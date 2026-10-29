Wstępne wyniki Grupy DHL wskazują w trzecim kwartale na poprawę przychodów o 12 proc. do 22,6 mld euro, a EBIT poprawił się o 16 proc. do 1,7 mld euro. Spodziewa się dobrego ostatniego kwartału roku.

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DSV zwiększył w trzecim kwartale przychody o 10,5 proc. do 80,7 mld koron duńskich (10,8 mld euro).

Kuehne+Nagel zaraportował na koniec trzeciego kwartału 22-procentowy wzrost przychodów (do 7,4 mld franków szwajcarskich), gdy dynamika wzrostu po dziewięciu miesiącach wyniosła tylko 6 proc. (do 19,6 mld franków).

Jeszcze większe przyspieszenie wykazuje zysk EBITDA: w trzecim kwartale powiększył się o 53 proc. (do 435 mln franków), gdy po trzech kwartałach wzrósł o 17 proc. Prezes spółki Stefan Paul podkreśla, że wszystkie działy firmy przyczyniły się do poprawy wyników.

Logistyka morska i lotnicza

Łączenie DSV z DB Schenker odbiło się na utracie niektórych przewozów morskich, więc w trzecim kwartale zyski brutto działu spedycji morskiej zmalały o 4,2 proc., gdy dynamika po trzech miesiącach wyniosła 3,1 proc. do 4,3 mld koron (0,6 mld euro).

W trzecim kwartale Kuehne+Nagel zwiększył liczbę obsłużonych kontenerów o 5 proc. do 3,3 mln TEU, głównie na wywozie z Chin i na trasie przez Atlantyk. Dział spedycji morskiej zwiększył obroty o 20 proc. do 2,7 mld franków, jednak po trzech kwartałach są one o 3 proc. mniejsze niż rok wcześniej i wyniosły 6,76 mld franków. EBIT poprawił się o 56 proc. do 172 mln franków, ale po dziewięciu miesiącach zysk EBIT jest o 8 proc mniejszy od zanotowanego w analogicznym okresie roku ubiegłego (1,5 mld franków).

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Spedycja lotnicza DSV poprawiła w trzecim kwartale zysk brutto o 4,3 proc., a po dziewięciu miesiącach o 17,2 proc. do 14,1 mld koron (1,9 mld euro). Dział spedycji morskiej i lotniczej DSV zwiększył marżę operacyjną w ostatnim kwartale do 9,4 proc.

Logistyka lotnicza Kuehne+Nagel przyspiesza z kwartału na kwartał: liczony rok do roku wzrost tonażu sięgnął 10 proc. w trzecim kwartale, gdy w drugim dynamika była 3-procentowa. Popyt napędza budowa centrów danych i przewozy potrzebnych w tym celu elektronicznych komponentów.

Przychody działu spedycji lotniczej poprawiły się o 38 proc. w trzecim kwartale, do 2,4 mld franków, a po trzech kwartałach są o 21 proc. większe i sięgnęły 6,2 mld franków.

W trzecim kwartale EBIT wzrósł o 84 proc., a od początku roku o 41 proc. do 434 mln franków.

Spedycja drogowa i logistyka kontraktowa

Integracja z Schenkerem odbiła się na wynikach działu spedycji drogowej DSV. W ostatnim kwartale przychody zmalały rok do orku o 1 proc., a po trzech kwartałach wzrosły o 30,5 proc. do 71,1 mld koron (9,5 mld euro). Zysk EBIT zmalał w ostatnich miesiącach o 35,1 proc. natomiast po trzech kwartałach poprawił się o 44,7 proc. do 2, 5 mld koron (330 mln euro). Marża operacyjna zmalała do 2,5 proc., gdy na początku roku sięgała 4,3 proc.

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Trzeci kwartał okazał się łaskawy dla spedycji drogowej Kuehne+Nagel, która zwiększyła przewozy drobnicowe w Europie, Północnej Ameryce i Azji. Ważną częścią przychodów są usługi dodatkowe, na które rośnie popyt. W trzecim kwartale przychody spedycji drogowej wzrosły o 14 proc., a po dziewięciu miesiącach o 13 proc. do 2,9 mld franków. EBIT poprawił się o 40 proc w trzecim kwartale i o 37 proc. od początku roku do 1,1 mld franków.

Kuehne+Nagel poprawił o 8 proc. przychody logistyki kontraktowej (o 6 proc. od początku roku, do 3,7 mld franków), a EBIT wzrósł o 5 proc. w ostatnich miesiącach i o 34 proc. w pierwszych trzech kwartałach roku do 211 mln franków.

Przychody ID Logistics zwiększyły się w trzecim kwartale o 25,5 proc. do 1,2 mld euro, zaś od początku roku o 20,9 proc. dzięki rozpoczęciu działalności w Ameryce Północnej.