W październiku polski rynek nowych naczep o dmc powyżej 3,5 tony wzrósł o 19,4% rok do roku do 1967 sztuk, a wzrost liczby rejestracji notowany jest od lipca, zaznacza w raporcie Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego. Po dziesięciu miesiącach rejestracje sięgnęły 16 624 nowych naczep, co oznacza poprawę względem poprzedniego roku o 11,1%.

Reklama Reklama

PZPM podsumowując cały rok do października wylicza, że najpopularniejszymi markami są: Schmitz Cargobull – 4 142 szt. (-12% r/r), Krone – 3 707 szt. (+50%), Wielton – 2 640 szt. (+5%), Koegel – 2 609 szt. (+49%), Wecon – 751 szt. (+11%).

Odbicie w naczepach plandekowych

W ogólnym rankingu według podrodzaju od początku 2026 roku, największą grupę stanowiły niezmiennie platformy i zabudowy skrzyniowe (w tym kurtynowe i skrzyniowe obejmujące również skrzyniowo-plandekowe – zgodnie z nazewnictwem danych rejestracyjnych). Przybyło ich razem 11 209 sztuk, czyli 40% więcej niż rok wcześniej. Ich udział to 59% wobec 47% w 2025 r. Najwięcej rejestracji przypadło marce Koegel (2 489 szt.) następnie Schmitz Cargobull (2 404 szt.), Krone (2 381 szt.) i Wielton (1 906 szt.). Wszystkie marki odnotował wzrosty: Koegel (+50%), Schmitz Cargobull (+50%), Krone (+54%) oraz Wielton (+19%).

Czytaj więcej Rynek Pojawił się poważny najemca magazynów w Polsce Na polskim rynku magazynowy zaczyna robić się ciasno, poza chińskimi, wolnej powierzchni szukają także najemcy ukraińscy.

Na drugim miejscu w rankingu były furgony, których przybyło 3 528 szt. (-17%). Zajmują 19% rynku wobec 25% rok wcześniej. Wyróżniono wśród nich 1 477 izoterm (-20%), 1 144 furgonów uniwersalnych (-5%) oraz 880 chłodni (-26%). Najwięcej chłodni w całym roku zarejestrowały marki: Schmitz Cargobull (490 szt.), Krone (289 szt.). Wśród izoterm dominuje Schmitz Cargobull (922 szt.) za nim Krone (480 szt.).

Na trzecim miejscu wg. podrodzaju były wywrotki, których przybyło 1 336 szt. (-23%). Zajmują one 7% rynku, o 4 pkt. proc. mniej niż rok wcześniej. Pierwsze miejsce ma Kempf (225 szt.; +21%), drugie Inter Cars-Feber (141 szt.; +13%), a trzecie Bodex (127 szt.; -24%).

W całej grupie przyczep i naczep o DMC pow. 3,5t, poza innymi, zarejestrowano także 356 pojazdów z nadwoziem wymiennych (+27%) oraz 339 cystern (-1%).

Znika rynek przewoźnika

Utrzymujące się inwestycje przewoźników w tabor sprawiają, że znika rynek przewoźnika, a załadowcom łatwiej o wolne powierzchnie ładunkowe, do niedawna deficytowe. – Nie widzimy ożywienia na rynku, wręcz odczuwamy lekką stagnację w popycie. Jeśli chodzi o dostępność aut, to nie jest ich tak wiele na rynku, ale też nie ma dużego problemu ze znalezieniem pustej ciężarówki. Widać to też po wskaźnikach w „Trimble”, gdzie jest pokazane, że dostępność aut rośnie od lipca – wskazuje dyrektor spedycji Girteki Angel Kalinov.

Czytaj więcej Regulacje Ue Norma czystości spalin wpadła w poślizg Pod naciskiem przemysłu Bruksela dała producentom taboru więcej czasu na przygotowanie samochodów do spełnienia nowej normy czystości spalin Euro VII.

Badająca rynek naczep firma Expertdata ocenia dynamikę wzrostu rejestracji jako „niespodziewaną”. Dodaje, że w Niemczech i Hiszpani dynamika wzrostu sprzedaży nowych naczep jest nawet wyższa, niż w Polsce i osiągnęła odpowiednio +15,7% oraz +19% r/r. We Włoszech rejestracje są praktycznie na poziomie roku ubiegłego (+0,8% r/r).

Expertdata zwraca uwagę, że wzrost rejestracji jest generowany wyłącznie przez zwiększony popyt na naczepy kurtynowe. Wszystkie pozostałe segmentu rynku, od chłodni, przez wywrotki po naczepy specjalistyczne notują spadki względem roku poprzedniego. Tak więc rozwija się głównie transport międzynarodowy, podczas, gdy rynek wewnętrzny nadal przeżywa kryzys, szczególnie w segmencie budowlanym.

Expertdata wskazuje, że po wakacjach nastąpił kolejny, skokowy wzrost zainteresowania używanymi naczepami. W pierwszej fazie dotyczył głównie wersji kurtynowych, teraz jednak delikatnie słabnie, co świadczy o wciąż braku stabilności na rynku. W zamian mocno rozwija się popyt na chłodnie i furgony.

Czytaj więcej Regulacje Ue Nie będzie obniżki myta dla „zeroemisyjnych naczep” Unijni politycy wycofali się z planu wprowadzenia zachęt dla nabywców naczep o niskich oporach ruchu. Dla producentów i użytkowników tych pojazdów...

Wzrost sprzedaży we wrześniu był na tyle wysoki, że w ostatnich czterech miesiącach wpłynął na wyraźną podwyżkę cen rynkowych wymienionych rodzajów naczep, głównie najmłodszych i w wieku do 5-7 lat. Największy wzrost wartości rynkowej zanotowały chłodnie, które w pierwszej połowie roku były dużym problemem dla remarketingu, a ich wartości w ostatnim czasie były dosyć niskie.