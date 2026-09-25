Stowarzyszenie Europejskich Dostawców dla Przemysłu Kolejowego UNIFE ostrzega, że europejscy producenci tracą dostęp do światowego rynku kolejowego. Stowarzyszenie powołuje się przy tym na studium World Rail Market Study 2026 przygotowane przez Bain & Company, z którego wynika, że dostępny dla europejskich producentów rynek stanowi 56 proc. globalnych zamówień. W 2008 roku odsetek sięgał 70 proc. – Silny wzrost gospodarczy na świecie oraz pełne portfele zamówień w branży to bardzo pozytywne sygnały; niepokój budzi jednak fakt, że już w trzecim kolejnym badaniu odnotowano spadek globalnego dostępu do rynków dla europejskiego przemysłu dostawców technologii kolejowych – zaznacza dyrektor generalny UNIFE Enno Wiebe.

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Chiny na uprzywilejowanej pozycji

Wylicza, że wartość utraconych zamówień wynosi 97 mld euro rocznie. World Rail Market Study 2026 tłumaczy spadki sankcjami, przepisami regulującymi udział lokalnych dostawców, a także rygorystycznymi warunkami przetargowymi, które również ograniczają ogólny dostęp do rynku.

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Rzecznik UNIFE zaznacza, że dostęp do np. rynku chińskiego jest możliwy, ale wiąże się z wymogiem tworzenia spółek typu „joint venture” oraz „akceptacji” transferu technologii. Chińskie przedsiębiorstwa nie mają takich wymogów wchodząc do UE. Tymczasem w listopadzie ubiegłego roku austriacki przewoźnik Westbahn ogłosił rozpoczęcie eksploatacji pociągów chińskiej produkcji na terenie kraju. „Również w Rumunii, na Węgrzech, w Portugalii, a nawet w Niemczech realizowane są projekty, w ramach których chińskie przedsiębiorstwo państwowe CRRC dostarcza tabor kolejowy przeznaczony do eksploatacji w europejskich sieciach kolejowych” przypomina UNIFE.

Rzecznik UNIFE zastrzega, że „Ze względu na zakłócające konkurencję zagraniczne subsydia ze strony państwa chińskiego, niższe standardy pracy i ochrony środowiska poza granicami kraju oraz możliwość wykorzystywania polityki cenowej jako narzędzia budowania wpływów geopolitycznych, nie sposób precyzyjnie określić, o ile niższe są ceny tych produktów.”

Nowe rynki

Stowarzyszenie branżowe z uznaniem przyjmuje „działania podejmowane przez Komisję Europejską w ramach umów o wolnym handlu są mile widziane, a organizacja UNIFE będzie nadal wspierać i analizować inicjatywy mające na celu zapewnienie uczciwego handlu i konkurencji na całym świecie. Może to obejmować dążenie do zawierania umów opartych na zasadzie wzajemności na różnych rynkach. Kwestia ta nie dotyczy jednak wszystkich istotnych rynków światowych, zwłaszcza w obszarze zamówień publicznych.”

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Przemysł kolejowy przewiduje, że „program Komisji Europejskiej o nazwie Global Gateway, mający na celu wspierania eksportu europejskiego przemysłu, stwarza szansę na otwarcie istotnych rynków w Ameryce Łacińskiej i Azji Południowo-Wschodniej dla europejskich dostawców technologii kolejowych. Miejmy nadzieję, że umożliwi to europejskim przedsiębiorstwom budowę infrastruktury i rozwiązań w zakresie zrównoważonej mobilności, na przykład w Wietnamie, Kostaryce czy Panamie.”

Wartość globalnego rynku kolejowego wyniosła 221 mld euro w latach 2021-2023, a wzrośnie do 266,8 mld euro w okresie 2029-2031, co oznacza średni roczny wzrost 3,2 proc. W Europie Zachodniej rynek będzie rósł do 2013 roku w tempie 3,7 proc. we Wschodniej 3,6 proc. rocznie. UNIFE spodziewa się rozwoju spowodowanego liberalizacją rynku.