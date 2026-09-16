Siemens Mobility ogłosił pierwszą inwestycję typu greenfield w Polsce, Centrum Serwisowe w Gądkach koło Poznania. Obiekt stanie się regionalnym centrum utrzymania lokomotyw oraz kompetencji serwisowych dla klientów z Polski i Europy Środkowo-Wschodniej.

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Hala o powierzchni 4 300 m kw. umożliwi równoczesną obsługę siedmiu pojazdów. Powstanie około 5 km zelektryfikowanych torów, obszar testowy oraz bogate wyposażenie, w tym tokarka podtorowa, myjnia i zapadnia do wymiany wózków oraz zestawów kołowych. Pozwoli to na kompleksowe utrzymanie pojazdów w jednym miejscu, Siemens przewiduje, że czas napraw P4 skróci się z 7 tygodni do 3 tygodni. Otwarcie planowane jest w przyszłym roku.

Regionalny serwis

Wartość inwestycji sięga 100 mln zł, a w pierwszej fazie znajdzie w niej pracę 50 osób. Zakres usług obejmuje cały cykl życia lokomotywy, od planowych przeglądów i utrzymania systemów bezpieczeństwa aż po przeglądy poziomu P4, modernizacje, naprawy powypadkowe i serwis mobilny.

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Wszystkie kluczowe działania utrzymaniowe, w tym przeglądy poziomu P4, realizowane są lokalnie w Polsce we współpracy z polskimi dostawcami i wykonawcami. – Łączymy lokalne kompetencje z globalnymi standardami – podkreśla CEO pionu biznesowego serwisu Siemens Mobility Elmar Zeiler.

Usługi utrzymania lokomotyw w Polsce realizowane są przez wysoko wykwalifikowany zespół z ponad 15-letnim doświadczeniem, wspierany przez zaawansowane rozwiązania cyfrowe oparte na platformie Railigent X. Sieć lokalizacji oraz zespół liczący ponad 60 specjalistów wspierają wysoką dostępność lokomotyw, obsługując każdego roku setki pojazdów, w tym modele Vectron, Eurosprinter (Husarz) oraz BR189-F4.

Centrum obsługiwać będzie w pierwszej kolejności pojazdy Siemensa użytkowane w Polsce. Jest ich ponad 150, a ich roczne przebiegi mogą sięgać 300 tys. km. Husarze mają łącznie 4 mln km przebiegu. Centrum docelowo będzie obsługiwać do 300 pojazdów rocznie z całego regionu: od Niemiec po Węgry, a może nawet i Rumunię. Podobnych centrów jest 5 w Europie.

Nie tylko Siemens

Alstom podpisał we wrześniu 2025 roku list intencyjny z firmą DB Cargo Polska dotyczący utworzenia nowoczesnego centrum serwisowego w Rybniku. Obiekt, wyposażony w stanowiska do obsługi lokomotyw, może uzupełnić kompetencje zakładu w Toruniu, gdzie Alstom prowadzi działalność serwisową lokomotyw Traxx. To pozwoli Alstom wzmocnić zdolności serwisowe i skutecznie odpowiedzieć na rosnące zapotrzebowanie na kompleksowe usługi utrzymania lokomotyw w Polsce. – Nasz rybnicki zakład produkcyjno-naprawczy jest jednym z najnowocześniejszych w tej części Europy, a jego atrakcyjna lokalizacja gwarantuje optymalne warunki dla utrzymania i przeglądów produkowanych przez Alstom lokomotyw TRAXX – deklaruje prezes zarządu DB Cargo Polska Marek Staszek.

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W 2024 i 2025 roku Alstom podpisał umowy z polskimi przewoźnikami na dostawę 61 lokomotyw Traxx Universal trzeciej generacji. – To z kolei przekłada się na rosnące zapotrzebowanie na kompleksowe rozwiązania serwisowe – tłumaczy dyrektor zarządzająca Alstom w Polsce Beata Rusinowicz.