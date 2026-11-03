Zarząd Orlen Paczka planuje, że w tym roku zwiększy dostawy przesyłek o 60 proc., a dynamika rok wcześniej wyniosła 100 proc. licząc rok do roku. Czy przy takich wzrostach Orlen Paczka stanie się drugim graczem na rynku kurierskim? – Myślę, że Orlen Paczka ma realną szansę na zajęcie drugiego miejsca – przyznaje prezes Last Mile Experts Marek Różycki.

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Także doradca strategiczny i ekspert rynkowy Univio Sebastian Błaszkiewicz uważa, że Orlen Paczka ma podstawy, by walczyć o drugie miejsce na polskim rynku pod względem liczby przesyłek.

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Różycki zastrzega, że wiele zależy od tego, o jakim rynku jest mowa. – Jeżeli chodzi o cały rynek KEP, obejmujący zarówno dostawy do domu, jak i OOH, byłbym ostrożniejszy. Natomiast jeżeli spojrzymy na wolumen przesyłek dostarczanych poza domem, perspektywy OP są zdecydowanie bardziej obiecujące – ocenia Różycki.

Dostawy poza domem (OOH) są bardzo obiecującym segmentem rynku. W minionym roku odebrano w nich 54,6 proc przesyłek, o 3,5 pp. więcej niż w 2023 roku. PUDO zwiększyło udział w odbiorach z 4,1 do 4,7 proc.

W sumie w 2025 roku w automatach odebrano 735,2 mln przesyłek, w PUDO 63,8 mln, razem 799 mln, czyli 59,3 proc. doręczonych. Do tego w automatach nadano 11,8 proc., a w PUDO 23,9 proc. przesyłek, wylicza raport Urzędu Komunikacji Elektronicznej „Przesyłki kurierskie 2025”.

Jest potencjał, ale…

Różycki przyznaje, że DPD i DHL to bardzo silni, doświadczeni operatorzy, szczególnie w tradycyjnych dostawach kurierskich. – Jednak w mojej ocenie żadnemu z nich nie udało się dotychczas w pełni wykorzystać potencjału OOH w Polsce, pomimo znaczących inwestycji w rozbudowę sieci. Dlatego nie zakładałbym, że ich obecna pozycja na całym rynku KEP automatycznie przełoży się na podobną dominację w segmencie dostaw poza domem – analizuje prezes Last Mile Experts.

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Przekonuje, że największym atutem OP jest rozbudowana sieć OOH, dobry zasięg i jakość lokalizacji. – To ogromny kapitał, którego zbudowanie od podstaw wymagałoby dziś olbrzymich nakładów. Nie zapominajmy też o ludziach. OP udało się pozyskać wielu naprawdę dobrych specjalistów i menedżerów, którzy dobrze rozumieją rynek KEP i jego specyfikę. To istotna przewaga, szczególnie na tak konkurencyjnym rynku. Spółka ma więc zarówno infrastrukturę, jak i kompetencje potrzebne do dalszego rozwoju. Teraz najważniejsze będzie odpowiednie wykorzystanie tego potencjału – podkreśla Różycki.

OP posiada 8900 automatów, czyli 13,2 proc. z 67 045 jakie na koniec 2025 roku znajdowały się w Polsce. Przyrost maszyn rok do roku sięga 10 proc. – Firma zwiększała nie tylko liczbę automatów i obsługiwanych paczek, ale również rozbudowywała zaplecze logistyczne, sieć lokalizacji stawiając przy tym na jakość obsługi klienta – zauważa Błaszkiewicz.

Zastrzega, że choć polski rynek kurierski może sprawiać wrażenie dojrzałego i uporządkowanego, ale nie oznacza to trwałego podziału pozycji. – Najwięksi gracze mają różne cele i modele biznesowe, zmienia się rola platform sprzedażowych, a potencjalne transakcje właścicielskie mogą wpłynąć na kierunki inwestycji i współpracy. Orlen Paczka ma więc przestrzeń do wzrostu, lecz droga do wicelidera będzie zależała również od podejmowanych strategicznych decyzji jej konkurentów – przypomina ekspert rynkowy Univio.

Efektywność, niezależność i rentowność

Różycki dostrzega kilka warunków, które będą decydować o dalszym sukcesie Orlen Paczka. – OP musi nadal doskonalić swój model operacyjny i handlowy. Naturalnym punktem odniesienia powinien być tutaj InPost, który moim zdaniem wyznacza obecnie standardy efektywności w branży OOH. Wiem, że Orlen Paczka intensywnie pracuje nad usprawnieniami, ale przy dużej dynamice wzrostu utrzymanie jakości i jednoczesna poprawa produktywności stanowią poważne wyzwanie. Nie chodzi przy tym wyłącznie o operacje, ale również o odpowiednią strukturę klientów, politykę cenową i rentowność poszczególnych strumieni przesyłek – wymienia prezes Last Mile Experts.

