Założyło je 10 firm, z których już żadna nie istnieje, ale niektóre mają następców prawnych. Na liście obecności zebrania założycielskiego Forum, które odbyło się 20 grudnia 1995 roku jest 10 stempelków firm: DHL International Poland, Polkurier, Kurierserwis, Rainbow Service Express, Kurier In Time, Messenger Service Stolica, TNT Poland, RGW Express, Polan ECN i Masterlink Express.

Reklama Reklama

Bezpośrednim powodem powołania Forum były prowadzone przez rząd prace legislacyjne. – W tym czasie trwały prace w UE nad pierwszą dyrektywą pocztową, a u nas nadal rynek pocztowy nie był zliberalizowany. Polska już w tym czasie dostosowywała prawo krajowe do unijnego systemu prawnego – zaznacza prezes Forum Przewoźników Ekspresowych Wojciech Arszewski.

Lata rozwoju

Operatorzy KEP rozpoczęli działalność w Polsce dopiero na przełomie lat 80. i 90. XX wieku. – Rozwijający się wtedy biznes w Polsce oczekiwał szybkich i gwarantowanych dostaw w przystępnych cenach – opisuje prof. Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Arkadiusz Kawa.

Skala działalności była skromna w porównaniu do dzisiejszej. – Zaczynałem pracę w PPS Polkurier (przedstawiciela UPS na Polskę) w 1996 roku, od wpisywania dowodów nadania i doręczenia do systemu informatycznego. Byłem wtedy studentem na UW i wieczorami dorabiałem. Wkrótce skala działalności wyraźnie wzrosła, pojawiły się zaawansowane narzędzia informatyczne, a branża zmieniała się bardzo szybko. Po 2000 roku na naszym rynku rozpoczęła się fala przejęć: UPS kupił Polkurier, a potem Stolicę. Podobnie było z wieloma innymi operatorami – wspomina Wojciech Arszewski, który zasiada w zarządzie Forum od 2008 roku.

Branża kurierska stworzyła przez lata rozbudowane sieci operacyjne obejmujące sortownie, oddziały, floty transportowe i systemy informatyczne. – Każdego dnia przesyłki w Polsce dostarcza ok. 45-50 tys. kurierów. Dodatkowo przesyłki są transportowane między sortowaniami przez 4-5 tysięcy tzw. samochodów liniowych (line haul) – szacuje prof. UEP.

W 2003 roku kurierzy doręczyli 40 mln przesyłek, w tym roku obsłużą 1,7 mld sztuk. Z analizy Zespołu Doradców Gospodarczych TOR wynika, że wiodące firmy kurierskie tylko w 2025 roku wniosły do gospodarki 27,2 mld zł, co stanowi 0,68 proc. PKB kraju, gdy np. wkład lotnisk to 0,16 proc. PKB. TOR szacował, że w okresie 2022-2025 branża kurierska zainwestowała 6,4 mld zł.

Dekady dialogu

Branża KEP to znacznie więcej niż dostarczanie przesyłek. – To wsparcie rozwoju e-commerce, sprawniejsze łańcuchy dostaw i możliwość docierania przez firmy do klientów w kraju i za granicą. Jej wpływ na gospodarkę to także inwestycje w infrastrukturę i technologie, tysiące miejsc pracy oraz wpływy z podatków i składek. Nie tylko obsługuje rozwijającą się gospodarkę. ale sama pomaga ją rozwijać. Dlatego określenie „krwiobieg gospodarki” tak dobrze oddaje jej znaczenie. Za tym rozwojem stoją ludzie - ich wiedza, zaangażowanie i codzienna praca – zwraca uwagę Arkadiusz Kawa.

TOR szacuje zatrudnienie branży na 21,9 tys. osób bez umów B2B. Kurierzy doręczają przesyłki pomiędzy przedsiębiorcami (B2B), paczki e-handlu (B2C) oraz coraz częściej między konsumentami (C2C). Rośnie popularność dostaw poza domem (w tym do automatów paczkowych), które wypierają doręczenia do drzwi.

Forum nadal ma dziesięciu członków: AGAP, Allegro, DHL, DPD, FedEx, GLS, OCS, ORLEN Paczka, Riders, UPS oraz 2 tzw. członków wspierających. Najmłodszym jest ORLEN Paczka. – Te 30 lat to trzy dekady dialogu z administracją publiczną, przede wszystkim z Ministerstwem Infrastruktury, Ministerstwem Finansów, UKE, służbami celno-skarbowymi i tymi odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo, a także z samorządami i wieloma innymi instytucjami – podsumowuje prezes Forum.