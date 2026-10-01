Polska złożyła 30 września ostatni wniosek o przelew wartości 55 mld zł z Krajowego Planu Odbudowy. Zamknął proces aplikowania o unijne środki. – Pieniądze wpłyną do polski na gwiazdkę – wyjaśnia minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. 

Dział „transport” otrzymał z KPO 26 mld zł, a z tego na kolej trafiło 18 mld zł. PKP PLK otrzymała 10 mld zł na remont lub budowę 1300 km torów. KPO to nie tylko refinansowanie już wykonanych projektów. – W kolejach program KPO dał bardzo dużo. Bez tych pieniędzy nie byłaby możliwa rewitalizacja tylu kilometrów torów. Pierwotnie liczyliśmy, że uda się wyremontować 500 km – porównuje podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury Piotr Malepszak. 

Nowe tory i pociągi 

PKP PLK wskazuje, że jednym z najbardziej ambitnych przedsięwzięć PLK SA jest projekt Podłęże – Piekiełko. – Czekamy na to połączenie od ponad stu lat – podkreśla wiceminister funduszy i polityki regionalnej Jan Szyszko. 

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Inwestycja za ok. 17 mld zł zmieni układ komunikacyjny południowej Małopolski i pozwoli na szybkie połączenia kolejowe Krakowa z Podhalem i Sądecczyzną: obejmuje m.in. modernizację i elektryfikację 75 km odcinka istniejącej linii Chabówka – Nowy Sącz oraz budowę blisko 60 km nowej linii, która docelowo połączy Podłęże z Tymbarkiem i Mszaną Dolną. 

Nowa trasa prowadzona jest przez wymagający teren Beskidów – stąd konieczność budowy licznych mostów, wiaduktów czy tuneli. Do ich drążenia wykorzystywane są nowoczesne technologie, tarcze TBM, pozwalające na prowadzenie prac w trudnych warunkach geologicznych. 

Malepszak podlicza, że w tym roku zarządca infrastruktury kolejowej podniósł dopuszczalne prędkości na 3100 kilometrów torów dla ruchu pasażerskiego oraz 3300 dla towarowego i jest to najlepszy wynik od 2014 roku. 

KPO wparły także zakupy i remont taboru kolejowego. Przewoźnicy odebrali 525 pojazdów kolejowych (Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych, wagonów i lokomotyw), w tym 109 pociągów trafiło do przewoźników regionalnych i 370 wagonów do PKP IC. 

Większe przewozy

Wiceminister podkreśla, że dzięki inwestycjom pasażerowie wracają na kolej: w trzy lata zwiększyła przewozy o 100 mln pasażerów. Tylko w sierpniu z usług kolei skorzystało 41,3 mln pasażerów, o blisko 8 proc. więcej niż rok wcześniej. PKP IC pochwaliło się, że w weekend 14 sierpnia przewiozło rekordowe 1,66 mln pasażerów, wykorzystując m.in. 15-wagonowe składy. 

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Wiceminister dodaje, że dzięki KPO udało się zainwestować ponad 800 mln zł w transport intermodalny, który w nadchodzących latach przyczyni się do wzrostu transportu kolejowego ładunków. W pierwszej połowie roku przewozy intermodalne wrosły o 20 proc. 

Polska ma otrzymać z programu KPO 233 mld zł (54,71 mld euro), w tym ok. 107 mld zł (25,27 mld euro) w postaci dotacji i ok. 126 mld zł (29,44 mld euro) w formie preferencyjnych pożyczek. Łącznie do tej pory Polska otrzymała z KPO ponad 124 mld zł.