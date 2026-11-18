To zawieszenie broni, w tle którego w dalszym ciągu strony będą uzupełniać swój arsenał – stwierdza wiceprezes Last Mile Experts Mirek Gral. Przypomina, że obydwie firmy są liderami w swoich dyscyplinach, ale szukają rozwoju biznesu w usługach komplementarnych, które w tym przypadku są dla siebie konkurencyjne. – Podpisane porozumienie daje stronom pewnego rodzaju stabilizację w planowaniu biznesu na kolejne lata, lecz nie powstrzyma ich od rozwoju usług, które dotychczas nie były ich głównymi źródłami przychodów – wyjaśnia Gral.

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Podobnie porozumienie InPost i Allegro ocenia prezes Globkurier Mateusz Pycia. – InPost i Allegro, podpisują pięcioletni kontrakt dokładnie po to, żeby w spokoju zbudować zdolność do niepotrzebowania się nawzajem – uważa Pycia.

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Podkreśla, że prawdziwy konflikt nigdy nie był o maszyny paczkowe. – Jest o to, kto kontroluje klienta i początek ścieżki zakupowej. Ten spór się nie skończył. InPost cały czas usiłuje wejść na górę lejka zakupowego poprzez usługi tj. Von Halsky, InPost Pay, InPost Fresh. Von Halsky to nie gadżet, tylko próba zbudowania własnego źródła popytu. Problem w tym, że to najtrudniejsza z gier: budowa nawyku zakupowego i płynności oferty to rozgrywka marketplace’owa, czyli domowe boisko Allegro. Choć rynek daje większy mnożnik przyszłościowy P/E InPostowi niż Allegro – zastrzega prezes Globkurier.

Nowy arsenał InPost

InPost nie pochwalił się jaką popularnością cieszy się aplikacja Von Halsky, udostępniona od połowy czerwca. W połowie roku 17 mln użytkowników w Polsce miało aplikację InPost, zaś 15 mln zapisało się do programu lojalnościowego firmy.

Spółka inwestuje w nowe narzędzia, w czerwcu zawarła strategiczne porozumienie z Google Cloud. – Naszym celem jest wykorzystanie potencjału sztucznej inteligencji do optymalizacji procesów logistycznych oraz tworzenia innowacyjnych usług dla naszych klientów – zarówno indywidualnych, jak i biznesowych. Nasza długoletnia współpraca z Google w zakresie płatności, w tym Google Pay, wchodzi na nowy poziom. Dalsza integracja w agentic commerce oraz w nasze procesy płatnicze to klucz do budowania jeszcze bardziej płynnego i bezpiecznego ekosystemu – tłumaczył założyciel i prezes InPost Rafał Brzoska.

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Dodaje, że partnerstwo zapewni InPost solidne podstawy do realizacji długoterminowej strategii firmy. – Jestem przekonany, że pozwoli nam to na skuteczne budowanie wartości dla naszych partnerów i klientów w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu rynkowym – podkreślał Brzoska.

Zaznacza, że porozumienie to także strategiczny katalizator dla globalnej ekspansji InPost. – Nasz unikalny model out-of-home, wzmocniony technologią Google AI, stanie się jeszcze potężniejszym narzędziem wspierającym wzrost biznesów w całej Europie i upraszczającym życie milionów konsumentów – przewidywał prezes InPost.

Allegro też się „zbroi”

Allegro rozbudowało własną sieć doręczeń, ma już 12 tys. maszyn paczkowych i własne sortownie. Wraz z podwykonawcami i partnerami Allegro One ma ponad 40 tys. maszyn paczkowych i 35 tys. miejsc doręczeń przesyłek. W trzecim kwartale ta sieć obsłużyła 51 proc. przesyłek Allegro i spółka zapewnia, że kontynuuje rozwój sieci One zgodnie z planem. – Naszym celem pozostaje osiągnięcie ok. 12,5 tysiąca automatów One Box do końca 2026 roku i dalszy rozwój sieci w kolejnych latach. Rozwijamy także zaplecze logistyczne - właśnie uruchomiliśmy duży hub w Piotrkowie Trybunalskim i mamy kolejne plany inwestycyjne, które zwiększą nasze możliwości obsługi przesyłek – wskazuje rzecznik Allegro Marcin Gruszka.

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Wyjaśnia, że własna infrastruktura i współpraca z partnerami logistycznymi wzajemnie się uzupełniają. – Wraz ze wzrostem liczby zamówień na Allegro potrzebujemy zarówno większej sieci odbioru, jak i odpowiednich mocy sortowania i transportu. Przy tak dynamicznym rozwoju e-commerce jaki mamy w Polsce inwestycje są niezbędne, by sprawnie dostarczać paczki, szczególnie podczas takich okresów jak trwający obecnie Black Weeks czy nadchodzące święta – tłumaczy rzecznik Allegro.

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Czym to się skończy?

Gral ocenia, że walka obu gigantów, która była toczna od kilku lat chyba nikomu nie przyniosła chwały, raczej nerwy i trochę wątpliwej reputacji. Zatem czy pełna niezależność obu graczy jest w ogóle możliwa? – Moim zdaniem nie. Sama długość umowy, aż do 2031 r., jest tego cichym przyznaniem. Polski rynek nie uniesie efektywnie dwóch zdublowanych, pełnych stosów end-to-end – przekonuje Pycia. – Realny wyścig nie jest więc o niezależność, tylko o dywersyfikację — o to, kto szybciej zdejmie z siebie ryzyko jednego punktu zależności – uważa prezes Glob Kurier.

Przypomina, że Allegro ma nadzieję na zakup Orlen Paczki i wtedy by całkowicie uniezależnił się od InPost, zwiększając tym samym marzę na dystrybucji. – Dodatkowo jednym z rosnących konkurentów Allegro jest Trenydol, więc Allegro wolałoby zabetonować sobie rynek – przypuszcza Pycia.

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Trendyol działa w 36 krajach obejmujących Turcję, 27 państw Unii Europejskiej, Wielką Brytanię, 6 krajów Zatoki Perskiej oraz Azerbejdżan. – Zmniejszenie liczby przesyłek chińskich graczy czasowo mocno pomogło Allegro, a z drugiej strony zmniejszyło wolumeny u dużych graczy kurierskich. Natomiast InPost musi dowieść zadeklarowane wyniki Fedex’owi w tym wolumeny europejskie, więc to jest ich główny obszar skupienia – wyjaśnia Pycia.