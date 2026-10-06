Podpoznański Solaris zaprezentował 5 października na targach APTA TRANSform & EXPO w Chicago model Urbino 40 electric (12-mertrowy) – bateryjny autobus elektryczny opracowany specjalnie dla operatorów transportu publicznego w Ameryce Północnej. Producent przygotowuje także wersję 60-stopową (18-metrową), przegubową.

Reklama Reklama

Nowa platforma

Pojazdy te bazują na nowej platformie elektrycznej, opracowanej specjalnie z myślą o rynku północnoamerykańskim i w pełni zgodnej z amerykańskimi wymogami regulacyjnymi. Całkowicie nowa jest instalacja elektryczna, podobnie jak stalowa kratownica. Szerokość autobusu wynosi 2,6 m, a więc jest o 5 cm większa niż modeli europejskich, a wysokość jest o 18 cm większa. Pozostała ukośna szyba, charakterystyczna dla marki, ale może być ona dzielona.

Czytaj więcej Firmy W Tczewie rośnie europejski gigant transportu chemii Tczewska spółka Trans Polonia Group nie zwalnia w poszukiwaniu obiektu do przejęć. Na celowniku ma firmę o przychodach pół miliarda euro.

Nowa platforma integruje najbardziej zaawansowane europejskie technologie firmy Solaris – elektryczne układy napędowe, autorskie rozwiązania baterii oraz innowacyjne funkcje łączności i diagnostyki. Wśród nich znajdują się autorskie rozwiązania producenta w zakresie integracji baterii i monitorowania pojazdu, a także energooszczędny system HVAC, zintegrowany system zarządzania temperaturą baterii (BTMS) oraz zaawansowane systemy wspomagania kierowcy.

Autobus wyposażono w całkowicie zabudowaną kabinę kierowcy, zewnętrzne kamery zastępujące lusterka oraz światła doświetlające zakręty.

Baterie umieszczono na dachu, co przekłada się na większe bezpieczeństwo i łatwiejszą obsługę serwisową. Ich pojemność może sięgać 528 kWh, z możliwością ładowania przez pantograf lub gniazdo z przodu i z tyłu autobusu. Przegubowiec ma baterie o pojemności do 704 kWh. Producent zastosował silnik centralny.

Autobus mieści do 69 pasażerów, a miejsc siedzących może być 41. Techniczna dopuszczalna masa całkowita Solarisa 40 wynosi 20,3 tony, Solarisa 60 sięga 32 ton.

Czytaj więcej Drogowy Pilnie potrzebna sektorowa pomoc dla przewoźników drogowych Organizacje przewoźników drogowych domagają się pomocy dla branży w postaci uruchomienia prostego i bezpośredniego mechanizmu wsparcia polskich prz...

Z Solarisem związani są od lat polscy dostawcy, jak Impact Clean Power (dostawca akumulatorów trakcyjnych), Medcom (energoelektroniki) czy MB Pneumatyka (instalacja pneumatyczna, z klarownym panelem szybkiej diagnostyki). Mają oni szansę umocnić się na północnoamerykańskim rynku.

Pierwsze kontrakty

Pod koniec 2024 roku Solaris podpisał pierwszy kontrakt z operatorem King County Metro z Seattle. Umowa obejmuje dostawę dwóch autobusów elektrycznych o długości 40 stóp oraz dwóch o długości 60 stóp; realizacja dostaw zaplanowana jest na drugą połowę bieżącego roku. Ponadto, w ramach opcji uruchomionej na mocy tej samej umowy ramowej, agencja San Francisco Municipal Transportation Agency (SFMTA) zamówiła sześć autobusów: trzy jednostki 40-stopowe oraz trzy 60-stopowe.

Ponieważ te wstępne kontrakty nie podlegają wymogom „Buy America”, autobusy będą wytwarzane w zakładach Solarisa w Polsce. Długoterminowa strategia zakłada jednak uruchomienie produkcji w Stanach Zjednoczonych. CAF, właściciel Solarisa, planuje wykorzystać istniejące zaplecze produkcyjne zakładu kolejowego firmy CAF w Elmira w stanie Nowy Jork, który posłuży jako naturalna baza dla przyszłej działalności firmy Solaris w USA.