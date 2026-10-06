Podczas VIII Spotkania Liderów Branży TSL zorganizowanego przez redakcję dziennika Rzeczpospolita, które odbędzie się 19 października w Hotelu Verte w Warszawie, organizator wręczy nagrody Rzeczpospolitej dla najlepszych firm z branży TSL.

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Odbędą się także 3 panele dyskusyjne:

- Nowoczesne rozwiązania cyfrowe dla logistyki kontraktowej i transportu

O tym które procesy w logistyce kontraktowej i transporcie są najbardziej podatne na automatyzację oraz robotyzację czy inwestycje w rozwiązania cyfrowe powinny być oceniane przede wszystkim przez pryzmat oszczędności, czy również poprawy jakości i doświadczeń klienta i w którym momencie cyfryzacja przestaje być projektem IT, a staje się narzędziem do budowania przewagi konkurencyjnej będą dyskutować:

Maja Kierzek-Piotrowska, dyrektor ds. Integracji Procesów Biznesowych, Fresh Logistics Polska

Natalia Karpik - Chief Business Development Officer, E100 Group

- Jak technologia zmienia zarządzanie transportem?Doświadczenia DPD Polska z wdrożenia platformy Omecon &UP® TMS omówią:

Maciej Głowacki, dyrektor operacyjny, członek zarządu, DPD Polska

Bartłomiej Raczyński, dyrektor zarządzający Omecon

- Branża KEP nie zwalnia tempa inwestycji. Czego wymagają dostawcy e-commerce oraz ich klienci?

Czy polski rynek dostaw (C2C oraz B2C) jest gotowy na kolejną falę rozwoju e-commerce, jak pogodzić szybkość doręczeń z ich rentownością i jak będzie wyglądać sieć dostaw przyszłości: kurier, automat paczkowy czy punkt odbioru będą zastanawiać się:

Sławomir Żurawski. wiceprezes zarządu Poczty Polskiej ds. operacji i logistyki

Mirosław Gral. wiceprezes, Last Mile Experts

Przedstawiciel DHL eCommerce

Zapraszamy na VIII Spotkania Liderów Branży TSL, link do rejestracji:

https://konferencje.rp.pl/wydarzenia/8471-viii-spotkanie-liderow-branzy-tsl?section=tickets