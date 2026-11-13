Solaris wiąże wielkie nadzieje z nową linią autobusów międzymiastowych. Będą konkurować z Iveco i Mercedesem, obaj producenci zdominowali dostaw do tego segmentu. Polski producent liczy na powtórkę sukcesu modeli miejskich, które zdobyły trwałe miejsce na europejskich rynkach. Pierwsze oferty już złożył europejskim przewoźnikom prywatnym.

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Obecnie trwają testy homologacyjne i certyfikacyjne pierwszych przedseryjnych egzemplarzy. – Nazwę nowej linii produktowej ujawnimy 26 listopada, a premiera pojazdu przewidziana jest za rok, na październikowej wystawie Busworld w Brukseli – wyjaśnia rzecznik Solarisa Mateusz Figaszewski.

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Solaris zapowiada, że międzymiastowe modele będą dostępne tylko z napędem elektrycznym, pojemność baterii wynosi od 260 do 620 kWh. Proponowane będą akumulatory o chemii LFP lub NMC. Konstruktorzy wykorzystali modułowy napęd, wypróbowany w modelach miejskich. Autobus gotowy jest do zastosowania napędu wodorowego. Pojemność bagażników sięgnie 6,3 m3 w najdłuższej wersji.

Druga hala montażu i rozbudowana spawalnia

Oferowane będą 3 długości (10,8 m, 12,1 m i 13,1 m), dwie wysokości podłogi: niskowejściowa (low entry) i o normalnej wysokości 860 mm oraz dwie wysokości wnętrza. Dla spawalni będzie to skomplikowany produkt z uwagi na liczbę wariantów. Spawalnia w Środzie Wielkopolskiej już przygotowuje się (podobnie jak pozostałe działy fabryki) do produkcji nowego modelu. – Zainwestowaliśmy w spawalnię, również mieszczącą się w Środzie Wielkopolskiej. Nowe roboty spawalnicze i reorganizacja procesu produkcji, pozwoliły znacząco podnieść liczbę produkowanych dziennie, tzw. szkieletów autobusowych – wskazuje Figaszewski.

Solaris już był obecny w tym segmencie rynku z Interurbino. Napędzany dieslem znalazł spory rynek we Włoszech a także innych państwach, jednak w Polsce nie przyjął się. W tamtych latach samorządy nie miały funduszy na zakupy autobusów międzymiastowych.

Jeżeli międzymiastowy Solaris okaże się przebojem i pojawi się stałe zapotrzebowanie, spawanie kratownic i montaż końcowy tych autobusów przejmie nowy zakład, który także będzie zlokalizowany w gminie Środa Wielkopolska. – Gotowość operacyjną planujemy na 2029 rok. Na obecnym etapie oprócz zabezpieczonych na ten cel gruntów (47 ha), trwają ostatnie uzgodnienia techniczne i formalne – dodaje rzecznik Solarisa.

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Będzie to kolejny zakład Solarisa w tej gminie. W czerwcu Solaris otworzył w Środzie Wielkopolskiej nową halę o powierzchni 7 tys. m kw. przeznaczoną do finalnego montażu zeroemisyjnych autobusów miejskich. Rzecznik zastrzega, że ten etap produkcji dotychczas realizowany był wyłącznie w Bolechowie k. Poznania, teraz zaś jest przebiega równolegle w obu zakładach.

Nowy obiekt pozwoli powiększyć zdolności produkcyjne Solarisa o 500 pojazdów rocznie. To także istotny krok w kierunku osiągnięcia poziomu produkcji i sprzedaży do poziomu 2 000 pojazdów w ciągu roku. W nowym zakładzie zatrudnienie znalazło blisko 300 osób, a pośrednio u kooperantów w regionie powstanie kolejnych kilkaset nowych miejsc pracy.

W 2025 roku Solaris dostarczył do klientów 1 631 pojazdów, z czego 86% stanowiły autobusy nisko- i zeroemisyjne, w tym bateryjne, wodorowe oraz trolejbusy. Spółka od lat utrzymuje pozycję europejskiego lidera w tym segmencie.

Amerykański projekt

Równolegle Solaris przygotowuje się do wejścia na rynek północnoamerykański i będzie to trzecia platforma marki. Pilotażowe 12-metrowe (40-stopowe) i 18-metrowe (60-stopowe) modele są już w próbach. W Bolechowie powstają 4 pokazowe, 12-metrowe autobusy dla USA dla prób w Altoona (Pensylwania). W drugiej kolejności Bolechów zmontuje dwie sztuki 60-stopowe dla prób w Altoona, gdzie prowadzone są obowiązkowe testy wytrzymałościowe i wydajnościowe dla autobusów, nadzorowane przez Federal Transit Administration.

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W kolejnej transzy Solaris wyprodukuje 10 pilotażowych autobusów: dwa razy po 3 dwunastometrowe i 2 razy po dwa 18-metrowe, czyli po 5 dwunastek (solowych) i 5 przegubowych. Te pojazdy są kupione przez San Franciso (6 sztuk) i Seattle (4 sztuki) ze środków własnych operatorów, więc nie muszą spełniać wymogów ustawy Buy America.

Solaris zamierza ja spełnić. Przygotowuje produkcję autobusów w Elmira (Nowy Jork) w hali o powierzchni 4 tys. m kw. i zdolności produkcyjnej ok. 100 autobusów na jedną zmianę. W puli 30-procentowego udziału własnego importowane będą kratownice ze Środy Wielkopolskiej. Materiał w amerykańskich i europejskich kratownicach jest taki sam.

Jeżeli powiodą się plany marki, utrzyma ona pozycję europejskiego lidera w dostawach autobusów zeroemisyjnych, wejdzie na rynek północnoamerykański oraz europejski autobusów międzymiastowych. Solaris już zapełnia portfel zamówień na 2028 rok, a jego wartość sięgnęła w połowie roku 2,14 mld euro.