Przypomina, że według ostatnich rocznych wyników OP nadal przynosi znaczące straty. – W 2025 roku strata netto wyniosła około 190 mln zł. Wzrost wolumenów robi wrażenie, ale ostatecznie trzeba jeszcze na tych paczkach zarabiać… i to będzie jeden z najważniejszych sprawdzianów dla spółki – uważa Różycki.

Jako drugi warunek wymienia niezależność technologiczną, przede wszystkim w zakresie oprogramowania. – Uważam, że dla operatora o takich ambicjach kontrola nad kluczowym oprogramowaniem jest strategicznie ważna. Nadmierna zależność od zewnętrznych dostawców ogranicza elastyczność, tempo wdrażania innowacji i możliwość kształtowania doświadczenia klienta. Docelowo OP powinna mieć pełną kontrolę nad swoim ekosystemem technologicznym. Nie znam szczegółów obecnej sytuacji OP, ale znając jej dostawcę technologicznego, byłbym zaskoczony, gdyby spółka miała już pełną niezależność w tym zakresie. Być może ostatnie postępowania przetargowe mają właśnie to zmienić – zaznacza Różycki.

Trzecim warunkiem jest niezależność od producentów automatów. – To szczególnie ważne w kontekście spodziewanej konsolidacji rynku, ale również rozwoju partnerstw z innymi operatorami. OP powinna być technologicznie niezależna od producentów sprzętu (hardware agnostic), co pozwoliłoby jej integrować automaty różnych dostawców, niezależnie od ich technologii. Ułatwiłoby to zarówno przejmowanie istniejących sieci, jak i strategiczne partnerstwa, bez konieczności wymiany urządzeń. Taka elastyczność może stać się istotną przewagą konkurencyjną – podkreśla Różycki.

Właściwy model działania

Różycki przekonuje, że OP powinna koncentrować się na dostawach poza domem, zamiast próbować konkurować z tradycyjnymi operatorami kurierskimi na wszystkich frontach. – Dzięki temu może być naturalnym partnerem dla innych przewoźników, platform handlowych i detalistów. Otwartość sieci może okazać się znacznie cenniejsza niż budowanie kolejnego zamkniętego ekosystemu – uważa prezes Last Mile Experts.

Błaszkiewicz dodaje, że o drugim miejscu nie przesądzi sama liczba automatów. – Trzeba jeszcze zapewnić im odpowiedni strumień paczek, utrzymać jakość obsługi i osiągnąć rentowną skalę – wskazuje ekspert Univio w kontekście współdzielenia infrastruktury.

Czy uda się Orlen Paczka utrzymać neutralność nie wiadomo. Orlen wystawił spółkę na sprzedaż, zainteresowane są operatorem Poczta Polska i Allegro. – Moim zdaniem przejęcie przez Pocztę Polską wiązałoby się z istotnym ryzykiem strategicznym. Orlen Paczka mogłaby stracić jeden ze swoich największych atutów, czyli neutralność wobec innych operatorów. Jako część Grupy Poczty Polskiej stałaby się bowiem, przynajmniej w oczach potencjalnych partnerów, elementem organizacji bezpośrednio z nimi konkurującej. Trudno oczekiwać, aby firmy kurierskie równie chętnie korzystały z infrastruktury kontrolowanej przez konkurenta – ostrzega Różycki.

Do tego dochodzą uwarunkowania polityczne, silna pozycja związków zawodowych oraz złożoność organizacyjna Poczty Polskiej. – Wszystkie te czynniki mogłyby utrudniać szybkie podejmowanie decyzji, rozwój technologiczny i współpracę z innymi operatorami – prognozuje prezes Last Mile Experts.

Wiele zależałoby od przyjętego modelu. – Gdyby Orlen Paczka zachowała rzeczywistą niezależność operacyjną, technologiczną i handlową, część tych zagrożeń można byłoby ograniczyć. Zresztą taki kierunek był już rozważany przy wcześniejszych planach współpracy z Pocztą. Kluczowe byłoby jednak, aby ta niezależność istniała nie tylko formalnie, ale również w praktyce – zaznacza Różycki.

Allegro, ważny element układanki

Błaszkiewicz tłumaczy, że dla Allegro przejęcie oznaczałoby przede wszystkim zwiększenie własnych możliwości obsługi potoków przesyłek z platformy oraz większą kontrolę nad kosztem, jakością i dostępnością dostaw. Kluczowe byłoby sprawne włączenie Orlen Paczki w ekosystem logistyczny Allegro.

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Różycki uważa, że ewentualne przejęcie przez Allegro nie musi oznaczać utraty otwartego charakteru OP. – Allegro jest tak ważnym partnerem handlowym dla praktycznie wszystkich dużych przewoźników, że ma zarówno możliwości, jak i motywację do utrzymywania szerokiej współpracy z rynkiem. Wiele zależałoby więc od tego, jaką strategię przyjęłoby wobec przejętej sieci – wyjaśnia prezes Last Mile Experts.