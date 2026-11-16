Po zawarciu nowej umowy z InPost, Allegro poinformowało, że nowe, niższe stawki doręczeń przesyłek obejmą usługi od początku roku. W związku z tym InPost zwróci 270-280 mln zł za cały 2026 rok. – Nowa umowa Allegro z InPostem może wymusić obniżki stawek u konkurentów – przypuszcza doradca strategiczny i ekspert rynkowy Univio Sebastian Błaszkiewicz.

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Możliwa konsolidacja

Zdaniem prezesa Last Mile Experts Marka Różyckiego umowa będzie miała istotne konsekwencje dla całego polskiego rynku KEP. – Nie oznacza to automatycznie, że wszyscy operatorzy będą mogli obniżyć ceny w podobnej skali. InPost może sobie pozwolić na obniżkę cen dzięki przewadze operacyjnej. Dla konkurentów próba dorównania tym stawkom, bez porównywalnej skali i efektywności, może okazać się bardzo kosztowna – zastrzega Różycki.

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Tłumaczy, że InPost jest wyjątkowo efektywnym operatorem, przede wszystkim dzięki skali, zagęszczeniu sieci i wysokiemu wykorzystaniu automatów paczkowych. – Jestem przekonany, że dokładnie policzył, na jakie ustępstwa cenowe może sobie pozwolić w zamian za gwarancję wieloletnich wolumenów. Niższa cena jednostkowa nie musi przecież oznaczać niższej rentowności, jeżeli pozwala poprawić wykorzystanie istniejącej infrastruktury – przekonuje prezes LME.

Uważa, że problem będą mieli przede wszystkim konkurenci, którzy walczą ceną, ale nie oferują porównywalnej jakości, dostępności i zagęszczenia sieci OOH. – Według mojej wiedzy działalność OOH takich operatorów jak DHL czy DPD pozostaje pod presją rentowności. Nowe warunki InPostu mogą tę presję jeszcze zwiększyć. Nie wykluczam zatem dalszej konsolidacji rynku – zaznacza Różycki.

Raczej nie wojna cenowa

Błaszkiewicz wskazuje, że znaczenie umowy wykracza poza logistykę. – Według Gemius 83% e-kupujących wskazuje automaty paczkowe jako najczęściej wybieraną dostawę. Allegro łączy więc niższe koszty z dostępem do preferowanej formy odbioru, wzmacniając przewagę nad innymi platformami. Dla e-sklepów to presja na koszt i wygodę zakupów, dla operatorów – na doskonałość operacyjną, efektywność sieci i jakość obsługi. Jeśli konkurenci InPostu obniżą stawki dla e-sklepów, ale nie poprawią wykorzystania sieci i nie zmniejszą kosztu obsługi paczki, zrobią to kosztem własnej marży – tłumaczy ekspert Univio.

Umowa może stać się ważnym punktem odniesienia dla całego rynku KEP. – Nie spodziewam się, aby doprowadziła do wojny cenowej. Trzeba pamiętać, że stawki InPostu są obecnie z reguły wyższe niż u konkurentów, którzy oferują atrakcyjniejsze warunki cenowe, aby zdobywać udziały w rynku. Dlatego nawet ewentualne obniżki cen InPostu nie muszą oznaczać, że jego usługi staną się tańsze niż oferta ORLEN Paczki, DPD czy DHL eCommerce. Mogą raczej doprowadzić do zmniejszenia różnic cenowych między operatorami – przypuszcza prof. Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Arkadiusz Kawa.

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Dodaje, że dla konkurentów może to stanowić wyzwanie, ponieważ niższe ceny InPostu osłabią jeden z ich głównych argumentów w walce o klientów. – InPost dysponuje bowiem nie tylko ogromną skalą działalności, ale także silną marką, rozbudowaną siecią automatów i wysoką rozpoznawalnością wśród konsumentów. Jeśli do tych przewag dołączy bardziej konkurencyjna cena, pozyskiwanie klientów przez pozostałych operatorów może stać się trudniejsze – przyznaje Kawa.

Bliższa współpraca

Nie oznacza to jednak automatycznie pogorszenia ich rentowności. – Wiele będzie zależało od tego, czy zdecydują się na dalsze obniżanie stawek, czy postawią na inne elementy oferty. W dłuższej perspektywie taka presja konkurencyjna może również sprzyjać współpracy na rynku, np. przez współdzielenie swojej infrastruktury. Trzeba pamiętać, że firmy te w relatywnie krótkim czasie bardzo dużo zainwestowały w swoje sieci automatów, a ich utylizacja nadal jest mniejsza niż u lidera – porównuje prof. UEP.

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Według Różyckiego najbardziej racjonalną drogą do stworzenia rzeczywistej alternatywy dla InPostu jest współpraca operatorów oparta na wspólnej, odpowiednio zoptymalizowanej infrastrukturze OOH. – Nie wystarczy jednak udostępnić sobie nawzajem automatów, jeżeli każdy operator nadal wysyła własnego kuriera do tej samej lokalizacji. Niestety, taki model dominuje dziś w wielu otwartych sieciach i nie pozwala w pełni wykorzystać potencjalnych oszczędności. Prawdziwa efektywność wymaga konsolidacji wolumenów oraz optymalizacji procesów i tras doręczeń. Dotychczas duzi gracze, w szczególności DHL i DPD, nie wykazywali wystarczającej gotowości do tak głębokiej współpracy. Bez zmiany modelu operacyjnego sama rozbudowa sieci automatów nie wystarczy, aby skutecznie konkurować z InPostem – kończy prezes LME.