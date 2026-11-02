Tata Motors wykupiła za pośrednictwem TML CV Holding Pte. Ltd. należącej do TML CV Holdings BV 89,42 proc. kapitału Iveco i zapłaciła 14,4 euro za akcję, co daje wycenę Iveco na poziomie 4,32 mld euro. Wykupienie pozostałych akcji z giełdy zaplanowane jest na 13 listopada br. Cenę tych akcji obie strony uzgodniły 30 października.

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Jest zakończenie ogłoszonej w lipcu 2025 roku transakcji. Wówczas Tata planowała zapłacić 14,1 euro za akcję. Ze strony włoskiej warunkiem było wydzielenie z Iveco spółki zajmującej się produkcją sprzętu dla wojska. Trafiła ona do państwowej firmy Leonardo.

Prezesem rady nadzorczej Iveco został prezes rady nadzorczej Tata Group Natarajan Chandrasekaran. Dyrektorem zarządzającym pozostał Olof Persson.

To największe w historii Tata Motors przejęcie, znacznie przewyższające skalą wykupienie w 2004 roku Daewoo Motors, Hispano Carrocera w 2005 roku i Jaguar Land Rover w 2008 roku.

Dobre wyniki Tata Motors

Przychody połączonych spółek sięgną 22 mld euro, a łączna sprzedaż może wynieść 540-600 tys. ciężarówek rocznie. Tata Motors zdobyła silną pozycję w Indiach, niektórych krajach Azji i Afryki, a dzięki Iveco uzyska dostęp do rynku europejskiego i Ameryki Łacińskiej.

Powiększona skala działania ułatwi sfinansowanie inwestycji w rozwój produktu: nową architekturę elektroniczną (software defined vehicle), nowe napędy (elektryczne, wodorowe) i nowe kabiny.

Tata Motors wykorzystała dobre wyniki w poprzednich lat. W roku obrachunkowym 2026 Tata Motors sprzedała ponad 435 tys. lekkich, średnich i ciężkich samochodów ciężarowych uzyskując 7,9 mld euro przychodu. Jest największym producentem samochodów ciężarowych w Indiach, w segmencie ciężkim ma 55 proc. rynku. Spółka podkreśla, że zapewnia największy w branży zwrot na kapitale, wynoszący 72,3 proc. Nic dziwnego, że zakup Iveco został opłacony gotówką.

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Wraz z przejęciem Iveco zyska silnego partnera. Do tej pory włoski producent był mocnym graczem w segmencie lekkim i średnim, ale słabym w najbardziej dochodowym i największym w Europie segmencie ciężkim, samochodów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 ton. W pierwszej połowie roku Iveco sprzedało w Europie 47 822 ciężarówki (w tym 10 776 średnich i ciężkich), Daimler Trucks sprzedał 30 501 średnich i ciężkich ciężarówek (w tym 9477 w Niemczech i 12 465 w Indiach). Traton znalazł w Europie (30 krajów) nabywców dla 52 427 ciężarówek (w tym 11 854 w Niemczech), natomiast Paccar (marka DAF) dostarczył 22 400.

W pierwszej połowie roku przychody Iveco wyniosły 6,6 mld euro, Daimler Truck 12,3 mld euro, Traton 22 mld euro. Przychody Tata Deaewoo Commercieal Vehicle wyniosły w 2026 roku obrachunkowym 839,11 mld wonów (0,56 mld euro).

Powtórka z Jaguara?

Przejęcie niesie za sobą także ryzyko nieudanej współpracy. Przykładem jest Jaguar Land Rover, który poniósł porażkę wprowadzając nowy wizerunek Jaguara. W ostatnim raporcie kwartalnym (do 30 czerwca 20206 roku) spółka podała, że przychody zmalały o 9,6 proc. (do 6 mld funtów), a sprzedaż o ponad 9 proc. Zysk przed opodatkowaniem zmalał o 69 proc. do 109 mln funtów.

Przed takim scenariuszem ma chronić zmiana struktury korporacyjnej. Grupa tata wydzieliła podmiot zajmujący się produkcją samochodów ciężarowych TML Commercial Vehicles Ltd., który jest notowany na indyjskiej giełdzie jako Tata Motors Ltd. Po 13 listopada akcje Iveco Group NV znikną z giełdy w Mediolanie.