupują i sprzedają przez internet rozmaite rzeczy – meble, pojazdy, części samochodowe czy elektronikę. Kupno z drugiej ręki nie zawsze musi wiązać się z koniecznością osobistego odbioru. Często są to naprawdę duże odległości, nawet do innych krajów. Niedawno mieliśmy na przykład zlecenie przewozu obrazu z Madrytu do Tarnowa, czyli ponad 2800 kilometrów. Innym razem z kolei było ogłoszenie o transporcie… prawie dwóch ton pierogów z Białegostoku do Tromsø w Norwegii – opisuje Andrzej Ciesielski z Furgonetka.pl. 

Wśród wysyłających prym wiodą kolejno Warszawa, Kraków i Poznań, natomiast najpopularniejsze miasta nadań to odpowiednio: Warszawa, Wrocław i Kraków. W przypadku transportów zagranicznych, klienci Furgonetki.pl najczęściej wysyłali towary do Niemiec, Francji i Hiszpanii, a nadawali do Polski z Niemiec, Holandii i Włoch. 

Hybrydowy model

Nie ukształtował się jeden dominujący schemat działania. – Najczęściej spotykane są rozwiązania hybrydowe, łączące elementy własnej floty z outsourcingiem usług. Własny transport wykorzystywany jest głównie przez dużych sprzedawców i producentów, dla których skala wolumenów uzasadnia inwestycje kapitałowe i pozwala na większą kontrolę jakości obsługi klienta. Z kolei outsourcing dominuje w e-commerce, zwłaszcza w obszarze ostatniej mili, gdzie kluczowe są elastyczność, dostępność ekip do wniesień i montażu oraz zdolność reagowania na wahania popytu tłumaczy prof. UEP. 

Czytaj więcej

Raben bez spedycji lotniczej i morskiej
Firmy
Raben bez spedycji lotniczej i morskiej

MediaMarkt Polska operuje w modelu hybrydowym. – Współpracujemy zarówno z dużymi operatorami o zasięgu ogólnopolskim, jak i wyspecjalizowanymi firmami lokalnymi, które najlepiej znają specyfikę danego regionu – wyjaśnia Supply Chain Director w MediaMarkt Polska Piotr Wrzeszcz.

Reklama
Reklama

Podkreśla, że kluczowym kryterium doboru podwykonawców nie jest sama liczba firm w portfelu, lecz jakość tzw. ostatniej mili. – W naszej branży sam transport to za mało. Dostawca jest często jedyną osobą z firmy, z którą klient ma bezpośredni kontakt w domu. Dlatego stawiamy na podmioty, które gwarantują kompleksowość usługi: od wniesienia, przez profesjonalną instalację sprzętu, aż po instruktaż i odbiór zużytego urządzenia. Często korzystamy z dedykowanych ekip, szkolonych w standardach MediaMarkt, co pozwala nam utrzymać najwyższy poziom satysfakcji klienta – zaznacza Wrzeszcz. 

Kawa zauważa, że struktura rynku logistycznego nadal jest silnie rozdrobniona. – Dominują lokalni i regionalni operatorzy, często wyspecjalizowani w określonych typach usług lub obszarach geograficznych. Firmy deklarujące zasięg ogólnopolski funkcjonują zazwyczaj jako integratorzy, którzy zarządzają kontraktami, standardami i relacjami z klientami, natomiast faktyczna realizacja usług opiera się na lokalnych partnerach. Taki model zwiększa elastyczność kosztową, ale jednocześnie utrudnia standaryzację jakości i skalowanie biznesu – wskazuje prof. UEP. 

Czytaj więcej

Pesa prawdopodobnie kupi niemieckiego producenta tramwajów
Szynowy
Pesa prawdopodobnie kupi niemieckiego producenta tramwajów

Na rynku obecne są firmy z 30-lenim stażem jak np. Rohlig Suus Logistics lub wielkopolska spółka Ambro Express, która jest częścią dużej grupy transportowej Ambro Group, ale i stosunkowo młode, jak wrocławski Bigpack Express, założony w 2019 roku. – W średnim okresie można spodziewać się dalszej konsolidacji po stronie integratorów, rosnącej roli technologii wspierających planowanie tras, zarządzanie oknami czasowymi i kontrolę jakości, a także wyraźniejszego różnicowania ofert – od prostych dostaw pod drzwi po kompleksowe usługi obejmujące wniesienie, montaż i odbiór zużytego sprzętu – prognozuje Kawa. 

