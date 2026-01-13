Bankructwa firm w 2025 roku na najwyższym poziomie od lat

W 2025 roku sądy otworzyły 5549 postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych, wynika z analiz przeprowadzonych przez Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczych. W 2024 takich postępowań było 4998, w 2023 roku 4649 takich postępowań, dwa razy więcej niż w 2022 roku. COIG podlicza, że upadło 426 firm, niewiele mniej w stosunku do 2024 roku, gdy było ich 433.

W 2025 roku restrukturyzację rozpoczęło 5 132 firm, oznacza to wzrost o 14,7% względem 2024 roku, oblicza firma technologiczna MGBI, specjalizująca się w przetwarzaniu i analizie danych, wykorzystywanych głównie do wsparcia decyzji w marketingu, sprzedaży i windykacji. – Chociaż tempo ogłaszanych upadłości przez firmy wyhamowało w ciągu minionych dwunastu miesięcy, sytuacja na rynku nadal pozostaje trudna. W 2025 r. wzrosła zarówno liczba nowych postępowań restrukturyzacyjnych, jak i upadłości konsumenckich. Najmocniej skutki problemów finansowych były widoczne w takich sektorach jak handel, budownictwo, przemysł oraz transport – wymienia Michał Miernik z MGBI.

Podkreśla, że po raz pierwszy roczna liczba nowych restrukturyzacji przekroczyła poziom 5 tysięcy firm.

Kryzys uderzył w transport

COIG wylicza, że w branży transportu drogowego towarów zanotowano w 2025 roku 29 upadłości, gdy rok wcześniej 12. Z danych MGBI wynika, że w ub.r. ogłosiło upadłość 37 przedsiębiorstw transportowych, gdy w 2024 roku było ich 34, a w 2023 roku 12.