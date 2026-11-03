Inwestorzy pozbywają się akcji Alstom, wycena spadła w dwa dni o ponad jedną trzecią do niecałych 11 euro. To efekt ogłoszenia przez firmę wstępnych wyników za półrocze 2026/27. Wynika z nich, że firma straciła 1,2mld euro wolnych przepływów pieniężnych i dołoży w tym roku ponad 1,5 mld euro. 

Spółka poinformowała, że 1 listopada zawarła umowę dotyczącą nowego krótkoterminowego odnawialnego kredytu o wartości 2,0 mld euro z międzynarodowym bankiem o wysokim ratingu. „Umowa ta nie zawiera kowenantów finansowych, a jej termin zapadalności przypada na listopad 2028 r.”

Pękające pudła

Alstom przyznał, że „W pierwszej połowie roku obrotowego 2026/27 pojawiły się dodatkowe problemy techniczne oraz wymogi w zakresie testów, dotyczące platformy Coradia Max.” 

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Dyrektor generalny firmy Alstom Martin Sion dodał, że „Od momentu objęcia przeze mnie stanowiska dyrektora generalnego w kwietniu 2026 roku, zarządziłem rygorystyczną identyfikację oraz eskalację ryzyk i szans na poziomie poszczególnych projektów. W tym celu zaangażowano dedykowane zespoły ekspertów Alstom do pracy nad najbardziej kluczowymi przedsięwzięciami, w tym nad projektem Coradia Max.”

Alstom podał, że „w pierwszym kwartale proces wytwórczy został wstrzymany, aby usunąć zidentyfikowane usterki i ograniczyć zakres niezbędnych późniejszych prac modernizacyjnych.” Chodzi o pękające pudła pociągów Coradia Max. 

Producent uprzedza o późniejszym niż zakładano wprowadzeniu do eksploatacji komercyjnej kluczowych projektów – w tym pociągów Coradia Max – a także przesunięciu w czasie niektórych przedsięwzięć komercyjnych. 

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Alstom „opracowuje kompleksowy plan działań, którego celem jest wyeliminowanie zidentyfikowanych przyczyn źródłowych problemów. W pierwszej kolejności powołano wyspecjalizowane zespoły ekspertów Alstom, których zadaniem jest identyfikacja ryzyk i szans oraz udoskonalenie planów naprawczych na poziomie poszczególnych projektów.”

Duży portfel zamówień

Alstom zdobył w tym roku zamówienia warte 11 mld euro, a przychody sięgnęły 9 mld euro. Jednak spółka ostrzegała, że skorygowana marża EBIT wyniesie 1 proc. w roku obrotowym 2026/27 wobec wcześniej zapowiadanych 6,5 proc.

W listopadzie 2025 roku PKP Intercity zwarło wart 6,9 mld zł kontrakt na dostawę 42 piętrowych pociągów Coradia Max. Ich produkcja ma ruszyć w 2027 roku w Chorzowie, a pierwsza dostawa dwóch zespołów spodziewana jest w połowie 2029 roku, pozostałe mają sukcesywnie trafiać do przewoźnika do 2032 roku. Wózki do tych pociągów ma produkować zakład w Nadarzynie. 

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Chorzowski zakład Alstomu zatrudnia 2,5 tys. osób, cały koncern daje w Polsce zatrudnienie dla 4,5 tys. ludzi. Alstom prowadzi działalność w 70 krajach i zatrudnia łącznie ponad 86 tys. pracowników. 