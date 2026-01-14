Poczta Polska nie idzie śladami poczty duńskiej

Aktualizacja: 15.01.2026 00:04 Publikacja: 14.01.2026 16:25
Z początkiem roku duńska poczta PostNord zakończyła erę powszechnego obowiązku dostarczania tradycyjnych listów. Liczba przesyłanych listów papierowych zmalała w Danii o 90% od początku XXI wieku. – Od wielu lat wszystkie poczty zmagają się z problemem zaniku tradycyjnej korespondencji w postaci listów i pocztówek. Komunikacja cyfrowa skutecznie wypiera ten sposób korespondencji, co wpływa na kondycję finansową operatorów pocztowych. W zasadzie istnieje jedno rozsądne rozwiązanie, jak najszybsze dostosowanie się operatora pocztowego do standardów sektora kurierskiego i oferowanie usług na poziomie podobnym do prywatnych firm kurierskich – zauważa wiceprezes firmy doradczej Last Mile Experts Mirek Gral.
Przypuszcza, że kolejnym krajem, w którym może dojść do podobnej sytuacji może być Holandia, której poczta (PostNL) deklaruje straty roczne na poziomie ok 10% rocznych obrotów generowane przez obsługę pocztową.
W Polsce w ostatnich czterech latach spadek liczby listów osiągnął 25 proc.: z 1054 mln w 2020 roku do 792 mln w 2024 roku. Jednocześnie o 91 proc. wzrosła liczba przesyłek kurierskich: z 635 mln w 2020 roku do 1214 mln w 2024 roku.
W Polsce w 2024 roku rynek doręczeń listów wart był 1,38 mld zł (wzrost o 6,8%), zaś przesyłek kurierskich 13,7 mld zł (przyrost o 16,1%), wynika z danych Urzędu Komunikacji Elektronicznej. W marcu Ministerstwo Aktywów Państwowych wypłaciło Poczcie Polskiej dotację celową 963,6 mln zł na pokrycie kosztów świadczenia powszechnych usług pocztowych za 2023 rok.
Biuro rzecznika Poczty Polskiej zapewnia, że listonosze w dalszym ciągu będą doręczać korespondencję papierową, w tym przesyłki nierejestrowane, reklamowe czy kartki pocztowe oraz przesyłki drukowane w ramach usługi hybrydowej, która będzie funkcjonować tak długo, aż konta w systemie e-Doręczeń założą wszyscy obywatele.
Ostatnie urzędy publiczne, które zostaną objęte obowiązkiem przystąpienia do systemu e-Doręczeń, to sądy i prokuratura. Nastąpi to - zgodnie z harmonogramem wprowadzania systemu - w październiku 2029 r. „Można przyjąć tezę, że po tym okresie listy urzędowe zostaną zastąpione przez listy cyfrowe” zastrzega biuro rzecznika PP.
PP przewiduje, że system e-Doręczeń będzie w ciągu najbliższych lat intensywnie się rozwijał. Docelowo ma on obsługiwać nawet 20 mln użytkowników. „Stanie się tak, gdy osoby prywatne docenią szybkość, bezpieczeństwo, oszczędność czasu, pieniędzy i inne korzyści płynące ze stosowania cyfrowych listów, e-poleconych” wyjaśnia rzecznik Poczty.
Przez okres kolejnych 10 lat jako operatorem wyznaczonym będzie Poczta Polska, która doręczy korespondencję od i do podmiotów publicznych. Poczta przystąpiła jako jedyna do konkursu na obsługę tej korespondencji.
Spółka dostarcza system do bezpiecznego przesyłania korespondencji elektronicznej wraz z wystawieniem uznawanych prawnie dowodów. „System e-Doręczeń korzysta oczywiście z aplikacji frontowych i uwierzytelnienia, które już się w Polsce przyjęły i służą do wszystkich systemów zapewniających obsługę elektronicznego kontaktu (np. ZUS, ePUAP, e-Urząd Skarbowy). To jest jedna z zalet stosowania cyfrowych doręczeń - klienci znają już bowiem te aplikacje i potrafią się nimi sprawnie posługiwać, co ułatwia im funkcjonowanie w systemie” podkreśla biuro rzecznika.
PP zaznacza, że cyfrowe polecone są dostarczane tylko tym osobom i podmiotom, które już mają założony adres ADE (Adres Doręczeń Elektronicznych). „Dla osób prywatnych, które nie mogą lub nie chcą jeszcze założyć skrzynki w systemie, Poczta Polska świadczy usługę hybrydową. Wysłana np. przez urząd cyfrowa przesyłka jest drukowana maszynowo w ośrodkach zapewniających ochronę tajemnicy korespondencji i dostarczana przez listonoszy” opisuje Poczta.
„Ponadto w naszej ocenie przykłady rynków zagranicznych (włoski, hiszpański) pokazują, jak cyfrowe listy komercyjne mogą rozwinąć się w wielomilionowe wolumeny. Rynek w Polsce jest w fazie początkowej rozwoju w tym kierunku. Aby ten cel osiągnąć, kluczowe jest zbudowanie zaufania klientów do cyfrowych poleconych. Klienci powinni się dowiedzieć, że taka korespondencja jest bezpieczna, chroniona przed naruszalnością integralności i funkcjonuje inaczej niż zwykłe maile – choć równie szybko” zwraca uwagę biuro rzecznika PP.
W przypadku duńskiej PostNord rewolucja była możliwa dzięki systemowi MitID, czyli tożsamość cyfrowa, która umożliwia Duńczykom bezpieczne załatwianie niemal wszystkich spraw urzędowych i prywatnych. – Dzięki temu narzędziu obywatele mogą bez przeszkód logować się do bankowości, rozliczać podatki czy odbierać dokumentację medyczną, co niemal całkowicie wyeliminowało potrzebę korzystania z tradycyjnych kopert. Obecnie 97% duńskiej populacji w wieku powyżej 15 lat jest zarejestrowanych w systemie MitID, a tylko 5% Duńczyków zrezygnowało z poczty cyfrowej. Wysoki poziom zaufania społecznego do technologii sprawił, że przejście na format cyfrowy odbyło się w sposób naturalny i powszechny – stwierdza ekspert sprzedaży wielokanałowej Krzysztof Heyda.