Więcej usług

Rynek obsługi ostatniej mili w dostawach paletowych rozwija się i dotyczy również usług dodanych, takich jak wniesienie czy montaż. – W Suusie obserwujemy kilkunastoprocentowy wzrost rok do roku w liczbie realizowanych wniesień i montaży – i dotyczy to całego rynku polskiego, który obsługujemy. Zapewniamy m.in. wniesienie i montaż sprzętu RTV i AGD oraz mebli. Dostawy realizowane są w podwójnej obsadzie, przez zespoły posiadające odpowiednią wiedzę, kwalifikacje oraz wymagane uprawnienia, np. do instalacji kuchenek elektrycznych czy płyt indukcyjnych – wymienia Chuchrak. 

Kawa zaznacza, że rośnie presja klientów na coraz bardziej zaawansowane usługi, przy jednoczesnej ograniczonej skłonności do ponoszenia wyższych kosztów dostawy. – Dystrybucja gabarytów pozostanie jednym z najbardziej wymagających segmentów logistyki, ale jednocześnie jednym z kluczowych obszarów budowania wartości w handlu internetowym – podkreśla prof. UEP. 

Reklama
Reklama

Zwraca też uwagę na kwestię zwrotów. – Nie obserwowaliśmy zwiększonej liczby zwrotów wynikających np. z braku odbioru. Warto pamiętać, że dostawy przesyłek gabarytowych często wymagają obecności odbiorcy na miejscu, zwłaszcza jeśli obejmują usługę montażu – a klienci, którzy wybierają taką opcję, są zazwyczaj przygotowani na odbiór – tłumaczy przedstawiciel Suus.

Czytaj więcej

Ciągniki siodłowe pociągnęły rynek samochodów ciężarowych
Drogowy
Ciągniki siodłowe pociągnęły rynek samochodów ciężarowych

Specyfika logistyki gabarytowej znacząco różni się od np. branży fashion. – Nie obserwujemy tu gwałtownych wzrostów liczby zwrotów. Wynika to z faktu, że zakup lodówki czy pralki jest procesem znacznie bardziej przemyślanym i poprzedzonym analizą potrzeb, często przy wsparciu naszych doradców. Klienci mają świadomość, że logistyka zwrotna towarów o wadze kilkudziesięciu kilogramów jest procesem złożonym, dlatego decyzje zakupowe rzadziej podejmowane są pod wpływem impulsu – wyjaśnia Wrzeszcz.  

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Handel Transport Logistyka Logistyka kontraktowa Firmy Rohlig Suus Logistics Arkadiusz Kawa MediaMarkt
Kurierzy podsumowują 2025 rok
Produkty i Usługi
Kurierzy podsumowują 2025 rok
Przybiera styczniowa fala zwrotów
Produkty i Usługi
Przybiera styczniowa fala zwrotów
Wyścig po paczki wygrywa Poczta Polska
Produkty i Usługi
Wyścig po paczki wygrywa Poczta Polska
Bałkany coraz bardziej atrakcyjne dla logistyków
Produkty i Usługi
Bałkany coraz bardziej atrakcyjne dla logistyków
Wyprzedaż rocznika 2025. Samochody dostawcze FORD PRO już od 64 900 zł
Materiał Promocyjny
Wyprzedaż rocznika 2025. Samochody dostawcze FORD PRO już od 64 900 zł
Advertisement
Rośnie strategiczna rola naszego regionu jako centrum dystrybucji
Produkty i Usługi
Rośnie strategiczna rola naszego regionu jako centrum dystrybucji
Wyprzedaż w salonach Jeep®! Tylko teraz Jeep Avenger z korzyścią do 30 000 zł!
Materiał Promocyjny
Wyprzedaż w salonach Jeep®! Tylko teraz Jeep Avenger z korzyścią do 30 000 zł!
Advertisement
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama