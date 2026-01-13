Reklama

Bankructwa firm w 2025 roku na najwyższym poziomie od lat

Bieżący rok nie będzie lepszy, przewidują specjaliści od prawa upadłościowego i z firm doradczych.

Publikacja: 13.01.2026 09:32

Bankructwa firm w 2025 roku na najwyższym poziomie od lat

Południowa Obwodnica Warszaw, Wał Miedzeszyński, S2 w 2024 roku

Foto: Krzysztof Nalewajko/GDDKiA

Robert Przybylski

W 2025 roku sądy otworzyły 5549 postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych, wynika z analiz przeprowadzonych przez Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczych. W 2024 takich postępowań było 4998, w 2023 roku 4649 takich postępowań, dwa razy więcej niż w 2022 roku. COIG podlicza, że upadło 426 firm, niewiele mniej w stosunku do 2024 roku, gdy było ich 433. 

W 2025 roku restrukturyzację rozpoczęło 5 132 firm, oznacza to wzrost o 14,7% względem 2024 roku, oblicza firma technologiczna MGBI, specjalizująca się w przetwarzaniu i analizie danych, wykorzystywanych głównie do wsparcia decyzji w marketingu, sprzedaży i windykacji. – Chociaż tempo ogłaszanych upadłości przez firmy wyhamowało w ciągu minionych dwunastu miesięcy, sytuacja na rynku nadal pozostaje trudna. W 2025 r. wzrosła zarówno liczba nowych postępowań restrukturyzacyjnych, jak i upadłości konsumenckich. Najmocniej skutki problemów finansowych były widoczne w takich sektorach jak handel, budownictwo, przemysł oraz transport – wymienia Michał Miernik z MGBI. 

Rynek magazynowy spodziewa się ożywienia
Rynek
Rynek magazynowy spodziewa się ożywienia

Podkreśla, że po raz pierwszy roczna liczba nowych restrukturyzacji przekroczyła poziom 5 tysięcy firm.

Kryzys uderzył w transport

COIG wylicza, że w branży transportu drogowego towarów zanotowano w 2025 roku 29 upadłości, gdy rok wcześniej 12. Z danych MGBI wynika, że w ub.r. ogłosiło upadłość 37 przedsiębiorstw transportowych, gdy w 2024 roku było ich 34, a w 2023 roku 12. 

Miernik zauważa, że branżami, w których ogłoszono najwięcej upadłości w omawianym okresie, są przetwórstwo przemysłowe (116 postępowań), handel hurtowy i detaliczny (91 postępowań) oraz budownictwo (53 postępowania).

W 2025 roku najwięcej nowych restrukturyzacji MGBI odnotowało w handlu – było ich 1 011. Oznacza to wzrost względem 2024 r. o 11,2%. Na drugim miejscu znalazło się budownictwo (920 postępowań, wzrost o 30,3%), a na trzecim – przetwórstwo przemysłowe (771, wzrost o 18%). 

Transport znalazł się na czwartym miejscu z 653 firmami, w których rozpoczęto postępowanie restrukturyzacyjne. W 2024 roku były 634 takie firmy, a w 2023 roku 512. 

Sami przewoźnicy wskazują na gospodarcze spowolnienie w Europie jako przyczynę kłopotów. Jest ono szczególnie widoczne w Niemczech. – Przekłada się na spadek produkcji i zamówień, co pogłębia kłopoty rodzimych firm transportowych, które zmagają się z falą restrukturyzacji, rosnącymi zaległościami płatniczymi oraz wysokimi kosztami operacyjnymi. Wszystko to sprawia, że aktualnie mamy do czynienia z najtrudniejszym okresem dla transportu od wielu lat – przekonuje prezes zarządu TVM Transport & Logistics Paweł Kowalski. 

Kurierzy podsumowują 2025 rok
Produkty i Usługi
Kurierzy podsumowują 2025 rok

Dodaje, że nie pomaga kurs walutowy. – Polscy przewoźnicy są przecież eksporterami usług – przychody wyceniane są w euro, ale rozliczane w złotych. W warunkach umacniającej się waluty krajowej oznacza to realny, bezpośredni spadek przychodów. Kurs na poziomie 4,30 zł za euro, który utrzymuje się od 2024 roku, obniżał rentowność przewozów o 5–7%, niezależnie od innych czynników – szacuje prezes zarządu TVM Transport & Logistics. 

Rośnie fala bankructw w Niemczech

Według Instytutu Badań Ekonomicznych im. Leibniza w Halle, roczna liczba bankructw osiągnęła w 2025 roku rekordowo wysoki poziom 17 604. Oznacza to, że średnio każdego dnia w Niemczech upadało 48 spółek osobowych i kapitałowych. 

Nawet w następstwie poważnego kryzysu finansowego w 2009 roku liczba ta była o około 5 procent niższa, podkreśla instytut. 

Grudzień był szczególnie dotkliwy – złożono 1519 wniosków o upadłość. Liczba ta była o 75 procent wyższa niż średnia grudniowa w latach 2016–2019, przed pandemią.

Pesa prawdopodobnie kupi niemieckiego producenta tramwajów
Szynowy
Pesa prawdopodobnie kupi niemieckiego producenta tramwajów

Firma doradcza Falkensteg szacuje, że w 2025 roku niewypłacalność ogłosiło 471 firm o rocznych obrotach powyżej 10 mln euro. To o około 25 proc. więcej niż w roku poprzednim. Falkensteg zaznacza, że po raz pierwszy producenci wyrobów metalowych znajdują się na szczycie rankingu niewypłacalności - z liczbą przypadków wzrostu z 48 w 2024 r. do 65 rok później (+35 proc.). Producenci ci są strukturalnie ściśle powiązani z borykającym się z problemami przemysłem motoryzacyjnym, ale konkurencja ze strony Chin również zmniejsza ich udział w rynku. – W 2026 roku przewidujemy wzrost liczby bankructw wśród dużych firm o 10-20% do około 530 dużych firm – przewiduje Jonas Eckhardt, autor badania i partner Falkensteg.

Źródło: rp.pl

Advertisement
