W wieku 72 lat zmarł 30 września Jacek Machocki. Absolwent SGH, pracę zaczął w 1977 roku w Instytucie Transportu Samochodowego na stanowisku asystenta w Zakładzie Spedycji. W latach osiemdziesiątych pracował na stanowiskach kierowniczych w Pekaes Auto Transport S.A. W latach 1990 - 93 był prezesem zarządu Scanspol Sp. z o.o., od 1994 do 1998 prezesem zarządu Transmeble Scansped, po czym został prezesem Schenker-BTL sp. z o.o., którą kierował nieprzerwanie do roku 2004. W tym czasie zarządzał rozwojem i działalnością bieżącą przedsiębiorstwa, a także nadzorował kolejne przekształcenia organizacji w wyniku łączenia się firm na szczeblu krajowym i międzynarodowym (Scanspol, Scansped, Schenker). W okresie 2010-2012 był prezesem Pekaes SA, a następnie wykładowcą SGH i Uczelni Łazarskiego.