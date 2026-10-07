Wskaźnik globalizacji cały czas rośnie, wskaźnik DHL Global Connectedness osiągnął rekordowy poziom. W 2025 roku handel międzynarodowy, przepływy kapitału, informacji i osób rosły szybciej niż aktywność krajowa.

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Z badań wynika zaskakujący wniosek, że w pierwszej połowie 2026 roku światowy handel towarami rozwijał się szybciej niż w jakimkolwiek innym półroczu od 2011 roku, z wyjątkiem okresu wyjątkowego ożywienia gospodarczego po pandemii Covid-19.

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Optymistyczne są nawet prognozy i to pomimo wojny w Iranie i na Ukrainie oraz ceł nakładanych przez Stany Zjednoczone. Badania zamówione przez DHL wskazują, że do 2029 roku tempo wzrostu handlu będzie szybsze niż niedawno przewidywano. Według prognoz ma być szybsze niż rzeczywisty wzrost odnotowany w ostatniej dekadzie.

Sztuczna inteligencja napędza światowy handel

Według autorów badań do wzrostu przyczyniają się inwestycje w sztuczną inteligencję, które pomagają w równoważeniu skutków podwyżek ceł w Stanach Zjednoczonych oraz zakłóceń w handlu spowodowanych konfliktami zbrojnymi.

Wyścig o budowę infrastruktury sztucznej inteligencji (AI) stał się jednym z głównych czynników napędzających wzrost handlu. Według badań przeprowadzonych przez WTO i HSBC towary umożliwiające wykorzystanie sztucznej inteligencji stanowiły 42% całego wzrostu handlu towarowego w 2025 r., a udział ten wzrósł do około 76% w pierwszym kwartale 2026 r. Wartość światowego handlu tymi towarami — w tym półprzewodnikami oraz sprzętem do transmisji danych — wzrosła o 22% w 2025 r., a w pierwszym kwartale 2026 r. tempo wzrostu przyspieszyło do 42% w ujęciu rok do roku. W pierwszym kwartale 2026 r. nastąpił również gwałtowny wzrost handlu surowcami krytycznymi, akumulatorami i pojazdami elektrycznymi.

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Rozdział USA i Chin

Widoczna jest jednak separacja gospodarcza między Stanami Zjednoczonymi i Chinami. Ma ona radykalny charakter, ale dotyczy jedynie niewielkiej części globalnych przepływów. W ostatniej dekadzie te dwie gospodarki zmniejszyły niemal o połowę udział wzajemnych przepływów handlowych, jednak na tych geopolitycznych rywali przypada mniej niż 2% światowego handlu towarowego oraz 1% bezpośrednich inwestycji zagranicznych typu „greenfield" i transgranicznych fuzji i przejęć.

Natomiast sojusznicy Stanów Zjednoczonych nie zrywają więzi z Chinami. Ich stosunki z Chinami niewiele się zmieniły od 2016 roku, co podważa pogląd, że świat dzieli się na odrębne bloki gospodarcze sprzymierzone odpowiednio ze Stanami Zjednoczonymi lub Chinami.

Kwitnie handel w regionach

Regionalizacja handlu nabiera tempa, głównie pod wpływem Azji. Na początku 2026 roku odnotowano wzrost wewnętrznego handlu regionalnego, do czego przyczynił się handel w obrębie Azji Wschodniej, jednak przepływy inwestycyjne nie wykazują porównywalnego zwrotu w kierunku regionalizacji.

W ujęciu regionalnym najsilniejszy wzrost obrotów handlowych odnotowano w regionie Azji Wschodniej i Pacyfiku, gdzie wartość obrotów handlowych (w dolarach amerykańskich) wzrosła o 24% w porównaniu z tym samym okresem w 2025 r. W dalszej kolejności znalazły się Europa i Afryka Subsaharyjska, odnotowując wzrost odpowiednio o 12% i 11%.

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W ujęciu krajowym analiza 50 największych krajów handlowych — które łącznie generują 92% światowego handlu — wskazuje, że najszybszy wzrost wartości handlu odnotowano w Uzbekistanie — wynoszący 122%. Ożywienie w handlu towarowym Uzbekistanu odzwierciedla rozwój przemysłowy wspierany przez reformy gospodarcze, a także szersze zmiany w regionie. Kolejne największe wzrosty odnotowano w Malezji (51%) i na Tajwanie (44%), gdzie wykorzystano popyt na elektronikę napędzany inwestycjami w sztuczną inteligencję. Jedynymi krajami, w których odnotowano spadek wartości wymiany handlowej (wśród 50 największych), były Arabia Saudyjska (-37%), Irlandia (-16%) Zjednoczone Emiraty Arabskie (-7%).