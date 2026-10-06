Podpoznański Solaris zaprezentował 5 października na targach APTA TRANSform & EXPO w Chicago model Urbino 40 electric (12-mertrowy) – bateryjny autobus elektryczny opracowany specjalnie dla operatorów transportu publicznego w Ameryce Północnej. Producent przygotowuje także wersję 60-stopową (18-metrową), przegubową.
Pojazdy te bazują na nowej platformie elektrycznej, opracowanej specjalnie z myślą o rynku północnoamerykańskim i w pełni zgodnej z amerykańskimi wymogami regulacyjnymi. Całkowicie nowa jest instalacja elektryczna, podobnie jak stalowa kratownica. Szerokość autobusu wynosi 2,6 m, a więc jest o 5 cm większa niż modeli europejskich, a wysokość jest o 18 cm większa. Pozostała ukośna szyba, charakterystyczna dla marki, ale może być ona dzielona.
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Nowa platforma integruje najbardziej zaawansowane europejskie technologie firmy Solaris – elektryczne układy napędowe, autorskie rozwiązania baterii oraz innowacyjne funkcje łączności i diagnostyki. Wśród nich znajdują się autorskie rozwiązania producenta w zakresie integracji baterii i monitorowania pojazdu, a także energooszczędny system HVAC, zintegrowany system zarządzania temperaturą baterii (BTMS) oraz zaawansowane systemy wspomagania kierowcy.
Autobus wyposażono w całkowicie zabudowaną kabinę kierowcy, zewnętrzne kamery zastępujące lusterka oraz światła doświetlające zakręty.
Baterie umieszczono na dachu, co przekłada się na większe bezpieczeństwo i łatwiejszą obsługę serwisową. Ich pojemność może sięgać 528 kWh, z możliwością ładowania przez pantograf lub gniazdo z przodu i z tyłu autobusu. Przegubowiec ma baterie o pojemności do 704 kWh. Producent zastosował silnik centralny.
Autobus mieści do 69 pasażerów, a miejsc siedzących może być 41. Techniczna dopuszczalna masa całkowita Solarisa 40 wynosi 20,3 tony, Solarisa 60 sięga 32 ton.
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Z Solarisem związani są od lat polscy dostawcy, jak Impact Clean Power (dostawca akumulatorów trakcyjnych), Medcom (energoelektroniki) czy MB Pneumatyka (instalacja pneumatyczna, z klarownym panelem szybkiej diagnostyki). Mają oni szansę umocnić się na północnoamerykańskim rynku.
Pod koniec 2024 roku Solaris podpisał pierwszy kontrakt z operatorem King County Metro z Seattle. Umowa obejmuje dostawę dwóch autobusów elektrycznych o długości 40 stóp oraz dwóch o długości 60 stóp; realizacja dostaw zaplanowana jest na drugą połowę bieżącego roku. Ponadto, w ramach opcji uruchomionej na mocy tej samej umowy ramowej, agencja San Francisco Municipal Transportation Agency (SFMTA) zamówiła sześć autobusów: trzy jednostki 40-stopowe oraz trzy 60-stopowe.
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Ponieważ te wstępne kontrakty nie podlegają wymogom „Buy America”, autobusy będą wytwarzane w zakładach Solarisa w Polsce. Długoterminowa strategia zakłada jednak uruchomienie produkcji w Stanach Zjednoczonych. CAF, właściciel Solarisa, planuje wykorzystać istniejące zaplecze produkcyjne zakładu kolejowego firmy CAF w Elmira w stanie Nowy Jork, który posłuży jako naturalna baza dla przyszłej działalności firmy Solaris w USA.
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